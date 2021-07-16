Qu’est-ce que Hyperledger Fabric ?

Hyperledger Fabric, un projet open source de la Fondation Linux, est un cadre modulaire de blockchain, devenu la norme non officielle pour les plateformes de blockchain d’entreprise.

Conçu comme une base pour le développement d’applications de niveau entreprise et de stratégies sectorielles, l’architecture ouverte et modulaire d’Hyperledger Fabric utilise des composants prêts à l’emploi pour s’adapter à un large éventail de cas d’utilisation.

Plus de 120 000 organisations et 15 000 ingénieurs collaborent sur Hyperledger Fabric. Cette collaboration aboutit à une approche distinctive du consensus, permettant des performances à grande échelle tout en préservant la confidentialité des données exigée par les entreprises.

En tant que framework flexible de la blockchain soutenant IBM Blockchain Platform, Hyperledger Fabric aide les innovateurs à amorcer une transformation opérationnelle mondiale.

Comment fonctionne Hyperledger Fabric

Hyperledger Fabric est une plateforme ouverte de grand livre distribué de niveau entreprise. Elle dispose de contrôles de confidentialité avancés, vous permettant de ne partager que les données souhaitées avec les participants autorisés, ou connus, du réseau.

Les contrats intelligents documentent les processus commerciaux que vous souhaitez automatiser avec des conditions auto-exécutoires entre les parties, inscrites sous forme de lignes de code. Le code et les accords qu’il contient existent sur un réseau blockchain distribué et décentralisé. Les transactions sont traçables et irréversibles, créant ainsi un climat de confiance entre les organisations et permettant aux entreprises de prendre des décisions plus rapidement et en toute transparence, tout en réduisant les coûts et les risques.
Avantages d’Hyperledger Fabric
Réseau autorisé

Établissez une confiance décentralisée dans un réseau de participants connus plutôt que dans un réseau ouvert de participants anonymes.
Transactions confidentielles

Partagez uniquement les données que vous souhaitez avec les parties concernées.
Architecture modulable

Adaptez la blockchain aux besoins spécifiques de votre secteur d'activités grâce à une architecture enfichable, plutôt que d’adopter une approche universelle.
Facile à mettre en œuvre

Programmez des contrats intelligents dans les langages que votre équipe utilise déjà, sans avoir à apprendre des langages ou des architectures personnalisées.
Pourquoi Hyperledger Fabric est le cadre d’IBM Blockchain Platform

IBM recommande aux entreprises de ne pas construire un système blockchain de production en se reposant uniquement sur la version open source gratuite. Aux côtés d’autres fournisseurs, IBM propose des distributions commerciales incluant des outils et un support technique.

IBM Blockchain Platform, la version commerciale d’Hyperledger Fabric proposée par IBM, offre un support continu, disponible toute la journée, tous les jours de la semaine, et tout au long de l’année. Cela inclut des accords de niveau de service (SLA) pour la solution open source. Elle est livrée avec l’ensemble d’outils de productivité le plus avancé pour construire, gouverner et exploiter votre système blockchain.

Hyperledger Fabric est une blockchain open source dédiée aux entreprises

Des innovateurs dans un large éventail d’industries utilisent Hyperledger Fabric. Cela inclut des secteurs tels que la finance, la banque, la santé, l’IdO, la chaîne d’approvisionnement, la fabrication et la technologie, tous cherchant à créer des cadres et bases de code de blockchain ouverts, standardisés et de niveau entreprise pour des résultats commerciaux concrets.

  • Entreprises faisant partie d’Hyperledger : 148
  • Lignes de code : 18,4 millions 
Cas d’utilisation de la blockchain
Découvrez comment Farmer Connect et IBM Food Trust mettent en relation les producteurs et les consommateurs de café grâce à la blockchain.
Découvrez comment la blockchain fournit des informations partagées, fiables et en temps réel sur les marchandises tout au long du processus d’expédition et de réception.
Garanties bancaires : passer du papier à la blockchain
Découvrez comment une plateforme blockchain unique en son genre transforme les processus de garantie bancaire, en permettant à toutes les parties d’obtenir et de gérer des garanties juridiquement contraignantes, et en réduisant le délai d’émission à un jour.
Découvrez les témoignages de clients sur leur parcours multicloud et les logiciels Vertrax et Chateaux.
Réouverture d'établissements grâce à la billetterie numérique blockchain sans contact
Découvrez comment l’Adrienne Arsht Center for the Performing Arts de Miami utilise la technologie blockchain pour fournir une billetterie numérique sécurisée et sans contact.
Solutions connexes
IBM Support for Hyperledger Fabric

Profitez de l’expertise d’IBM. Le membre fondateur de la communauté open source Hyperledger soutient désormais la principale blockchain open source dédiée aux entreprises, avec des accords de niveau de service (SLA) et une assistance 7 jours sur 7.

Solutions Blockchain pour les soins de santé et les sciences de la vie

Abordez les questions de confiance, de transparence et d’intégrité des données avec les réseaux basés sur la blockchain.

La blockchain au service des solutions de chaîne d’approvisionnement

Résolvez les problèmes plus rapidement, instaurez la confiance et renforcez les réseaux de la chaîne d’approvisionnement avec IBM Blockchain.

Solutions blockchain pour le financement du commerce

Réinventez le commerce et le financement du commerce grâce à notre expertise en matière de réseaux et à la plateforme leader du secteur.-

La blockchain pour les services financiers

Renforcez la confiance pour tous et apportez davantage de transparence, de simplicité et d’efficacité à chaque transaction financière.

La blockchain au service des gouvernements

Réalisez des économies budgétaires grâce à de nouvelles automatisations, partagez vos données de manière plus sécurisée et découvrez des informations à partir des données déjà collectées.

Ressources
Qu’est-ce que la technologie blockchain ?
La blockchain est un grand livre partagé et immuable permettant d’enregistrer les transactions, de suivre les actifs et d’instaurer la confiance.
Qu'est-ce que la sécurité de la blockchain ?
La sécurité de la blockchain est un système complet de gestion des risques pour un réseau blockchain, qui s’appuie sur des cadres de cybersécurité, des services d’assurance et des bonnes pratiques pour réduire les risques liés aux attaques et à la fraude.
Faire progresser l’adoption de la blockchain par les entreprises
L’Hyperledger Foundation promeut l’interopérabilité et la normalisation, ouvrant la voie à une adoption généralisée de solutions blockchain sécurisées, évolutives et de confiance numérique à travers les industries et les secteurs.
État de l’Union de la blockchain
Les leaders du secteur discutent de la blockchain avec des développeurs et responsables techniques.
Les solutions IBM Blockchain utilisent la technologie de registre distribué et la blockchain d’entreprise pour aider les clients à renforcer l’agilité opérationnelle, améliorer la connectivité et s’assurer de nouvelles sources de revenus. Repoussez les limites de votre organisation grâce à un échange de données fiable de bout en bout et à l’automatisation des workflows.

