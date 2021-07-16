Qu’est-ce que Hyperledger Fabric ?

Conçu comme une base pour le développement d’applications de niveau entreprise et de stratégies sectorielles, l’architecture ouverte et modulaire d’Hyperledger Fabric utilise des composants prêts à l’emploi pour s’adapter à un large éventail de cas d’utilisation.

Plus de 120 000 organisations et 15 000 ingénieurs collaborent sur Hyperledger Fabric. Cette collaboration aboutit à une approche distinctive du consensus, permettant des performances à grande échelle tout en préservant la confidentialité des données exigée par les entreprises.

En tant que framework flexible de la blockchain soutenant IBM Blockchain Platform, Hyperledger Fabric aide les innovateurs à amorcer une transformation opérationnelle mondiale.