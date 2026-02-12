O que é provisionamento de usuários?

O provisionamento de usuários, também conhecido como provisionamento de contas, é uma parte crítica do gerenciamento de acesso e identidade (IAM), a prática de controlar identidades digitais e seu acesso aos recursos organizacionais.

Diferentemente do provisionamento de infraestrutura, que gerencia servidores e redes, o provisionamento de usuários concentra-se especificamente no gerenciamento do acesso de usuários para ajudar a garantir que as pessoas certas tenham as permissões apropriadas nos momentos certos.

O processo de provisionamento de usuários normalmente começa durante a integração dos funcionários, quando os novos contratados recebem acesso inicial a sistemas e aplicações. As organizações ajustam continuamente o provisionamento à medida que as funções mudam e desprovisionam usuários durante o desligamento para revogar o acesso.

O provisionamento moderno de usuários depende muito da automação para eliminar os processos manuais e demorados que tradicionalmente atrasavam a integração e aumentavam os riscos de segurança. Essas soluções de provisionamento podem ajudar as organizações a gerenciar múltiplas identidades de usuários de forma eficiente em ambientes híbridos, incluindo sistemas baseados em nuvem, infraestrutura no local e aplicações de software como serviço (SaaS) .

As ferramentas avançadas de provisionamento também podem se integrar a sistemas de RH, plataformas de CRM e diretórios para sincronizar atributos de usuários e automatizar a criação, atualização e desprovisionamento de contas.