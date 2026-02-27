O que é gerenciamento de identidade de máquina?

Assim como os humanos, as máquinas devem apresentar credenciais para acessar sistemas e dados. Porém, enquanto os humanos dependem de nomes de usuário, senhas e autenticação multifator (MFA), as máquinas dependem de credenciais do dispositivo, como chaves e certificados.

Essas credenciais permitem que as máquinas comprovem sua identidade. Os formatos comuns incluem certificados TLS para conexões de rede seguras, chaves SSH para acesso remoto e certificados de dispositivo emitidos por infraestrutura de chave pública (PKI) para autenticação de dispositivos.

À medida que a comunicação entre máquinas cresce, proteger as identidades das máquinas contra ameaças cibernéticas se tornou um grande desafio. De acordo com o IBM X-Force Threat Intelligence Index, os ataques baseados em identidade, em que os cibercriminosos utilizam credenciais de contas válidas para acessar redes, são responsáveis por 32% das violações de dados.

As infraestruturas modernas também podem dificultar o gerenciamento das identidades das máquinas. Os ambientes de TI se expandem rapidamente, provisionam e desativam dispositivos com frequência e precisam renovar as credenciais constantemente.

O MIM ajuda a ordenar esta complexidade e a melhorar a cibersegurança. Ele permite que as equipes de segurança descubram onde estão as credenciais dos dispositivos, automatizem a rotação e a revogação, imponham políticas de segurança e monitorem o vencimento ou o uso indevido.

Com o MIM, as organizações podem oferecer suporte à arquitetura zero trust e reduzir o acesso não autorizado, as violações de dados e as interrupções devido aos certificados expirados. Eles também podem limitar o potencial de exposição de chaves vazadas e reunir as trilhas de auditoria necessárias para a conformidade regulatória.