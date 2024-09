Votre entreprise accorde l’accès à ses ressources à de nombreux utilisateurs, qu’ils soient employés, partenaires ou clients. Pour répondre à leurs objectifs et besoins variés, ils doivent bénéficier d’un niveau d’accès aux informations de l’entreprise spécifique. Vous devez alors gérer plusieurs connexions et ressources, ce qui complique la vérification des utilisateurs.

Avec l’évolution vers une infrastructure multicloud hybride, vos ressources sont probablement dispersées dans des environnements informatiques avec plusieurs terminaux (dont des appareils IoT) caractérisés par divers niveaux de visibilité et de contrôle. Il est difficile de savoir si le bon utilisateur dispose d’un accès approprié aux données adéquates. Vous avez besoin de contexte pour prendre les bonnes décisions.

La fréquence des activités malveillantes (logiciels malveillants, ransomware et hameçonnage qui mettent votre réseau, vos actifs numériques et votre entreprise en danger) est également source d’inquiétudes. En effet, selon le rapport IBM consacré aux coûts d’une violation de données, ces derniers ont augmenté de 15 % au cours des trois dernières années.

La stratégie de sécurité Zero Trust d’IBM peut aider les entreprises à accroître leur cyber-résilience et à gérer les risques associés à un environnement métier déconnecté tout en permettant aux utilisateurs d’accéder aux ressources appropriées. Elle utilise le contexte pour connecter en toute sécurité les bons utilisateurs aux données sensibles, au bon moment et dans les bonnes conditions, tout en protégeant votre organisation contre les cybermenaces. Grâce à cette approche, les politiques Zero Trust créées permettent un télétravail ou un travail hybride hautement protégés, ainsi qu’une posture de sécurité élevée pour le modèle de travail standard, sur site, derrière le pare-feu.