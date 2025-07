No mundo da cibersegurança, atacantes e defensores há muito tempo estão envolvidos em uma corrida armamentista. Os atacantes identificam uma vulnerabilidade e a exploram. Os defensores corrigem a vulnerabilidade e fortalecem as proteções para evitar ataques semelhantes no futuro. Enxágue e repita.

Mas à medida que as soluções de segurança ficam mais avançadas e as práticas de segurança mais refinadas, os hackers estão tendo mais dificuldade para encontrar falhas exploráveis.

Em resposta, muitos invasores voltaram suas atenções para alvos menos corrigíveis: as pessoas.

De acordo com o IBM® X-Force Threat Intelligence Index, o phishing e o abuso de contas de usuário válidas são duas das três formas mais comuns que os cibercriminosos utilizam para invadir as redes das empresas atualmente.

Sequestrando contas legítimas, os invasores podem se passar por usuários reais, ignorando muitas medidas de segurança se movendo lateralmente e elevando privilégios.

E embora os e-mails e as mensagens de texto já tenham sido os modos padrão dos phishers em todos os lugares, esses métodos dão muito menos resultado na era dos filtros de spam avançados.

As chamadas telefônicas são outra história.

"Se você analisar muitas grandes violações de dados agora, verá que foi na verdade uma chamada telefônica que iniciou a violação", diz Carruthers. “Alguém se passando por um funcionário ligou para o help desk para redefinir a senha de uma conta. Agora eles têm controle dessa conta e podem entrar em muitos sistemas."

Os provedores de serviços implementaram filtros de chamadas de spam para ajudar a combater os golpes telefônicos, mas não são tão confiáveis quanto filtros de e-mail e mensagens de texto.

Além disso, graças à popularidade dos programas bring your own device (BYOD) , os funcionários costumam usar smartphones pessoais para tarefas comerciais. As organizações geralmente têm muito menos controle sobre a segurança desses dispositivos do que sobre contas de e-mail corporativas, por exemplo.

Mas talvez a coisa mais perigosa sobre o vishing seja que, quando a vítima atende uma chamada, há pouco que as outras pessoas possam fazer para intervir.

Uma conversa telefônica não oferece as oportunidades de escrutínio sem pressa que um e-mail oferece. Os golpistas usam esse fato a seu favor, aumentando o senso de urgência e bombardeando a vítima com perguntas e informações. A vítima não tem espaço para parar e pensar se tudo faz sentido.

Todos esses fatores tornam o vishing extremamente eficaz. Carruthers conhece esse fato em primeira mão, tanto de sua época como hacker de pessoas quanto como uma das facilitadoras da Social Engineering Community Vishing Competition (SECVC) na DEF CON.

A competição coloca 14 equipes uma contra a outra para ver quem consegue completar o maior número de objetivos durante uma chamada de vishing ao vivo feita de uma cabine à prova de som em frente a uma audiência.

"O objetivo não é dizer: 'veja como somos ótimos nessa coisa de engenharia social'", explica Carruthers. "É para mostrar o quão prevalente é a engenharia social e como ela realmente acontece. Muitas pessoas acreditam que tudo se baseia somente no e-mail. Elas se esquecem das ligações telefônicas e de como foram incrivelmente bem-sucedidas”.

Na competição mais recente, diz Carruthers, cada equipe atingiu pelo menos alguns de seus objetivos, o que significa que extraiu algum tipo de informação ou fez com que as pessoas tomassem ações arriscadas.

Em outras palavras: os golpistas de vishing parecem sempre conseguir algo de seus alvos. Nenhuma contramedida é perfeita.

Como membro da X-Force, Carruthers ajudou muitas organizações a reformular seus treinamentos de consciência de segurança. Em sua experiência, a maioria dos programas de treinamento não aborda golpes de vishing. Quando o fazem, não vão além de conselhos superficiais, como "Não divulgue sua senha pelo telefone".

"Temos truques para contornar isso", comenta Carruthers. “Não vou pedir sua senha pelo telefone. Vou dizer: 'Entre neste site e digite seu nome de usuário e sua senha. Não dê a informação para mim. Isso não é seguro.'”

Obviamente, é um site que Carruthers, ou pior, um verdadeiro agente da ameaça controla, e agora eles têm suas credenciais.