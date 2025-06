Qu’est-ce qu’un registre de conteneurs ?

Docker est un système d’orchestration de conteneurs développé et lancé en 2013 pour simplifier la création, le déploiement et l’exécution des applications. Docker a vu récemment sa popularité augmenter parce qu’il facilite la création de conteneurs légers, portables et autonomes, compatibles avec tout type de plateforme, quelle que soit l’infrastructure. Sa facilité d’utilisation en a fait une option de choix pour déployer des applications consacrées à l’intelligence artificielle (IA) et au machine learning (ML).

C’est pourquoi les conteneurs Docker offrent également une portabilité exceptionnelle, puisqu’ils peuvent être déplacés d’une machine à l’autre, quelle que soit l’infrastructure. Là aussi, Docker présente l’avantage de simplifier considérablement l’introduction des applications d’IA et de ML dans un environnement alternatif tel qu’une machine locale, un appareil edge ou un serveur cloud.