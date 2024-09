Environnement informatique initial

Coop Group utilise une suite complète d’applications SAP pour gérer ses activités. Il y a quelques années, l’entreprise a réussi à consolider environ 300 serveurs d’applications et bases de données SAP à partir de systèmes dédiés vers la plateforme IBM Power Systems à l’aide de la technologie de virtualisation avancée IBM PowerVM. Depuis lors, Coop Group exécute ses serveurs d’applications SAP et ses instances Oracle Database sur IBM AIX. Après avoir initialement migré vers des serveurs IBM Power 795, Coop Group gère désormais son environnement SAP sur quatre serveurs IBM Power System E880 équipés de processeurs IBM® POWER8. La fonction IBM Power Enterprise Pool offre également à l’entreprise la flexibilité nécessaire pour déplacer les charges de travail avec les capacités de traitement et de mémoire requises entre les quatre serveurs et ainsi optimiser l’efficacité.

L’environnement applicatif de Coop Group comprend SAP for Retail optimisé par l’ERP SAP, SAP Customer Activity Repository, SAP ERP Human Capital Management, SAP Supplier Relationship Management, SAP Customer Relationship Management, SAP Forecasting and Replenishment for Retail, SAP Business Warehouse et SAP Global Trade Services, ainsi que la solution de commerce électronique SAP Hybris.

Pour accélérer l’analyse des données, Coop Group a mis en œuvre une solution SAP Business Warehouse Accelerator basée sur 768 cœurs de processeur x86 avec une mémoire totale de 3 To, exécutant 64 instances de système d’exploitation distinctes.

Pour son application SAP Customer Activity Repository, Coop Group a déployé une base de données SAP HANA. L’entreprise exploitait son vaste environnement sur une solution d’appliance par ajout sans virtualisation. Et pour gérer sa base de données SAP HANA de 3 To, elle utilisait un cluster de huit nœuds avec 320 cœurs x86 au total.

La gestion de la charge de travail totale devenait un véritable défi pour les systèmes exécutant l’application SAP Customer Activity Repository. « Auparavant, nous devions réduire le volume de données utilisées pour les analyses SAP Customer Activity Repository en raison des limitations de la plateforme », se souvient M. Kalt. « Il était donc difficile d’obtenir une vue d’ensemble en temps quasi réel des mouvements de stocks. »

Solution technique

Lorsque Coop Group a envisagé d’étendre ses environnements SAP HANA pour mener à bien sa stratégie de transformation, l’entreprise a décidé de simplifier l’architecture de serveur sous-jacente et de normaliser son environnement d’infrastructure SAP pour toutes les solutions et applications. Pour ce faire, elle a choisi de migrer ses bases de données SAP HANA vers des serveurs IBM Power Systems.

« Connaissant la fiabilité et les faibles exigences d’administration de la plateforme IBM Power Systems grâce à notre expérience antérieure avec nos principales applications et bases de données SAP, nous étions curieux de voir comment SAP HANA se comporterait sur des serveurs hautes performances équipés de processeurs POWER8 », indique M. Vielhauer.

Coop Group a travaillé en étroite collaboration avec les équipes d’IBM et de SAP pour migrer ses applications SAP Customer Activity Repository et SAP Business Warehouse vers SAP HANA sur des serveurs IBM Power System E880.

« La mise en œuvre et la migration nous ont pris très peu de temps, moins de deux mois », souligne M. Kalt. « Tout s’est parfaitement déroulé, et nous sommes ravis d’avoir pu compter sur le soutien d’IBM et de SAP lors de la migration de systèmes aussi importants et stratégiques. »

Architecture de serveur

En dimensionnant les nouveaux serveurs pour exécuter plusieurs grandes bases de données SAP HANA aux côtés des serveurs d’applications SAP, Coop Group a déployé quatre serveurs IBM Power System E880 équipés de processeurs IBM POWER8. Les serveurs ont été installés dans deux centres de données distincts afin de garantir une redondance sur les deux sites. Les centres de données étant distants de 130 km, toutes les données sont synchronisées par le biais d’une mise en miroir de stockage asynchrone. Une procédure de basculement manuel assure la continuité des opérations en cas d’incident sur l’un ou l’autre site.

L’entreprise exploite ses bases de données SAP HANA sur des serveurs IBM Power Systems avec SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, une plateforme de système d’exploitation optimisée, validée et certifiée par SAP. SAP et SUSE ont collaboré à son développement afin d’offrir les meilleures performances possibles pour les applications SAP stratégiques. Les optimisations ainsi obtenues comprennent une option de réglage du noyau pour améliorer les performances du cache des pages, ainsi que des procédures d’installation simplifiées pour SAP HANA afin d’accélérer les nouveaux déploiements. En outre, SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications dispose d’un canal de mise à jour dédié pour fournir les correctifs et les mises à jour des fonctionnalités spécifiques aux applications SAP. Enfin, pour réduire davantage les risques, la solution offre également un support SAP et SUSE prioritaire, intégré et transparent.

« Ayant une vaste expérience avec les serveurs IBM Power Systems entièrement virtualisés sur IBM AIX, nous savions déjà comment fonctionne la plateforme », affirme M. Kalt. « Nous avons donc pu nous appuyer sur notre connaissance des concepts et des configurations de notre environnement IBM AIX et utiliser cette expérience pour la nouvelle solution SAP HANA avec SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications sur processeurs IBM POWER. Cela nous a permis d’être rapidement opérationnels et a facilité la rationalisation des opérations et des processus de gestion. »

« Nous avons pu normaliser notre infrastructure informatique en rassemblant nos applications exécutées sur SAP HANA et sur les bases de données traditionnelles sur une seule plateforme serveur », ajoute M. Vielhauer. « Cela a permis de réduire considérablement le temps consacré à la gestion et à la maintenance. »

A l’aide des fonctionnalités de virtualisation avancées d’IBM PowerVM, l’équipe a mis en place des partitions logiques dédiées (LPAR) pour les bases de données SAP HANA afin de pouvoir garantir en permanence des performances optimales. Les deux plus grandes bases de données SAP HANA s’exécutent ainsi sur des LPAR avec 96 cœurs de processeur IBM POWER8 configurés en mode de don dédié.

Pour les serveurs d’applications, Coop Group a mis en place des pools de traitement partagés sur chaque machine. Lorsque la charge est faible, les deux grandes partitions font ainsi don d’une capacité de traitement supplémentaire au pool partagé. La combinaison de partitions logiques dédiées et partagées offre à l’entreprise la possibilité d’utiliser la capacité de calcul et de mémoire disponible de manière très flexible. Ces partitions logiques dynamiques peuvent utiliser davantage de cœurs de processeur ou de mémoire du pool de ressources partagées selon les besoins, sans réglage manuel des performances. IBM PowerVM alloue automatiquement les ressources disponibles et inutilisées des serveurs aux partitions logiques les plus sollicitées, ce qui permet d’améliorer les performances et de réduire les besoins d’administration manuelle au minimum.

Grâce à une flexibilité accrue, Coop Group peut facilement déplacer les partitions logiques actives entre les deux serveurs de chaque site sans perturber les applications ou les bases de données du personnel, des utilisateurs ou des clients. La fonction IBM PowerVM Live Partition Mobility (LPM) facilite en outre la maintenance du système, car l’équipe peut éviter la plupart des temps d’indisponibilité planifiés. En combinaison avec la fonction de mise à niveau de capacité à la demande IBM Power Systems, l’entreprise peut augmenter temporairement le nombre de cœurs de processeur et la mémoire pour effectuer la maintenance ou d’autres opérations, et ainsi exécuter plus de systèmes sur un seul serveur IBM Power System E880.

Selon M. Kalt, « les capacités de virtualisation avancées et l’évolutivité de la plateforme IBM Power Systems ont été des facteurs clés dans notre décision de migrer notre environnement SAP HANA ».

Actuellement, Coop Group gère les partitions logiques exécutant SAP HANA avec SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications et les partitions exécutant le système d’exploitation IBM AIX sur des serveurs physiques distincts. Si l’entreprise souhaite un jour consolider son infrastructure de manière plus complète, elle pourra également combiner des partitions logiques avec différents systèmes d’exploitation (tels que IBM AIX et Linux) sur un seul serveur IBM Power System E880.

SAP HANA sur l’architecture IBM Power Systems

Grâce à la flexibilité et aux performances d’IBM Power Systems, Coop Group a mis en œuvre ses applications SAP HANA dans une configuration Tailored Datacenter Integration (TDI). Les environnements entièrement virtualisés bénéficient ainsi de la fiabilité et des performances de la plateforme IBM Power Systems.

Coop Group, IBM et SAP ont travaillé en étroite collaboration pour migrer l’application SAP Business Warehouse de l’entreprise vers SAP HANA sur serveurs IBM Power Systems.

Coop Group en a fait de même avec son application SAP Customer Activity Repository. « Le partitionnement de certaines tables dans un cluster SAP HANA peut s’avérer délicat et nécessite un nœud principal et un nœud de secours, ce qui nous a empêchés d’utiliser toute la capacité de la solution », indique M. Kalt. « En passant à IBM Power Systems, nous voulions réduire les ressources inutilisées et éviter de payer pour la capacité que nous ne pouvions pas vraiment utiliser. »

Thomas Vielhauer le confirme : « L’extensibilité a été l’un des facteurs déterminants dans le choix de migrer notre application SAP Customer Activity Repository vers SAP HANA afin de favoriser la réussite à long terme de notre stratégie métier. Nous ne pouvions pas simplement ajouter un nouveau nœud au cluster existant, car le fournisseur ne proposait plus exactement le même matériel serveur. Et comme il n’était pas non plus possible de mélanger différents nœuds, la seule option était de remplacer l’ensemble du cluster pour ajouter de la capacité, ce qui n’est pas une solution rentable. Nous pouvons mieux protéger notre investissement en ajoutant des cœurs de processeur et de la mémoire en fonction de nos besoins pendant la durée de vie des serveurs. C’est pourquoi IBM Power Systems est la plateforme que nous avons privilégiée pour notre environnement SAP HANA en pleine expansion. »

Avec IBM PowerVM, Coop Group peut déployer des machines virtuelles plus grandes pour répondre aux besoins métier de l’entreprise. Des démarches de croissance qui ne nécessitent pas d’interrompre les systèmes augmentent la disponibilité globale et réduisent les risques. Le fait de devoir installer moins de serveurs physiques a permis de réduire le travail de configuration manuel, y compris les tâches de routine telles que le câblage, le raccordement de l’alimentation électrique et la mise en place de l’équipement réseau.