Comment la blockchain renforce la confiance dans l'IA et l'IdO ?

Vous avez choisi votre médecin parce qu'il partage votre intérêt pour la technologie. Et votre médecin ne vous déçoit pas. Elle dispose d'un nouvel assistant médical basé sur l'intelligence artificielle, qui a été formé de manière experte et a ingéré des millions de revues médicales à ce jour. Il serait humainement impossible pour votre médecin de se tenir au courant de toutes les dernières avancées médicales compte tenu de son emploi du temps chargé.
Lors de ma dernière visite médicale, j'ai signalé des douleurs au dos. Le médecin, sur les conseils de l'IA Doc, m'a prescrit des comprimés contre les douleurs dorsales de Big Pharma. L'IA Doc a également noté que ma tension artérielle avait tendance à être légèrement plus élevée au cours de l'année écoulée et a conseillé à mon médecin de me prescrire des comprimés contre l'hypertension de Big Pharma.
OK. À ce stade, je me demande qui a fourni les données d'entraînement pour le réseau de neurones qui a formé l'IA Doc. Serait-ce Big Pharma ? S'ils étaient les seuls fournisseurs des données d'entraînement, je serais sceptique quant à l'objectivité de l'AI Doc. Comment peut-on (et pourquoi devrait-on) faire confiance aux données provenant de ce bot IA ou de tout autre bot IA sans connaître la provenance et l'authenticité des données d'entraînement ?
Si vous estimez que cet exemple est quelque peu exagéré, je ne vous en tiendrai pas rigueur. C'est effectivement le cas, mais je souhaite nous inciter à réfléchir à la confiance que nous accordons aujourd'hui à nos données en particulier dans le contexte de l'intelligence artificielle, de l'IdO et du cloud. Comment faire confiance à nos données, aux recommandations basées sur l'IA, aux relevés des capteurs IdO et à d'autres sources ?
Dans cet article, j’aborde la manière dont la blockchain est susceptible d'accélérer l'adoption des technologies émergentes, notamment l'IA, le cloud et l'IdO, en apportant l'élément manquant qu'est la confiance, nécessaire pour que les entreprises adoptent pleinement ces technologies à grande échelle. D'un autre côté, les réseaux commerciaux blockchain devraient bénéficier de l'intégration de ces technologies dans les plateformes et applications blockchain modernes. Tout le monde y gagne.
La blockchain et l'IA figurent sur la liste des technologies révolutionnaires susceptibles de transformer les secteurs d'activité de presque tous les directeurs informatiques. Ces deux technologies offrent d'immenses avantages, mais leur adoption pose également des défis spécifiques. Il est également juste de dire que l'engouement suscité par chacune de ces technologies est sans précédent, de sorte que l'idée de les associer pourrait être considérée par certains comme une version moderne de la « poudre de perlimpinpin » informatique. Cependant, il existe une manière logique d'envisager cette association, à la fois sensée et pragmatique.
À l'heure actuelle, l'IA est, à toutes fins utiles, un processus centralisé. Un utilisateur final doit avoir une confiance absolue dans l'autorité centrale pour obtenir un résultat commercial fiable. En décentralisant les trois éléments clés de l'IA, à savoir les données, les modèles et les analyses, la blockchain peut apporter la confiance souvent nécessaire aux utilisateurs finaux pour adopter pleinement et s'appuyer sur des processus commerciaux basés sur l'IA. Analysons comment la blockchain est en mesure d'enrichir l'IA en apportant de la confiance aux données, aux modèles et aux analyses.
La plupart des services technologiques d'IA les plus connus au monde sont centralisés, notamment Amazon, Apple, Facebook, Google, ainsi que les entreprises chinoises Alibaba, Baidu et Tencent. Cependant, tous ont rencontré des difficultés pour instaurer la confiance parmi leurs utilisateurs enthousiastes, mais quelque peu prudents. Comment une entreprise peut-elle garantir à ses utilisateurs que son IA n'a pas outrepassé ses limites ?
Imaginez que ces services d'IA puissent produire un « rapport d'expertise », vérifié par un tiers, afin de vous démontrer, sans l'ombre d'un doute, comment et quand les entreprises utilisent vos données une fois celles-ci collectées. Imaginez également que vos données ne puissent être utilisées que si vous en donnez l'autorisation.
Un registre blockchain peut être utilisé comme système de gestion des droits numériques, permettant ainsi de « concéder sous licence » vos données au fournisseur d'IA selon vos propres conditions générales et pour la durée de votre choix. Le registre agirait comme un système de gestion des accès stockant les preuves et les autorisations permettant à une entreprise d'accéder aux données de l'utilisateur et de les utiliser.
Prenons l'exemple de l'utilisation de la technologie blockchain comme moyen de fournir des données fiables et la provenance des modèles d'entraînement pour le machine learning. Dans ce cas, nous avons créé un système fictif pour déterminer si un fruit est une pomme ou une orange.
Le système de questions-réponses que nous développons est appelé un « modèle », et ce modèle est créé via un processus appelé « apprentissage ». L'objectif de l'apprentissage est de créer un modèle précis qui répond correctement à nos questions la plupart du temps. Bien entendu, pour former un modèle, nous devons collecter des données sur lesquelles l'entraîner. Dans cet exemple, il pourrait s'agir de la couleur du fruit (en tant que longueur d'onde de la lumière) et de la teneur en sucre (en pourcentage).
Grâce à la blockchain, il est possible de suivre la provenance des données d'entraînement et de consulter une piste d'audit des preuves qui ont conduit à la prédiction permettant de déterminer pourquoi un fruit particulier est considéré comme une pomme plutôt qu'une orange. Une entreprise peut également démontrer qu'elle ne « gonfle » pas ses comptes en classant plus souvent les fruits comme des pommes, si celles-ci sont plus chères que les oranges.
L'Union européenne a adopté une loi exigeant que toute décision prise par une machine soit facilement explicable, sous peine d'amendes pouvant coûter des milliards de dollars aux entreprises. Le règlement général sur la protection des données (RGPD) de l'UE, entré en vigueur en 2018, inclut le droit d'obtenir une explication des décisions prises par des algorithmes et le droit de refuser certaines décisions algorithmiques.
Des quantités considérables de données sont produites chaque seconde, dépassant la capacité humaine à les évaluer et à les utiliser comme base pour tirer des conclusions. Cependant, les applications d'IA sont capables d'évaluer de grands ensembles de données et de nombreuses variables, tout en apprenant ou en reliant les variables pertinentes pour leurs tâches et leurs objectifs. C'est précisément pour cette raison que l'IA continue d'être adoptée dans divers secteurs et applications, et que nous nous appuyons de plus en plus sur ses résultats. Il est toutefois essentiel que toute décision prise par l'IA soit vérifiée par des humains afin d'en garantir l'exactitude.
La blockchain peut contribuer à clarifier la provenance, la transparence, la compréhension et les explications de ces résultats et décisions. Si les décisions et les données associées sont enregistrées via des transactions sur une blockchain, les attributs inhérents à la blockchain faciliteront considérablement leur audit. La blockchain est une technologie clé qui apporte de la confiance aux transactions dans un réseau ; par conséquent, l'intégration de la blockchain dans les processus décisionnels de l'IA pourrait être l'élément nécessaire pour atteindre la transparence requise afin de faire pleinement confiance aux décisions et aux résultats dérivés de l'IA.
Plus d'un milliard d'appareils intelligents et connectés font déjà partie de l'IdO actuel. La prolifération attendue de plusieurs centaines de milliards d'appareils supplémentaires nous place au seuil d'une transformation radicale de l'industrie électronique et de nombreux autres domaines.
Grâce aux progrès réalisés dans le domaine de l'IdO, les industries sont désormais en mesure de collecter des données, d'en tirer des informations et de prendre des décisions basées sur ces données. Par conséquent, les informations obtenues bénéficient d'un niveau élevé de confiance. Cependant, la question qui se pose est la suivante : savons-nous réellement d'où proviennent ces données et devrions-nous prendre des décisions et effectuer des transactions sur la base de données que nous ne pouvons pas valider ?
Par exemple, les données météorologiques provenaient-elles réellement d'un capteur situé dans l'océan Atlantique ou le conteneur maritime n'a-t-il pas dépassé la limite de température convenue ? Les cas d'utilisation de l'IdO sont nombreux, mais ils partagent tous le même problème de confiance.
L'IdO associé à la blockchain peut apporter une véritable confiance aux données collectées. L'idée sous-jacente est de donner aux appareils, au moment de leur création, une identité qui peut être validée et vérifiée tout au long de leur cycle de vie grâce à la blockchain. Les capacités de la technologie blockchain, qui s'appuient sur des protocoles d'identité des appareils et des systèmes de réputation, offrent un grand potentiel pour les systèmes IdO. Grâce à un protocole d'identité des appareils, chaque appareil peut disposer de sa propre clé publique blockchain et envoyer des messages cryptés de défi et de réponse à d'autres appareils, garantissant ainsi qu'un appareil reste maître de son identité. En outre, un appareil doté d'une identité peut développer une réputation ou un historique qui est suivi par une blockchain.
Les contrats intelligents représentent la logique métier d’un réseau blockchain. Lorsqu’une transaction est proposée, ces contrats intelligents sont exécutés de manière autonome dans le cadre des directives définies par le réseau. Dans les réseaux IdO, les contrats intelligents peuvent jouer un rôle essentiel en fournissant une coordination et une autorisation automatisées pour les transactions et les interactions. L'idée initiale derrière l'IdO était de mettre en évidence les données et d'obtenir des informations exploitables au moment opportun.
Par exemple, les maisons intelligentes sont une réalité récente et la plupart des appareils peuvent être connectés. En effet, grâce à l'IdO, lorsque quelque chose ne fonctionne pas correctement, ces appareils connectés peuvent même prendre des mesures, par exemple commander une nouvelle pièce. Nous avons besoin d’un moyen de régir les actions effectuées par ces appareils, et les contrats intelligents sont un excellent moyen de le faire.
Dans le cadre d'une expérience en cours que j'ai suivie à Brooklyn, New York, une communauté utilise une blockchain pour enregistrer la production d'énergie solaire et permettre l'achat de crédits d'énergie renouvelable excédentaires. Le dispositif lui-même possède une identité et se forge une réputation grâce à son historique d'enregistrements et d'échange. Grâce à la blockchain, les personnes peuvent plus facilement regrouper leur pouvoir d'achat, partager la charge de la maintenance et avoir confiance dans le fait que les appareils enregistrent la production solaire réelle.
Au fur et à mesure que l'IdO continue d'évoluer et que son adoption continue de croître, la capacité à gérer de manière autonome les appareils et les actions effectuées par les appareils sera essentielle. La blockchain et les contrats intelligents sont les mieux placés pour intégrer ces capacités dans l’IdO.
La blockchain est au cœur de technologies telles que l’IdO, l’IA et le cloud. Elle a le moyen d'apporter l'élément de confiance qui fait actuellement défaut dans ces technologies. La confiance passe par la diversité des utilisateurs.
Contrairement à une base de données qui a un seul administrateur, une blockchain permet à un ensemble d’administrateurs diversifiés d’« arbitrer » les données, de sorte qu’aucun administrateur ne peut, de manière malveillante ou accidentelle, modifier ou supprimer des données. Et une fois que les administrateurs sont parvenus à un consensus, les données sont sécurisées dans des blocs qui sont « enchaînés » les uns aux autres de manière cryptographique, formant un grand registre impossible à falsifier.
Lorsque l’IA, l’IdO et le cloud utilisent la blockchain pour suivre la provenance, les preuves et les autorisations associées aux données utilisées et émanant de ces systèmes, la confiance dans les données augmente radicalement. Cette confiance permettra d’adopter l’IdO, l’IA et le cloud sans crainte de compromis, ouvrant la voie à une nouvelle ère d’application et à l’adoption de ces technologies, qui changeront la vie quotidienne pour le meilleur.
Nous avons confiance dans les données... enfin, après y avoir ajouté un peu de blockchain.
