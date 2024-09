Qu'est-ce que SASE ?

SASE est la combinaison, ou la convergence, de deux technologies de base : SD-WAN (Software-Defined Wide Area Networking) et SSE (Secure Service Edge). Il est plus facile de comprendre le fonctionnement de SASE si vous comprenez d'abord ce que fait chacune de ces technologies.

SD-WAN

Un SD-WAN est un réseau étendu qui a été virtualisé, de la même manière que les serveurs sont virtualisés. Il dissocie la fonctionnalité réseau du matériel sous-jacent (connexions, commutateurs, routeurs, passerelles) pour créer un pool de capacités de mise en réseau et de sécurité du réseau qui peut être divisé, regroupé et appliqué au trafic sous le contrôle du logiciel.

Les réseaux étendus (WAN) traditionnels ont été conçus pour relier les utilisateurs des succursales d'une entreprise aux applications d'un centre de données central de l'entreprise, généralement par le biais de connexions réseau dédiées, privées et coûteuses en ligne louée. Les routeurs installés dans chaque succursale contrôlent et hiérarchisent le trafic afin de garantir des performances optimales pour les applications les plus importantes. Des fonctions de sécurité, telles que l'inspection des paquets et le chiffrement des données, ont été appliquées au centre de données central.

Le SD-WAN a été développé à l'origine pour permettre aux entreprises de dupliquer leurs capacités WAN sur une infrastructure internet moins coûteuse et plus évolutive. Mais la demande de SD-WAN s'est accélérée car de plus en plus d'entreprises ont commencé à adopter des services cloud avant même d'être prêtes à faire confiance à la sécurité d'Internet. Le modèle de sécurité WAN a été remis en question : l'acheminement de volumes toujours plus importants de trafic en provenance d'Internet via le centre de données de l'entreprise créait un goulot d'étranglement coûteux, et les performances du réseau ainsi que l'expérience des utilisateurs se dégradaient.

Le SD-WAN élimine ce goulot d'étranglement en permettant d'appliquer la sécurité au trafic sur le point de connexion, plutôt que de forcer le trafic à être acheminé vers la sécurité. Il permet aux entreprises d'établir des connexions directes, sécurisées et optimisées entre les utilisateurs et ce dont ils ont besoin : SaaS (logiciel en tant que service), ressources cloud ou services Internet publics.

SSE

Autre terme inventé par Gartner, SSE est "la partie sécuritaire de SASE". Gartner définit SSE comme la convergence de trois technologies clés de sécurité natives du cloud :

Passerelles Web sécurisées (Secure Web Gateways – SWG). Une SWG (Secure Web Gateway) est un agent de trafic Internet bidirectionnel. Elle empêche le trafic malveillant d'atteindre les ressources du réseau, en utilisant des techniques telles que le filtrage du trafic et l'inspection des requêtes du système de nom de domaine (DNS) pour identifier et bloquer les logiciels malveillants, les ransomware et autres cybermenaces. Elle empêche également les utilisateurs autorisés de se connecter à des sites Web suspects : au lieu de se connecter directement à internet, les utilisateurs et les points de terminaison se connectent à la SWG, par laquelle ils ne peuvent accéder qu'aux ressources approuvées (par exemple, les centres de données sur site, les applications d'entreprise et les applications et services cloud).

Courtiers en sécurité d'accès au cloud (Cloud Access Security Brokers – CASB). Les CASB se situent entre d'un côté les utilisateurs et de l'autre les applications et ressources cloud. Les CASB appliquent les politiques de sécurité de l'entreprise, telles que le chiffrement, le contrôle d'accès et la détection des logiciels malveillants, lorsque les utilisateurs accèdent au cloud, quels que soient le lieu et le mode de connexion. Ils peuvent le faire sans installer de logiciel sur le point de terminaison, ce qui en fait un outil idéal pour la sécurisation du BYOD (bring your own device) et d'autres cas d'utilisation de la transformation des effectifs. et d'autres CASB peuvent également appliquer des politiques de sécurité lorsque les utilisateurs se connectent à des ressources cloud inconnues.

Accès au réseau Zero Trust (Zero Trust Network Access – ZTNA). Une approche Zero Trust de l'accès au réseau consiste à ne jamais faire confiance et à valider en permanence tous les utilisateurs et entités, qu'ils soient à l'extérieur ou déjà à l'intérieur du réseau. Les utilisateurs et les entités validés se voient accorder l'accès le moins privilégié possible pour accomplir leurs tâches. Tous les utilisateurs et toutes les entités sont obligés d'être validés à nouveau chaque fois que leur contexte change, et chaque interaction de données est authentifiée paquet par paquet jusqu'à la fin de la session de connexion.

ZTNA n'est pas un produit de sécurité en soi, mais une approche de la sécurité des réseaux mise en œuvre à l'aide de diverses technologies, notamment la gestion des identités et des accès (IAM), l'authentification multifactorielle (MFA), l'analyse du comportement des utilisateurs et des entités (UEBA) et diverses solutions de détection et de réponse aux menaces.

Les plateformes SASE des différents fournisseurs peuvent inclure d'autres fonctionnalités de prévention des menaces et de sécurité, notamment le pare-feu en tant que service (FWaaS), la prévention de la perte de données (DLP), le contrôle d'accès au réseau (NAC) et les plateformes de protection des points de terminaison (EPP).

Rassembler le tout

Les solutions SASE utilisent le SD-WAN pour fournir des services de sécurité SSE aux utilisateurs, aux appareils et aux autres points de terminaison à l'endroit ou à proximité de l'endroit où ils se connectent, à la périphérie du réseau.

Plus précisément, au lieu de renvoyer tout le trafic vers un centre de données central pour inspection et chiffrement, les architectures SASE dirigent le trafic vers des points distribués de points de présence (PoP) situés à proximité de l'utilisateur final ou du point de terminaison. (Les PoP sont soit détenus par le fournisseur de services SASE, soit établis dans le centre de données d'un fournisseur tiers.) Le PoP sécurise le trafic à l'aide des services ESS fournis par le cloud, puis l'utilisateur ou le point de terminaison est connecté aux clouds publics et privés, aux applications SaaS (Software-as-a-Service), à l'internet public ou à toute autre ressource.