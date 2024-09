Avec la sortie de la famille de serveurs IBM Power10 , OEDIV a examiné la possibilité d’optimiser et de rationaliser ses opérations. Dans le contexte des critères de base, notamment la sécurité et la stabilité, l’équipe a examiné les moyens d’améliorer la disponibilité, la capacité, les performances et la durabilité. En fin de compte, OEDIV se concentre sur la satisfaction des désirs de flexibilité, d’économie et de capacité des clients, et a présenté IBM Power10 comme la plateforme idéale pour soutenir ces ambitions.

Les multiples fonctionnalités de Power10 se combinent pour créer une proposition convaincante pour OEDIV, la virtualisation et l’automatisation offrant des avantages commerciaux essentiels. En combinant des technologies avancées, OEDIV est en mesure de rationaliser et d’optimiser ses opérations, d’accroître la durabilité, ce qui est exceptionnellement important dans un monde gourmand en énergie et à forte intensité de calcul, et d’améliorer le service client.

Ayant ces objectifs à plusieurs niveaux à l’esprit, OEDIV a été attirée par les fonctionnalités spécifiques de l’architecture Power10 et a choisi quatre nouveaux serveurs IBM Power E1080 comme prochaine phase de son parcours d’infrastructure.



Virtualisation pour une efficacité accrue



Plusieurs fonctionnalités d’interconnexion d’IBM Power10 permettent à OEDIV d’améliorer de manière significative son efficacité informatique. La virtualisation garantit le partage et l’optimisation de la capacité du processeur et de la mémoire. « IBM Power10 offre des capacités d’allocation des ressources considérablement améliorées et des économies de coûts, tout en nous permettant de tirer le meilleur parti possible de problèmes clés tels que la disponibilité et les performances », rapporte M. Münch.

OEDIV utilise IBM Power Private Cloud avec la technologie Shared Utility Capacity (anciennement appelée Power Enterprise Pools 2.0), qui crée un pool partagé de ressources de calcul et de mémoire. À partir de cette ressource unique, OEDIV alloue une capacité adaptée à chaque instance SAP S/4HANA de la manière la plus rentable. La solution permet à OEDIV d’éviter de trop investir dans des capacités qui pourraient être inutilisées, tout en fournissant à chaque client des performances optimales pour ses besoins spécifiques.



Haute disponibilité essentielle



Avec IBM Power Private Cloud et Shared Utility Capacité, l’utilisation du processeur et de la mémoire est suivie en fonction de l’utilisation moyenne par minute. Si un serveur matériel nécessite une maintenance ou rencontre des problèmes techniques, la workload peut être déplacée de façon fluide vers d’autres systèmes restants. Même si davantage de ressources seront utilisées sur ces serveurs, la capacité totale et le paiement resteront les mêmes.

OEDIV utilise la solution IBM PowerVC pour orchestrer les déploiements, gérer le storage area network, les LPAR et bien plus encore, de manière centralisée. De plus, OEDIV déploie la technologie IBM Cloud Management Console pour la planification des capacités, qui fournit des informations et des rapports en temps réel permettant de prédire les besoins probables.

Pour gérer le stockage, OEDIV utilise 20 nœuds IBM Storage Virtualize, capables de s’intégrer aux systèmes de plusieurs fournisseurs, afin de maximiser la disponibilité et d’optimiser l’utilisation de l’espace dans les baies disponibles. Pour son environnement SAP S/4HANA haute performance sur IBM Power, OEDIV s’appuie sur huit solutions de stockage IBM Storage FlashSystem.



Rapidité du service



Pour créer une flexibilité opérationnelle, OEDIV utilise le logiciel IBM PowerVM pour créer plusieurs virtual machines (VM) indépendantes, également appelées LPAR, sur chaque serveur. Selon les préférences du client et le type d’application, la société propose plusieurs systèmes d’exploitation, notamment Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, notamment Red Hat Enterprise Linux (lien externe à ibm.com), SUSE Linux Enterprise Server (lien externe à ibm.com), IBM AIX et IBM i. OEDIV exécute plus de 1 500 LPAR dans son environnement de serveurs Power9 et Power10, avec plus de 1 Po de mémoire disponible et 6 500 cœurs de processeur.

« La possibilité de déployer différents systèmes d’exploitation et les configurations multicloud permettent à OEDIV d’offrir plus de choix, même si nous adoptons des solutions standardisées et évolutives, explique M. Münch. La standardisation et l’automatisation sont des facteurs importants, car nos clients s’attendent à des délais de provisionnement similaires à ceux des clouds publics, même pour les solutions SAP S/4HANA complexes à grande échelle. »

Naturellement, lors de l’exécution de services premium, les pannes pour des mises à niveau technologiques ne sont pas acceptables. Avec un flux constant de demandes de clients pour créer, supprimer, déplacer et redimensionner leurs solutions SAP, OEDIV s’appuie sur la gestion de la configuration de la virtualisation d’IBM, IBM PowerVC, pour gérer le workflow et sur IBM Power Live Partition Mobility (LPM) pour déplacer la workload en ligne si nécessaire.

« Nous gérons généralement plus de 1 500 opérations Live Partition Mobility par mois, un exemple extrême de la flexibilité qu’offre la plateforme IBM Power, déclare M. Münch. C’est un volume énorme. IBM Live Partition Mobility nous permet d’effectuer toutes sortes de tâches de maintenance tout en assurant un service continu aux clients. »



Automatisation et standardisation



OEDIV traite chaque mois plusieurs centaines de demandes de clients concernant l’allocation de cœurs supplémentaires à leurs systèmes SAP. Power10 permet d’atteindre des niveaux de service client très élevés, en particulier lorsqu’il est associé à des solutions telles que Red Hat Ansible Automation Platform et IBM PowerVC.

« La facilité de gestion et la flexibilité inégalée combinées à l’automatisation de la plateforme IBM Power ont généralement permis de réduire de 30 minutes de nombreuses tâches de maintenance standard, soit un gain de 200 heures par mois, commente M. Münch. Là où auparavant les tâches nécessitaient des techniciens de support de niveau trois, IBM PowerVC fournit une couche d’abstraction intuitive qui permet au personnel d’effectuer le travail en toute sécurité, rapidement et efficacement. »



Amélioration des performances



Naturellement, le passage à la plateforme IBM Power10 nouvelle génération, qui offre une capacité de processeur et de mémoire accrue, apporte également de précieuses améliorations en matière de traitement.

« En moyenne, nous constatons une augmentation des performances allant jusqu’à 15 % avec Power10, ce qui réduit les coûts pour les clients grâce à l’amélioration des performances du processeur et à la réduction des allocations de cœur pour leurs systèmes, déclare M. Münch. Grâce à l’augmentation de la puissance de traitement de Power10, nous pouvons fournir une plus grande capacité de calcul avec le même encombrement, avec jusqu’à 240 cœurs par serveur, et avec plus de mémoire, ce qui se traduit par une amélioration de 10 % de la rentabilité de la mémoire. »

Il poursuit : « De plus, en utilisant les derniers processeurs Power10 et IBM Power Private Cloud avec Shared Utility Capacity, nous avons réalisé jusqu’à 25 % d’économies pour SAP HANA sur IBM Power. Dans les LPAR exécutant IBM AIX, nous constatons des économies de 16,6 %. Et avec IBM PowerVC et Red Hat Ansible Automation Platform, nous pouvons provisionner les systèmes plus efficacement et de 20 à 30 % plus rapidement ».



Informatique durable



OEDIV suit également de près ses objectifs environnementaux, notamment en ce qui concerne la consommation d’électricité, le refroidissement et le recyclage des équipements. De plus, avec un très grand encombrement infrastructurel, la durée de vie et le cycle de vie des actifs peuvent avoir un impact sur les indicateurs de durabilité totale. Les serveurs IBM Power sont construits à partir de matériaux recyclés dans la mesure du possible, et en tenant compte du recyclage en fin de vie (jusqu’à 99,2 %).

« Par rapport aux serveurs x86, nous constatons que les serveurs IBM Power durent environ 30 % plus longtemps, sans panne ni problème, explique M. Münch. Notre base installée de serveurs IBM Power offre une plus grande évolutivité, et nos systèmes fonctionnent plus longtemps avant de devoir être renouvelés. »