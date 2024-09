IBM Rational Developer for i fournit un environnement de développement intégré (IDE) pour créer, gérer et moderniser des applications sur la plateforme IBM i. Il intègre des outils de développement tels que la recherche, la modification, la création et l’analyse, la restructuration des capacités et les débogueurs au framework Eclipse, largement utilisé pour simplifier et accélérer le développement et la modernisation des applications. Rational Developer for i s’intègre à IBM Rational Team Concert pour une meilleure planification et une meilleure gestion du cycle de vie des applications.