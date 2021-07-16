Qu’est-ce que Hyperledger Fabric ?

Hyperledger Fabric, un projet open source de la Fondation Linux, est un cadre modulaire de blockchain, devenu la norme non officielle pour les plateformes de blockchain d’entreprise.
Conçu comme une base pour le développement d’applications de niveau entreprise et de stratégies sectorielles, l’architecture ouverte et modulaire d’Hyperledger Fabric utilise des composants prêts à l’emploi pour s’adapter à un large éventail de cas d’utilisation.
Plus de 120 000 organisations et 15 000 ingénieurs collaborent sur Hyperledger Fabric. Cette collaboration aboutit à une approche distinctive du consensus, permettant des performances à grande échelle tout en préservant la confidentialité des données exigée par les entreprises.
En tant que framework flexible de la blockchain soutenant IBM Blockchain Platform, Hyperledger Fabric aide les innovateurs à amorcer une transformation opérationnelle mondiale.
Construisez un réseau blockchain de démarrage et commencez à coder avec la plateforme blockchain de nouvelle génération d’IBM.
Hyperledger Fabric est une plateforme ouverte de grand livre distribué de niveau entreprise. Elle dispose de contrôles de confidentialité avancés, vous permettant de ne partager que les données souhaitées avec les participants autorisés, ou connus, du réseau.
Les contrats intelligents documentent les processus commerciaux que vous souhaitez automatiser avec des conditions auto-exécutoires entre les parties, inscrites sous forme de lignes de code. Le code et les accords qu’il contient existent sur un réseau blockchain distribué et décentralisé. Les transactions sont traçables et irréversibles, créant ainsi un climat de confiance entre les organisations et permettant aux entreprises de prendre des décisions plus rapidement et en toute transparence, tout en réduisant les coûts et les risques.
Établissez une confiance décentralisée dans un réseau de participants connus plutôt que dans un réseau ouvert de participants anonymes.
Partagez uniquement les données que vous souhaitez avec les parties concernées.
Adaptez la blockchain aux besoins spécifiques de votre secteur d'activités grâce à une architecture enfichable, plutôt que d’adopter une approche universelle.
Programmez des contrats intelligents dans les langages que votre équipe utilise déjà, sans avoir à apprendre des langages ou des architectures personnalisées.
IBM recommande aux entreprises de ne pas construire un système blockchain de production en se reposant uniquement sur la version open source gratuite. Aux côtés d’autres fournisseurs, IBM propose des distributions commerciales incluant des outils et un support technique.
IBM Blockchain Platform, la version commerciale d’Hyperledger Fabric proposée par IBM, offre un support continu, disponible toute la journée, tous les jours de la semaine, et tout au long de l’année. Cela inclut des accords de niveau de service (SLA) pour la solution open source. Elle est livrée avec l’ensemble d’outils de productivité le plus avancé pour construire, gouverner et exploiter votre système blockchain.
Des innovateurs dans un large éventail d’industries utilisent Hyperledger Fabric. Cela inclut des secteurs tels que la finance, la banque, la santé, l’IdO, la chaîne d’approvisionnement, la fabrication et la technologie, tous cherchant à créer des cadres et bases de code de blockchain ouverts, standardisés et de niveau entreprise pour des résultats commerciaux concrets.
Profitez de l’expertise d’IBM. Le membre fondateur de la communauté open source Hyperledger soutient désormais la principale blockchain open source dédiée aux entreprises, avec des accords de niveau de service (SLA) et une assistance 7 jours sur 7.
Abordez les questions de confiance, de transparence et d’intégrité des données avec les réseaux basés sur la blockchain.
Résolvez les problèmes plus rapidement, instaurez la confiance et renforcez les réseaux de la chaîne d’approvisionnement avec IBM Blockchain.
Réinventez le commerce et le financement du commerce grâce à notre expertise en matière de réseaux et à la plateforme leader du secteur.-
Renforcez la confiance pour tous et apportez davantage de transparence, de simplicité et d’efficacité à chaque transaction financière.
Réalisez des économies budgétaires grâce à de nouvelles automatisations, partagez vos données de manière plus sécurisée et découvrez des informations à partir des données déjà collectées.
Les solutions IBM Blockchain utilisent la technologie de registre distribué et la blockchain d’entreprise pour aider les clients à renforcer l’agilité opérationnelle, améliorer la connectivité et s’assurer de nouvelles sources de revenus. Repoussez les limites de votre organisation grâce à un échange de données fiable de bout en bout et à l’automatisation des workflows.