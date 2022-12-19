什么是 CAPTCHA？

最初的 CAPTCHA 技术是在 20 世纪 90 年代末和 21 世纪初由几个不同的小组并行开发的。 这些小组都致力于解决黑客使用机器人在因特网上执行恶意活动的普遍问题。 例如，搜索引擎 AltaVista 领域的计算机科学家希望阻止机器人将恶意网址添加到公司的链接数据库中。

IT 公司 Sanctum 的研究人员在 1997 年建立了第一个 CAPTCHA 样式的系统。 但是，CAPTCHA 一词是由卡内基梅隆大学的计算机科学研究人员小组（负责人为 Luis von Ahn 和 Manuel Blum）于 2003 年创造的。 该团队之所以开始研究这项技术，是受到一位雅虎高管的启发，他在演讲中提到该公司面临的问题，那就是垃圾邮件机器人注册了数百万个虚假电子邮件帐户。

为了解决雅虎面临的这个问题，von Ahn 和 Blum 创建了一个计算机程序，该程序会执行以下操作：1）生成一个随机的文本字符串，2）生成该文本的失真图像（称为“CAPTCHA 代码”），3）将该图像呈现给用户，以及 4）要求用户将该文本输入到表单字段中，然后通过单击“我不是机器人”旁边的复选框来提交输入。 由于当时的光学字符识别 (OCR) 技术难以解密这种失真文本，因此机器人无法回答 CAPTCHA 问题。 如果用户输入了正确的字符串，则可以可靠地认为他们是人类，并允许他们完成帐户注册或 Web 表单提交。

雅虎实施了卡内基梅隆大学的技术，要求所有用户在注册电子邮件地址之前通过 CAPTCHA 测试。 这显著减少了垃圾邮件机器人的活动，随后其他公司也开始采用 CAPTCHA 来保护他们的 Web 表单。 然而，随着时间的推移，黑客使用已回答的 CAPTCHA 问题的数据，开发能够稳定通过 CAPTCHA 测试的算法。 这标志着 CAPTCHA 开发人员和网络犯罪分子之间的拉锯战的开始，并推动了 CAPTCHA 功能的演进。

reCAPTCHA v1

reCAPTCHA v1 由 von Ahn 于 2007 年推出，它具有双重目标：确定难以被机器人破解的基于文本的 CAPTCHA 问题，以及提高当时用于数字化印刷文本的光学字符识别 (OCR) 的准确性。

reCAPTCHA 实现第一个目标的方法是：增加向用户显示的文本的失真度并最终添加横穿文本的线条。

它实现第二个目标的方法是：将随机生成的失真文本的单张图像替换为从实际文本扫描的文字的两张失真文本图像（由两个不同的 OCR 程序扫描）。 第一个词（也称为控制词）是两个 OCR 程序都能正确识别的词；第二个词是两个 OCR 程序都无法识别的词。 如果用户正确识别了控制词，则 reCAPTCHA 得出以下结论：1) 认为该用户是人类并允许他们继续执行任务，2) 还认为该用户正确识别了第二个词，并使用响应来验证未来的 OCR 结果。

通过这种方式，reCAPTCHA 不仅提高了反机器人安全性，还提高了互联网档案馆和纽约时报数字化文本的准确性。 （让人感到讽刺的是，随着时间的推移，它还帮助改进了人工智能和机器学习算法，到 2014 年，他们识别出最失真的文本 CAPTCHA 的概率为 99.8%。）

2009 年，Google 收购了 reCAPTCHA，并开始使用它来数字化 Google Books 文本，同时将其作为服务提供给其他组织。 然而，随着 OCR 技术在 reCAPTCHA 的帮助下进步，能够有效回答基于文本的 reCAPTCHA 问题的人工智能程序也在进步。 作为回应，Google 在 2012 年推出了图像识别 reCAPTCHA；这种 reCAPTCHA 用 Google Street View 拍摄的图像替换了失真文本。 用户通过识别路灯和出租车等真实物体来证明他们的人性。 除了能够避开机器人当前部署的高级 OCR 外，移动应用程序用户认为这些基于图像的 reCAPTCHA 更方便一些。

Google ReCAPTCHA v2：无 CAPTCHA 的 reCAPTCHA

2014 年，Google 发布了 reCAPTCHA v2。这个版本用一个简单的复选框（上面写着“我不是机器人”）取代了基于文本和图像的问题。当用户选中该框时，reCAPTCHA v2 将分析用户与网页的交互，并评估其打字速度、Cookie、设备历史记录和 IP 地址等因素，从而确定用户是否可能是人类。 该复选框也是 CAPTCHA 工作原理的一部分：无 CAPTCHA 的 reCAPTCHA 在用户单击该框时跟踪用户的鼠标移动轨迹。 人类移动鼠标的轨迹往往更混乱一些，而机器人移动鼠标的轨迹则更精准一些。 如果无 CAPTCHA 的 reCAPTCHA 怀疑用户可能是机器人，则会向其显示基于图像的 CAPTCHA 问题。

ReCAPTCHA v3

reCAPTCHA v3 在 2018 年首次亮相，它取消了“无 CAPTCHA 的 reCAPTCHA”的复选框，并扩展了其 AI 驱动型风险分析功能。 ReCAPTCHA v3 通过 JavaScript API 来与网页集成并在后台运行，并且会对用户行为进行评分，评分范围为 0.0（可能是机器人）到 1.0（可能是人类）。 网站所有者可以将自动操作设置为在用户分数表明其可能是机器人的特定时刻触发。 例如，低分用户输入的博客评论可能会在他们单击“提交”时发送到审核队列，或者低分用户在尝试登录帐户时可能会被要求完成多因子认证过程。

通过移除 CAPTCHA 验证过程中的交互式问题，基于 AI 的认证方法（如 reCAPTCHA v3）试图防止黑客使用先前回答的问题中的数据来训练机器人以破解新 CAPTCHA。 正因为如此，专家认为基于 AI 的 CAPTCHA 可能会成为常态，并在未来 5 到 10 年内完全取代基于问题的 CAPTCHA。