O que é gerenciamento de identidade de máquina?

O gerenciamento de identidade de máquinas (MIM) envolve a emissão, rotação e revogação das credenciais que máquinas (como servidores, endpoints, dispositivos de rede, máquinas virtuais e dispositivos de IOT) usam para autenticação e comunicação segura.
Assim como os humanos, as máquinas devem apresentar credenciais para acessar sistemas e dados. Porém, enquanto os humanos dependem de nomes de usuário, senhas e autenticação multifator (MFA), as máquinas dependem de credenciais do dispositivo, como chaves e certificados.
Essas credenciais permitem que as máquinas comprovem sua identidade. Os formatos comuns incluem certificados TLS para conexões de rede seguras, chaves SSH para acesso remoto e certificados de dispositivo emitidos por infraestrutura de chave pública (PKI) para autenticação de dispositivos.
À medida que a comunicação entre máquinas cresce, proteger as identidades das máquinas contra ameaças cibernéticas se tornou um grande desafio. De acordo com o IBM X-Force Threat Intelligence Index, os ataques baseados em identidade, em que os cibercriminosos utilizam credenciais de contas válidas para acessar redes, são responsáveis por 32% das violações de dados.
As infraestruturas modernas também podem dificultar o gerenciamento das identidades das máquinas. Os ambientes de TI se expandem rapidamente, provisionam e desativam dispositivos com frequência e precisam renovar as credenciais constantemente.
O MIM ajuda a ordenar esta complexidade e a melhorar a cibersegurança. Ele permite que as equipes de segurança descubram onde estão as credenciais dos dispositivos, automatizem a rotação e a revogação, imponham políticas de segurança e monitorem o vencimento ou o uso indevido.
Com o MIM, as organizações podem oferecer suporte à arquitetura zero trust e reduzir o acesso não autorizado, as violações de dados e as interrupções devido aos certificados expirados. Eles também podem limitar o potencial de exposição de chaves vazadas e reunir as trilhas de auditoria necessárias para a conformidade regulatória.
Em segurança de identidade, identidades não humanas (NHIs) são identidades digitais atribuídas a "usuários" não humanos, como aplicações, serviços, cargas de trabalho, contêineres, APIs, bots, agentes de IA e dispositivos.
Uma identidade de máquina é um subconjunto de NHIs especificamente associados a um dispositivo, como um servidor, máquina virtual, endpoint, dispositivo de rede ou dispositivo de IoT.
O termo identidade de máquina às vezes é usado como um termo genérico para qualquer NHI, embora esse uso seja tecnicamente incorreto. O gerenciamento de identidade de máquinas concentra-se especificamente no gerenciamento de identidades de máquinas e suas credenciais.
Dito isso, as máquinas interagem frequentemente com softwares e serviços que se autenticam usando contas de serviço e credenciais como chaves de API. Os programas MIM são frequentemente implementados juntamente com esforços mais amplos de gerenciamento e governança de identidade não humana.
A ascensão dos agentes de IA também está tornando ainda mais tênue a divisão entre identidades não humanas e de máquinas. Os agentes de IA frequentemente executam trabalhos por meio de cargas de trabalho e identidades de serviço e podem inclusive delegar tarefas entre sistemas. Isso significa que eles estão frequentemente operando na interseção de identidades não humanas e identidades de máquinas.
Junte-se aos líderes de segurança que confiam no boletim informativo Think para receber notícias selecionadas sobre IA, cibersegurança, dados e automação. Aprenda rápido com tutoriais e explicações de especialistas, entregues diretamente em sua caixa de entrada. Consulte a Declaração de privacidade da IBM.
As estimativas variam de 45:1 a 92:1,mas na maioria dos ambientes de TI as identidades não humanas superam significativamente a de humanos.
E os ambientes de TI continuam evoluindo, impulsionados pela adoção da infraestrutura em nuvem e do software como serviço (SaaS), pela ascensão de sistemas e microsserviços distribuídos e pelo crescimento dos dispositivos conectados. A cada atualização, o número de máquinas aumenta, assim como a variedade de credenciais.
Além de serem inúmeras, as credenciais de máquina são atraentes para os cibercriminosos. Ao contrário dos usuários humanos, as máquinas geralmente funcionam continuamente, autenticam-se automaticamente e não podem contar com controles interativos, como a solicitação de autenticação multifator (MFA). Elas também costumam ser implicitamente confiáveis em redes e fluxos de trabalho, o que pode aumentar o impacto quando as credenciais são comprometidas.
Alguns dos riscos de segurança mais comuns associados às identidades de máquinas incluem:
O grande número de identidades de máquinas em um sistema e o ritmo em que novos dispositivos e instâncias são provisionados podem dificultar a visibilidade, criando lacunas pelas quais os cibercriminosos podem se infiltrar.
Muitas organizações também negligenciam a desativação formal das identidades das máquinas ao desativar servidores, retirar imagens de máquinas virtuais ou remover dispositivos de serviço. Essas identidades antigas geralmente não são monitoradas, com suas permissões intactas.
Por serem parte integrante dos fluxos de trabalho principais, as identidades de máquinas geralmente recebem acesso privilegiado a dados confidenciais. Com o objetivo de garantir que esses processos "simplesmente funcionem", as organizações frequentemente concedem permissões mais amplas às credenciais dos dispositivos do que o necessário.
As máquinas podem não ter senhas, mas usam tokens OAuth, certificados e outros segredos para se autorizarem e autenticarem. Esses segredos podem ser roubados e usados indevidamente de forma muito semelhante às senhas de usuários humanos, permitindo acesso não autorizado, movimentação lateral e escalonamento de privilégios.
Os dispositivos e os sistemas de gerenciamento de dispositivos geralmente se conectam a plataformas de terceiros (por exemplo, provedores de gerenciamento de frotas de IoT ou de monitoramento de dispositivos). Mas, se as credenciais dessas plataformas de terceiros forem comprometidas, os invasores poderão migrar lateralmente entre ambientes.
Quando os servidores são desativados, as imagens de máquinas virtuais são removidas ou os dispositivos são retirados de serviço, as credenciais antigas podem persistir. Sem revogação e desativação sistemáticas, essas credenciais de dispositivos órfãos podem se tornar riscos de segurança.
As organizações geralmente gerenciam vários tipos de credenciais de identidade de máquinas, cada uma com características e requisitos de segurança distintos.
O gerenciamento de identidade de máquina automatiza e operacionaliza o ciclo de vida da identidade da máquina, gerenciando credenciais desde a emissão até o desprovisionamento.
As principais etapas do ciclo de vida do gerenciamento de identidade de máquina incluem:
A descoberta envolve varredura de redes, ambientes de nuvem, armazenamento de certificados e configurações de aplicações para identificar todas as credenciais de dispositivos em uso, incluindo credenciais fora dos sistemas formais de TI.
As equipes de segurança frequentemente encontram credenciais cuja existência desconheciam, como chaves SSH em servidores esquecidos ou certificados de dispositivos incorporados em sistemas legados.
Quando uma nova identidade de máquina é estabelecida ou identificada, o MIM envolve a emissão de novas credenciais de identidade. Um programa MIM formal permite que as organizações criem credenciais por meio de processos controlados e auditáveis, em vez de tratamento manual ad hoc.
Ao realizar o provisionamento, atribuindo as credenciais corretas às máquinas corretas, as organizações geralmente tentam seguir o princípio do menor privilégio, concedendo a cada máquina apenas o nível exato de acesso necessário para executar suas funções.
Por exemplo, uma máquina virtual criada na nuvem pode receber uma identidade específica dentro de um sistema de IAM. O MIM pode ajudar a garantir que a máquina virtual receba automaticamente as credenciais de curta duração de que precisa. Essas credenciais permitem que ela acesse apenas os recursos de nuvem específicos que deve usar, como um único bucket de armazenamento ou um cofre de segredos, sem armazenar chaves de acesso de longo prazo na máquina.
Rotação significa substituir as credenciais periodicamente ou após suspeita de exposição. Isso envolve a emissão de novos certificados ou chaves e a desativação dos antigos.
As credenciais têm, por padrão, um prazo de validade limitado. Por exemplo, os certificados TLS geralmente expiram após 90 dias a um ano. Essa vida útil limitada serve a duas finalidades.
Primeiro, reduz a janela de oportunidade para os invasores. Se as credenciais forem roubadas, elas se tornarão inúteis quando forem substituídas.
Em segundo lugar, a rotação regular ajuda a evitar interrupções causadas por certificados expirados, o que pode pegar as equipes de surpresa.
A automação torna a rotação e a renovação gerenciáveis em escala, eliminando a necessidade de rastreamento manual. Em vez de planilhas e lembretes de calendário, as plataformas de gerenciamento de identidade de máquina podem monitorar datas de vencimento por meio de um inventário de credenciais e acionar automaticamente renovações de certificados e rotações de chaves.
Quando necessário, como quando um certificado é comprometido ou um dispositivo é desativado, o MIM pode revogar os certificados imediatamente. A revogação geralmente envolve adicionar o certificado a uma lista de revogação de certificados ou usar respondedores do Online Certificate Status Protocol (OCSP), servidores que respondem a consultas em tempo real sobre se um certificado ainda é válido.
O desprovisionamento também envolve a remoção regular de credenciais quando os dispositivos e componentes da infraestrutura são desativados. Para recursos efêmeros que existem por segundos ou minutos, o MIM ajuda a garantir que o desprovisionamento ocorra automaticamente quando os recursos são destruídos.
Diversas tecnologias e práticas formam a base do MIM. Algumas das mais significativas incluem:
A infraestrutura de chave pública é uma estrutura abrangente para atribuir, identificar e verificar identidades de usuários por meio de certificados digitais. É o framework principal que muitas organizações usam para emitir, gerenciar e revogar certificados digitais.
Uma autoridade certificadora (CA) emite certificados após validar a identidade da entidade solicitante, como um servidor, dispositivo ou organização. Os certificados contêm informações valiosas, como a chave pública da entidade solicitante e a assinatura digital da CA, que ajudam a comprovar a identidade da entidade.
Por exemplo, quando um servidor web precisa de um certificado TLS, ele envia uma solicitação (geralmente na forma de uma solicitação de assinatura de certificado, ou CSR) a uma CA. A CA valida a solicitação e emite o certificado. O servidor pode então usar o certificado para estabelecer conexões HTTPS.
Em algumas implementações de PKI, uma autoridade de registro (RA) também pode aprovar solicitações de certificados antes que a CA emita o certificado. As RAs podem fortalecer a segurança adicionando uma etapa de aprovação e impondo a separação de obrigações.
As ferramentas de CLM automatizam a descoberta, o rastreamento, a renovação e a revogação de certificados. Elas proporcionam visibilidade centralizada em ambientes híbridos que abrangem sistemas na nuvem e locais. As ferramentas de CLM podem alertar os administradores sobre as próximas expirações e acionar fluxos de trabalho automatizados para renovar, rotacionar e revogar credenciais.
Por exemplo, uma ferramenta de CLM pode descobrir 500 certificados nos ambientes em nuvem e no local de uma organização, sinalizar 30 que expiram em 30 dias e renová-los automaticamente, evitando interrupções sem intervenção manual.
As soluções de gerenciamento de segredos podem armazenar e alternar com segurança as credenciais usadas pela automação da infraestrutura e pelos fluxos de trabalho do gerenciamento de dispositivos (por exemplo, chaves SSH e outros segredos privilegiados). As ferramentas de gerenciamento de segredos permitem que as equipes mantenham os segredos dos dispositivos em um cofre, em vez de em um repositório de códigos ou outro local não seguro.
As ferramentas de gerenciamento de segredos geralmente podem se integrar aos fluxos de trabalho de DevOps para ajudar a provisionar as credenciais sob demanda, aplicar políticas de acesso e manter registros de auditoria.
As ferramentas de gerenciamento de acesso privilegiado (PAM) ajudam a gerenciar credenciais com altos privilégios. Elas geralmente oferecem funcionalidades como monitoramento de sessão e provisionamento sob demanda, concedendo acesso somente quando necessário e revogando-o automaticamente em seguida.
Por exemplo, em vez de conceder a um engenheiro acesso root permanente aos servidores de produção, o PAM pode provisionar credenciais SSH temporárias que expiram após uma janela de manutenção, reduzindo o privilégio permanente.
Os HSMs são dispositivos de hardware resistentes a adulterações para armazenar chaves privadas. Eles protegem o material criptográfico contra extração, mesmo que os invasores acessem o servidor. Os HSMs geralmente são valiosos para serviços financeiros e conformidade regulamentar.
Por exemplo, um banco pode armazenar as chaves privadas de seus certificados de processamento de pagamentos em um HSM, o que ajuda a garantir que as chaves não possam ser extraídas mesmo que um cibercriminoso invada o servidor de aplicações.
Tanto o MIM quanto o gerenciamento de acesso e identidade (IAM) fazem parte da segurança de identidade, que se concentra na proteção das identidades digitais e dos sistemas que as gerenciam.
A principal diferença está no que eles protegem. O IAM se concentra principalmente em usuários humanos, enquanto o MIM se concentra em máquinas.
Os sistemas IAM geralmente usam fluxos interativos (entrada de senha, solicitação de MFA, biometria) que pressupõem a presença de uma pessoa, enquanto os sistemas MIM devem usar a troca automatizada de credenciais sem intervenção humana.
Os programas modernos de segurança de identidade geralmente exigem IAM e MIM, e a maioria dos frameworks de governança e administração de identidade (IGA) trata as identidades de máquinas juntamente com as identidades humanas. As máquinas têm necessidades de governança semelhantes às dos usuários humanos. Em ambos os casos, as organizações devem rastrear o que existe, o que pode acessar e se esse acesso permanece apropriado com o passar do tempo.
O MIM pode ajudar as organizações a fortalecer a segurança, manter o tempo de atividade e simplificar a conformidade.
O MIM fornece uma visão unificada das credenciais de dispositivos em todo o ecossistema de uma empresa.
Esse recurso pode facilitar para as equipes de segurança a identificação de vulnerabilidades (credenciais órfãs, permissões excessivas, certificados próximos de expirar) e correções antes que os hackers possam atacar.
A imposição automatizada de políticas também pode ajudar as equipes de TI a aplicar as normas de segurança de forma consistente, reduzindo o risco de configurações incorretas exploráveis.
Certificados expirados são uma causa comum de downtime inesperado. Sem um certificado válido, uma máquina não pode autenticar ou estabelecer uma conexão criptografada, o que pode fazer com que os serviços fiquem offline ou falhem. O gerenciamento automatizado de certificados pode ajudar a evitar essas interrupções renovando as credenciais antes que expirem.
O MIM pode ajudar as organizações a manter a conformidade com regulamentações como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), a Norma de Segurança de Dados do Setor de Cartões de Pagamento (PCI-DSS), a Lei de portabilidade e responsabilidade de planos de saúde (HIPAA) e a Lei Sarbanes-Oxley (SOX). O MIM documenta a titularidade das credenciais, o histórico de rotação e o acesso a sistemas confidenciais, facilitando o fornecimento de trilhas de auditoria e simplificando as avaliações de conformidade.
O MIM pode facilitar a escalabilidade da infraestrutura de TI, permitindo um rápido crescimento em cargas de trabalho em nuvem, contêineres e dispositivos conectados sem aumentos proporcionais no gerenciamento. Isso é feito automatizando a emissão, a rotação e a revogação de credenciais, facilitando para as equipes de TI manter as identidades seguras à medida que os ambientes crescem.
Uma escalabilidade tranquila é cada vez mais importante à medida que as organizações expandem seus ecossistemas de microsserviços, dispositivos de IOT e agentes de IA, com cada um adicionando novas identidades e credenciais de máquinas que devem ser gerenciadas durante todo o seu ciclo de vida.
A política de zero trust exige a validação contínua de todas as conexões, sejam elas humanas ou de máquina. O MIM pode ajudar a tornar a validação contínua prática ao descobrir e catalogar identidades de máquinas, uma primeira etapa necessária, pois as organizações não podem validar credenciais que não tenham identificado. Ele também pode oferecer suporte a privilégios mínimos, ao automatizar os controles de acesso e aplicá-los de forma consistente em todos os ambientes.
Apesar de seus muitos benefícios, as organizações podem enfrentar desafios ao implementar e operar o MIM.
As credenciais de máquina raramente são gerenciadas por meio de um único sistema ou solução de segurança. As equipes de segurança podem usar uma ferramenta para certificados PKI e outra para gerenciamento de segredos, com as equipes de operações mantêm completamente suas próprias credenciais. Essa fragmentação de ferramentas pode criar lacunas significativas de visibilidade e inconsistências nas políticas.
Os usuários humanos geralmente têm gerentes que aprovam periodicamente as solicitações de acesso e revisam as permissões. As identidades de máquina podem não ter a supervisão equivalente. Por exemplo, quando o engenheiro que forneceu as credenciais muda de função ou deixa a organização, a responsabilidade pode desaparecer com ele. Sem uma titularidade explícita, as credenciais podem ficar anos sem revisão.
O MIM depende da automação. Mas a rotação totalmente automatizada pode quebrar aplicações e sistemas que dependem de credenciais estáticas, como chaves embutidas em arquivos de configuração, causando interrupções quando um sistema de repente não consegue se autenticar. As organizações devem equilibrar automação suficiente para atingir suas prioridades com supervisão suficiente para detectar erros antes que cheguem à produção.
Saiba como as plataformas de identidade integradas simplificam o acesso em ambientes híbridos com visibilidade mais inteligente, governança adaptativa e detecção de ameaças impulsionada por IA.
Saiba como a IBM lidera no gerenciamento de acesso com autenticação segura, logon único (SSO) e acesso adaptativo, reconhecida como líder pelo terceiro ano consecutivo.
A orquestração de identidade conecta suas ferramentas, impõe segurança consistente e automatiza processos desde a integração até o desligamento, proporcionando experiências de usuário sem interrupções, maior segurança e flexibilidade de fornecedores.
Construa um framework de identidade seguro e independente de fornecedor que modernize o gerenciamento de acesso e identidade (IAM), integre-se às ferramentas existentes e permita o acesso híbrido contínuo sem complexidade adicional.
Proteja e gerencie o acesso do usuário com controles de identidade automatizados e governança baseada em risco em ambientes de nuvem híbrida.