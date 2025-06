Solutions pour serveurs SAP HANA

IBM Power dispose d’une variété d’options pour répondre aux besoins des clients là où ils se trouvent dans leur transition vers SAP S/4HANA. Que vous envisagiez de passer à SAP HANA ou à S/4HANA nouvelle génération, IBM Power propose des solutions sur site, hors site ou entièrement gérées (RISE with SAP), conçues pour exécuter des applications stratégiques comme SAP, afin d’accélérer vos déploiements ERP et d’applications, et vous aider à maximiser leur impact sur votre gestion des données, l’intégration des données, l’automatisation et les processus métier.



La clé de l’efficacité informatique et de la continuité des activités repose sur une plateforme qui s’intègre à votre infrastructure actuelle tout en soutenant la transformation numérique. Les serveurs IBM Power sont spécialement conçus pour les applications à forte intensité de données, tels que SAP HANA et S/4HANA, qui exigent de grandes quantités de calcul en mémoire, tout en vous permettant de maintenir la haute disponibilité et la flexibilité requises pour votre cloud hybride.