DevOps Plan

Intégrez d’autres applications DevOps, d’exécution et ESG grâce à plus de 230 modules d’extension. Gagnez en clarté et en visibilité grâce à la gestion des flux de valeur dans DevOps Velocity. Créez des tests à partir des éléments de travail et reliez les scripts de test aux scénarios et aux exigences dans DevOps Test. Tirez parti de l’analytique de la planification et de la livraison pour des décisions éclairées et une amélioration continue.