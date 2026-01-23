Ao centralizar e automatizar as funções principais de IAM e funções de gerenciamento de segredos, ciclo de vida, o security lifecycle management ajuda as equipes de segurança a ter mais visibilidade e controle sobre usuários humanos e identidades não humanas. A centralização e a automação podem ajudar a simplificar o monitoramento de atividades, controles de acesso e aplicação de políticas, reduzindo os riscos de ataques baseados em identidade e outros incidentes de segurança e ameaças cibernéticas.

Em sistemas de TI complexos, identidades humanas e não humanas podem existir e migrar entre infraestruturas locais, remotas e em nuvem. A natureza distribuída dessas redes torna difícil para as equipes de segurança rastrear o que cada identidade está fazendo. Além disso, os recursos geralmente são dinâmicos e efêmeros em pipelines de DevOps. Novas identidades não humanas podem ser introduzidas em um sistema, acessar informações seguras e desaparecer, tudo antes que a equipe de segurança perceba que elas estão lá. Como resultado, as dificuldades para a aplicação de políticas aumentam e os riscos à segurança aumentam.

Na ausência de uma gestão segura e de uma supervisão centralizada, os usuários individuais podem não seguir as melhores práticas de higiene de segurança. Eles podem definir senhas fracas e reutilizá-las. Eles podem não habilitar o MFA. Os pipelines DevOps são notoriamente propensos à proliferação de segredos não gerenciados em repositórios, código, bancos de dados e outros locais, deixando-os vulneráveis a possíveis ameaças.

A expansão de aplicativos (trazendo aplicativos para um ecossistema sem gerenciamento centralizado, especialmente aplicativos cujas funções de autenticação e autorização não se integram aos sistemas IAM existentes) também apresenta problemas. Quando aplicativos separados têm diretórios de identidade, configurações de permissões e credenciais separados, torna-se muito fácil para atividades de segurança importantes, como auditorias de privilégios e desprovisionamento, passarem despercebidas.

O security lifecycle management pode ajudar a minimizar as ameaças à segurança causadas por controles fracos de identidade, acesso e credenciais, centralizando o gerenciamento e automatizando os principais processos.

Gerenciar todas as identidades — humanas e não humanas — em um único sistema ajuda as equipes de segurança a definir políticas de acesso mais consistentes. O provisionamento e o desprovisionamento automatizados ajudam a garantir que essas políticas sejam aplicadas de maneira oportuna e padronizada.

O gerenciamento automatizado de credenciais ajuda a garantir que credenciais fortes sejam usadas, protegidas e rotacionadas corretamente, enquanto as ferramentas de detecção de credenciais podem ajudar a encontrar segredos não gerenciados e não seguros para remediação.

Com a gravação da sessão, as equipes de segurança podem rastrear tudo o que os usuários fazem, simplificando a aplicação de políticas e a resposta a incidentes. Se e quando ocorrer uma violação de segurança, os investigadores podem usar a gravação para ver o que os hackers fizeram com uma conta comprometida.

Por fim, proteger as conexões entre serviços ajuda a lidar com uma das vulnerabilidades mais significativas na cadeia de suprimentos de software: as conexões entre componentes em um sistema.

Como o Distinguished Engineer e Master Inventor da IBM, Jeff Crume, disse no podcast Security Intelligence:

“Algumas das maiores vulnerabilidades acontecem nesses pontos de ponte entre duas coisas diferentes onde estão as interfaces. Meu componente pode ser perfeito e o seu pode ser perfeito, mas nossa interface não é. E, claro, os criminosos irão onde quer que estejam os pontos fracos.”

Em resumo, uma abordagem abrangente para o security lifecycle management pode fornecer a uma organização um sistema único de registro para identidades humanas e não humanas, credenciais e permissões em todo o ecossistema, apoiando zero trust e o princípio do menor privilégio.

É importante observar também que as ferramentas e práticas de security lifecycle management são projetadas para apoiar a atividade rápida e inovadora dos pipelines de DevOps. Na verdade, eles podem ajudar a otimizar esses processos, tirando totalmente o gerenciamento de credenciais das mãos dos desenvolvedores. Ao criar, armazenar, girar e proteger automaticamente os segredos, o security lifecycle management pode proteger o ecossistema sem atrapalhar.