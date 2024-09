Coop Group s'efforce d'être plus qu'un grand producteur et une grande enseigne alimentaire en Suisse. L'entreprise a fixé des objectifs ambitieux pour réduire son impact environnemental et devenir neutre en carbone d'ici 2050. Sa stratégie de durabilité comprend des investissements dans l’agriculture biologique et les produits régionaux, ainsi qu’une utilisation plus large des produits équitables, contribuant ainsi à une Suisse et à un monde meilleurs.

En Europe, environ 20 % de la quantité totale de nourriture produite est perdue ou gaspillée (lien externe à ibm.com), et les aliments non vendus chez les détaillants représentent une partie de ce total. Afin de minimiser les déchets liés aux produits périmés, Coop Group calcule l'assortiment de produits et les quantités optimales pour chacun de ses magasins à travers le pays.

Cette tâche devient de plus en plus complexe, car Coop Group continue d'ouvrir de nouvelles branches tout en mettant à jour et en optimisant son inventaire. Christoph Kalt, architecte informatique chez Coop Group, ajoute : « Au fur et à mesure de notre croissance, il est important que nos processus de fusion et de logistique fonctionnent de manière fiable et rapide. Les exigences plus élevées en matière de calcul et de mémoire ont fait augmenter nos besoins en ressources informatiques de 20 % par an pour certaines applications SAP clés. »

Alors que les charges de travail et les données SAP ont augmenté, la protection des données est devenue de plus en plus difficile. Certaines sauvegardes de données dépassaient les fenêtres de maintenance, augmentant ainsi le risque de perte de données dans un scénario de reprise après incident.

« Nous dépendons de nos solutions SAP pour soutenir l'entreprise 24 heures sur 24, sept jours sur sept», confirme M. Kalt. « Afin de disposer de la marge de manœuvre informatique nécessaire pour soutenir une croissance durable continue et garantir la protection 24 heures sur 24 de nos systèmes SAP essentiels, nous avons décidé d'étendre notre infrastructure avec des systèmes plus rapides. »