O que é autenticação sem senha?

A autenticação baseada em senha há muito tempo é o método padrão para verificar identidades de usuários.Infelizmente, também é o menos seguro.Os métodos sem senha podem eliminar um dos elos mais fracos das redes modernas, fechando uma brecha amplamente explorada na superfície de ataque corporativa.

As senhas são facilmente roubadas por meio de ataques de engenharia social, como o phishing, e de malwares, como spyware e infostealers.São particularmente vulneráveis a ataques a help desks, golpes de engenharia social em que agentes maliciosos ligam para o help desk fingindo ser um usuário ou funcionário que precisa redefinir a senha.Esses ataques estão se tornando mais comuns porque são de uma eficácia devastadora. Como certa vez disse Stephanie Carruthers, ex-chefe de desenvolvimento de pessoas da IBM X-Force:

Realizamos campanhas de engenharia social para nossos clientes cujo objetivo é ligar para o help desk deles e ver se conseguimos nos passar por um funcionário para redefinir sua senha.Até hoje, tivemos sucesso todas as vezes que fizemos isso.

As pessoas costumam usar senhas fracas que os invasores conseguem quebrar por meio de ataques de força bruta e de dicionário, ou seja, testando senhas comuns até que uma funcione.As pessoas também reutilizam senhas em vários serviços, permitindo o preenchimento de credenciais. Quando os invasores têm a senha de um serviço, podem testá-la em vários outros também.

Mesmo quando as pessoas seguem as melhores práticas de senha (usando uma senha diferente e difícil de adivinhar para cada serviço), elas esbarram em problemas.Considerando o número de contas que as pessoas têm, é fácil esquecer essas senhas. No caso das credenciais de NHIs, como as chaves de API, elas podem ser deixadas embutidas no código dos aplicativos ou desprotegidas, em texto simples, em drives compartilhados.

As ferramentas de gerenciamento de senhas surgiram para resolver esses desafios de higiene de senhas, mas têm suas próprias vulnerabilidades peculiares. A saber: a maioria dos gerenciadores de senhas é protegida por senhas mestras, que também podem ser roubadas.Então, sim, os hackers podem roubar senhas salvas com as manobras certas.

A proliferação de NHIs também contribuiu para tornar a autenticação sem senha uma prioridade.

Aplicações, processos de sistema e outros usuários não humanos não têm senhas clássicas, mas usam tokens OAuth, chaves de API, certificados e outros segredos para se autenticar.Os agentes de IA, que ficam na fronteira entre recursos tradicionalmente humanos e não humanos, podem até "tomar emprestadas" as credenciais de seus usuários humanos para executar tarefas automatizadas.Todos esses segredos podem ser roubados e usados indevidamente da mesma forma que as senhas.

Os sistemas IAM tradicionais não foram projetados para o gerenciamento de segredos de NHIs, criando uma brecha na segurança de identidades.

Os profissionais de identidade e segurança reconhecem essas pressões há bastante tempo.Mas as abordagens sem senha agora estão ganhando força porque a tecnologia finalmente está acompanhando o ritmo. Os smartphones tornam viável que usuários comuns adotem a biometria e senhas de uso único baseadas em tempo. O desenvolvimento dos padrões FIDO e dos protocolos subjacentes WebAuthn e CTAP2 tornou a autenticação baseada em chaves de acesso amplamente disponível para sites e aplicações web.E novas ferramentas de gerenciamento do ciclo de vida de segurança permitem que as organizações automatizem a criação, a rotação, o armazenamento e o gerenciamento de acesso de credenciais para NHIs.