Comment la blockchain renforce la confiance dans l'IA et l'IdO ?



Vous avez choisi votre médecin parce qu'il partage votre intérêt pour la technologie. Et votre médecin ne vous déçoit pas. Elle dispose d'un nouvel assistant médical basé sur l'intelligence artificielle, qui a été formé de manière experte et a ingéré des millions de revues médicales à ce jour. Il serait humainement impossible pour votre médecin de se tenir au courant de toutes les dernières avancées médicales compte tenu de son emploi du temps chargé.

Lors de ma dernière visite médicale, j'ai signalé des douleurs au dos. Le médecin, sur les conseils de l'IA Doc, m'a prescrit des comprimés contre les douleurs dorsales de Big Pharma. L'IA Doc a également noté que ma tension artérielle avait tendance à être légèrement plus élevée au cours de l'année écoulée et a conseillé à mon médecin de me prescrire des comprimés contre l'hypertension de Big Pharma.

OK. À ce stade, je me demande qui a fourni les données d'entraînement pour le réseau de neurones qui a formé l'IA Doc. Serait-ce Big Pharma ? S'ils étaient les seuls fournisseurs des données d'entraînement, je serais sceptique quant à l'objectivité de l'AI Doc. Comment peut-on (et pourquoi devrait-on) faire confiance aux données provenant de ce bot IA ou de tout autre bot IA sans connaître la provenance et l'authenticité des données d'entraînement ?

Si vous estimez que cet exemple est quelque peu exagéré, je ne vous en tiendrai pas rigueur. C'est effectivement le cas, mais je souhaite nous inciter à réfléchir à la confiance que nous accordons aujourd'hui à nos données en particulier dans le contexte de l'intelligence artificielle, de l'IdO et du cloud. Comment faire confiance à nos données, aux recommandations basées sur l'IA, aux relevés des capteurs IdO et à d'autres sources ?



Dans cet article, j’aborde la manière dont la blockchain est susceptible d'accélérer l'adoption des technologies émergentes, notamment l'IA, le cloud et l'IdO, en apportant l'élément manquant qu'est la confiance, nécessaire pour que les entreprises adoptent pleinement ces technologies à grande échelle. D'un autre côté, les réseaux commerciaux blockchain devraient bénéficier de l'intégration de ces technologies dans les plateformes et applications blockchain modernes. Tout le monde y gagne.