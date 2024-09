Aujourd’hui, IBM Services gère et exploite six serveurs IBM Power System E980 équipés des derniers processeurs IBM POWER9, offrant à Audi des performances optimales et des possibilités de croissance future. SVA System Vertrieb Alexander, partenaire commercial Platinum IBM, fournit l’infrastructure système en tant que service à Audi pour une flexibilité accrue. Comme l’explique Rainer Maiwald, responsable grands comptes Automobile chez SVA, « En étroite collaboration avec IBM Systems et IBM Services, nous avons conçu une offre sur mesure pour Audi qui assure des performances optimales et accroît la rentabilité. Cette approche permet à Audi de bénéficier des dernières innovations technologiques IBM POWER encore plus rapidement, de façon à répondre à l’évolution dynamique de ses besoins métier. »

Audi a également déployé des serveurs IBM Power System E880, IBM Power System S824 et IBM Power System E850 dans deux centres de données. Grâce aux capacités de virtualisation avancées de la technologie IBM PowerVM, l’entreprise exécute plus de 250 instances et systèmes de gestion SAP sur la plateforme Power Systems. Pour répondre aux exigences de haute disponibilité, IBM Services a implémenté des clusters IBM PowerHA pour les applications SAP stratégiques. Des fonctionnalités comme IBM Power VM Live Partition Mobility contribuent à assurer la continuité de l’activité pendant les tâches de maintenance et à optimiser l’équilibrage des workloads SAP sur l’ensemble des serveurs physiques.

Les solutions SAP sont solidement ancrées dans la structure métier d’Audi et du groupe Volkswagen dans son ensemble. L’entreprise s’appuie sur une large gamme de logiciels, notamment la suite SAP S/4HANA, la plateforme SAP HANA, les applications SAP Fiori, SAP ERP pour les achats, la finance, le contrôle de gestion, la gestion des spécifications techniques et la logistique, ainsi que SAP Business Warehouse, SAP ERP Human Capital Management, SAP E-Recruiting et SAP Process Integration. Dans certaines usines, les workflows logistiques en tension sont gérées dans SAP ERP, où même de courtes interruptions peuvent rapidement entraîner une baisse de production et, en conséquence, une réduction des marges bénéficiaires pour l’entreprise et des délais d’attente plus longs pour les clients Audi.

Audi innove en permanence, améliorant les opérations grâce à une intégration du cloud hybride qui permet une interaction transparente entre les infrastructures sur site et les offres de cloud public. Par exemple, l’utilisation du connecteur cloud, un composant de la connectivité SAP Cloud Platform, permet à l’entreprise d’exploiter les procédures de gestion optimisée du personnel fournies par les solutions SAP SuccessFactors entièrement basées sur le cloud.

Grâce à cette plateforme informatique hautement efficace et flexible, Audi est également en mesure de fournir des services informatiques à d’autres marques du groupe Volkswagen, tels que les applications SAP ERP pour la finance et le contrôle de gestion. En outre, Audi exploite ses propres systèmes critiques de gestion de la fabrication, développés sur mesure, qui garantissent la qualité de construction de ses véhicules hautement personnalisés pour répondre avec précision aux exigences particulières des clients. Ces solutions s’exécutent dans l’environnement IBM AIX sur des serveurs Power Systems, pris en charge par IBM WebSphere Application Server, IBM MQ et le logiciel IBM Db2.