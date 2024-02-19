网络渗透的运作方式是道德黑客或红队，使用黑客工具和技术对组织的计算机系统进行模拟网络攻击。目的是躲过组织的防火墙并获得未经授权的访问。

网络渗透测试可包括攻击网络应用程序、应用程序接口、端点和物理控制。对操作系统的模拟攻击可以揭示安全薄弱环节，并向组织展示薄弱点所在。

虚假攻击有助于安全团队发现网络基础架构的相关安全漏洞。可以测试的常见威胁包括分布式拒绝服务 (DDos) 攻击、域名系统 (DNS)、恶意软件、网络钓鱼和 SQL 注入。

测试人员还可以使用工具进行侦察，并实现渗透测试过程自动化。通常使用两种类型的测试：内部测试和外部测试。

内部网络测试：在内部测试中，渗透测试人员充当内部攻击者或试图利用已窃取凭据实施恶意行为的人。这类测试的主要目的是发现那些个人或员工可以在组织内部通过窃取信息和滥用权力来访问私人或敏感数据的漏洞。

外部网络测试：外部网络渗透测试服务旨在模拟外部攻击者试图入侵网络。这些渗透测试人员致力于发现直接连接到互联网的安全问题，例如服务器、路由器、网站、应用程序和员工计算机等开源风险。