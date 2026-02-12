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Che cos'è il provisioning degli utenti?

By Jim Holdsworth , Annie Badman

Provisioning degli utenti, definito

Il provisioning degli utenti è il processo di creazione, modifica ed eliminazione degli account utente nei sistemi IT di un'organizzazione. Definisce diritti di accesso, permessi, metodi di autenticazione e appartenenza ai gruppi, controllando chi può accedere a quali risorse e quando.

Il provisioning degli utenti, noto anche come provisioning degli account, è una parte critico della gestione delle identità e degli accessi (IAM), cioè la pratica di controllare le identità digitali e il loro accesso alle Risorse. 

A differenza del provisioning infrastrutturale, che gestisce server e reti, il provisioning degli utenti si concentra specificamente sulla gestione dell'accesso degli utenti per garantire che le persone giuste abbiano i permessi appropriati nei momenti giusti.

Il processo di provisioning degli utenti inizia tipicamente durante l'onboarding dei dipendenti, quando i nuovi assunti ricevono l'accesso iniziale a sistemi e applicazioni. Le organizzazioni regolano continuamente il provisioning in base alla modifica dei ruoli e deprovisionano gli utenti durante l'offboarding per revocare l'accesso.

Il provisioning moderno dagli utenti si basa fortemente sull'automazione per eliminare i processi manuali e lunghi che tradizionalmente rallentavano l'onboarding e aumentavano i rischi di sicurezza. Queste soluzioni di provisioning possono aiutare le organizzazioni a gestire in modo efficiente più identità utente in ambienti ibridi, inclusi sistemi basati su cloud, infrastrutture on-premise e applicazioni software come servizio (SaaS).

Gli strumenti di provisioning avanzati possono anche integrarsi con sistemi HR, piattaforme CRM e directory per sincronizzare gli attributi degli utenti e automatizzare la creazione, gli aggiornamenti e la deprovisioning degli account.

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Come funziona il provisioning degli utenti?

Il processo di provisioning degli utenti utilizza un approccio strutturato per garantire una gestione degli accessi sicura ed efficiente:

Pianificazione e definizione dei ruoli

Le organizzazioni stabiliscono framework di controllo degli accessi basato sui ruoli (RBAC) che definiscono autorizzazioni standard per diverse funzioni lavorative. Questo aiuta a determinare quali app,dati sensibili e risorse di sistema richiedono ogni ruolo, creando modelli per la creazione coerente di account.

Ad esempio, un ruolo di marketing manager potrebbe includere l'accesso a sistemi CRM, piattaforme di social media e strumenti analytics delle campagne, mentre un ruolo di analista finanziario includerebbe database finanziari e applicazione di reporting.

Workflow di richiesta e approvazione

I processi consolidati aiutano a garantire un'autorizzazione accurata. I manager o i team IT esaminano le richieste in base alle politiche stabilite, verificando che le autorizzazioni siano in linea con le responsabilità lavorative e conformi ai requisiti di sicurezza.

Ad esempio, uno sviluppatore che richiede l'accesso ai database di produzione richiederebbe un'autorizzazione di sicurezza aggiuntiva e un'approvazione del manager, mentre l'accesso agli ambienti di sviluppo potrebbe essere approvato automaticamente in base al ruolo.

Provisioning automatizzato

I sistemi di gestione degli utenti creano account utente e assegnano i diritti di accesso appropriati su più sistemi contemporaneamente. Il provisioning automatizzato può anche configurare più misure di sicurezza, come il single sign-on (SSO), in modo che gli utenti si autentichino una volta per accedere a più applicazioni.

Questa automazione può ridurre significativamente il dispendioso lavoro IT manuale che era necessario per ogni nuovo dipendente o cambio di ruolo. In precedenza, l'onboarding di un singolo dipendente poteva richiedere diversi giorni ai team IT per configurare l'accesso su 15–20 sistemi diversi. I team IT possono ora completare lo stesso processo in pochi minuti con workflow automatizzati e scalabili.

Gestione del ciclo di vita in corso

I sistemi di provisioning utente monitorano e aggiornano continuamente l'accesso in base alle variazioni delle circostanze. Quando i dipendenti ricevono promozioni, trasferiscono reparti o modificano le responsabilità, i processi automatizzati possono modificare le autorizzazioni di conseguenza. Questo approccio aiuta a garantire che gli utenti mantengano un accesso adeguato senza accumulare privilegi inutili.

Questa fase è particolarmente critico per la cybersecurity perché aiuta a prevenire il "privilege creep", cioè la graduale espansione dei diritti di accesso che può creare vulnerabilità di sicurezza quando i dipendenti conservano le autorizzazioni dei ruoli precedenti.

Monitoraggio e conformità

Le organizzazioni controllano regolarmente l'accesso degli utenti tramite revisioni automatiche per identificare potenziali rischi di sicurezza, come account dormienti o permessi eccessivi. Questo monitoraggio aiuta a mantenere i requisiti di conformità e a rilevare tentativi di accesso non autorizzati o comportamenti sospetti.

Deprovisioning e offboarding

Se gli utenti lasciano un'organizzazione o non richiedono più un accesso specifico, i workflow di deprovisioning rimuovono i permessi nei sistemi necessari. Questo aiuta a prevenire che ex dipendenti mantengano accessi che possono portare a violazioni dei dati o vulnerabilità di sicurezza.

Tipi di provisioning degli utenti

Le organizzazioni possono implementare il provisioning degli utenti attraverso diversi approcci, ognuno dei quali offre vantaggi distinti per esigenze operative diverse.

Provisioning utente automatizzato

La gestione automatizzata degli utenti costituisce in genere la base della maggior parte dei moderni sistemi di gestione degli utenti. Questi sistemi si integrano con le piattaforme HR per attivare automaticamente la creazione, la modifica e la disattivazione degli account in base ai cambiamenti di stato dei dipendenti. Il provisioning automatizzato può aiutare a eliminare errori umani nelle attività di routine garantendo al contempo politiche di sicurezza coerenti in tutta l'azienda.

L'intelligenza artificiale può migliorare ulteriormente l'efficienza di questi sistemi. La ricerca dell'IBM Institute for Business Value ha rilevato che il 68,6% delle organizzazioni ha registrato miglioramenti significativi nei processi di provisioning e deprovisioning utilizzando tecnologie di AI generativa.

Provisioning manuale

Il provisioning manuale prevede che gli amministratori IT creino e configurino direttamente gli account utente invece di affidarsi a sistemi automatizzati.

Le organizzazioni scelgono tipicamente il provisioning manuale degli account utente per ruoli specializzati che richiedono schemi di accesso distintivi o ambienti ad alta sicurezza dove è necessaria una supervisione umana. Ad esempio, un responsabile della sicurezza potrebbe richiedere il provisioning manuale per garantire che l'accesso a sistemi altamente sensibili riceva una revisione e un'approvazione individuale da parte di più stakeholder.

Provisioning basato sui ruoli

I sistemi RBAC assegnano automaticamente le autorizzazioni in base ai ruoli lavorativi predefiniti. I nuovi utenti ricevono l'accesso appropriato senza richiedere revisioni individuali dei permessi.

Per esempio, tutti gli sviluppatori di software potrebbero ricevere automaticamente l'accesso ai repository di codice, agli ambienti di test e agli strumenti di gestione del progetto. Gli analisti finanziari ottengono permessi per sistemi contabili, piattaforme di gestione delle spese e database di rendicontazione finanziaria. Quando gli utenti subiscono cambiamenti di ruolo, i framework RBAC possono aggiornare automaticamente i diritti di accesso, riducendo i rischi di sicurezza derivanti dall'accumulo di permessi.

Provisioning self-service

I portali self-service consentono agli utenti di gestire determinati aspetti delle proprie informazioni, come il ripristino della password o la richiesta di accesso ad altre applicazioni. Questo approccio può migliorare l'esperienza e ridurre i workload IT, anche se richiede una governance attenta per mantenere gli standard di sicurezza.

Strumenti e tecnologie di provisioning degli utenti

La gestione degli accessi degli utenti si basa spesso su diverse tecnologie integrate che collaborano per automatizzare e proteggere la gestione degli accessi.

Alcune di queste tecnologie includono:

Piattaforme di gestione delle identità e degli accessi (IAM).

Le piattaforme IAM sono soluzioni complete che gestiscono le identità digitali e controllano l'accesso alle Risorse durante tutto il ciclo di vita dell'utente. Il provisioning degli utenti è uno dei componenti principali delle soluzioni IAM, insieme all'autenticazione, all'autorizzazione, alla governance degli accessi e al reporting di conformità.

Le piattaforme IAM generalmente gestiscono la maggior parte delle esigenze di provisioning degli utenti di un'organizzazione, fungendo da sistema centrale che crea, modifica e disattiva gli account utente tra applicazioni e sistemi connessi.

Tra le principali piattaforme IAM si annoverano Microsoft Entra ID, Okta Customer Identity Cloud (Auth0) e IBM Verify, che integrano tutte queste funzionalità di provisioning con le loro più ampie funzioni di gestione delle identità.

Directory e provider di identità

I servizi di directory memorizzano utenti, gruppi e attributi, mentre i fornitori di identità (IdP) autenticano gli utenti e rilasciano i token per l'accesso. I moderni strumenti di provisioning spesso si integrano con entrambi per sincronizzare le identità tra i sistemi cloud e on-premise.

Microsoft Active Directory è una delle directory aziendali più utilizzate. Per le funzionalità di IdP cloud, le organizzazioni utilizzano comunemente Microsoft Entra ID (precedentemente Azure AD), Okta Customer Identity Cloud (Auth0) o IBM Verify.

Sistema per la gestione delle identità tra domini (SCIM)

SCIM è uno standard aperto che consente l'interoperabilità tra sistemi di provisioning e applicazioni. Le API basate su SCIM supportano la gestione automatizzata degli utenti tra gli stack tecnologici, garantendo informazioni di identità coerenti indipendentemente dall'infrastruttura sottostante.

Ad esempio, un'organizzazione che utilizza Salesforce, Slack e Google Workspace può utilizzare SCIM per sincronizzare automaticamente le modifiche agli account utente su tutte e tre le piattaforme quando un dipendente si unisce, cambia ruolo o lascia.

Governance e amministrazione delle identità (IGA)

Le piattaforme IGA utilizzano funzionalità avanzate di governance )come recensioni automatiche degli accessi, applicazione della separazione dei compiti e reportistica di conformità) per estendere il provisioning di base con una supervisione completa e una gestione del rischio. Questi strumenti aiutano le organizzazioni a mantenere la conformità normativa, fornendo al contempo visibilità sui modelli di accesso e sui potenziali rischi per la sicurezza.

Ad esempio, un sistema IGA potrebbe segnalare automaticamente che un dipendente finanziario ha accumulato accesso sia alla contabilità fornitori che ai sistemi di gestione dei fornitori. Questa combinazione può violare le politiche di separazione dei compiti e favorire le frodi. Il sistema quindi attivava un workflow di revisione, richiedendo l'approvazione del manager per rimuovere un accesso o fornire una giustificazione per l'eccezione.

Integrazione con i sistemi HR

Le soluzioni moderne di provisioning spesso si integrano direttamente con i sistemi di gestione delle risorse per creare workflow fluidi dall'assunzione dei dipendenti fino alla loro uscita. Questa integrazione aiuta a garantire che gli account utente siano in linea con i cambiamenti organizzativi, riducendo al contempo il workload per i team IT.

Vantaggi del provisioning degli utenti

Per organizzazioni di diversi settori, il provisioning degli utenti può offrire benefici significativi, tra cui miglioramenti in termini di sicurezza, efficienza e soddisfazione degli utenti.

Livello di sicurezza più elevato

Il provisioning degli utenti può contribuire a ridurre i rischi per la sicurezza, prevenendo i problemi più comuni di gestione degli accessi. Il deprovisioning regolare aiuta a garantire che gli utenti in partenza perdano immediatamente l'accesso, impedendo l'accesso non autorizzato da parte degli ex dipendenti. I processi di onboarding standardizzati aiutano a garantire che i nuovi dipendenti ricevano solo i permessi necessari, seguendo il principio del privilegio minimo.

I sistemi automatizzati possono anche rilevare anomalie di sicurezza che la supervisione manuale potrebbe trascurare. Ad esempio, possono identificare i casi in cui i dipendenti potrebbero aver accumulato autorizzazioni eccessive, consentendo una rapida correzione delle potenziali vulnerabilità.
Maggiore efficienza operativa

Il provisioning automatizzato degli utenti può eliminare i lunghi processi manuali che tradizionalmente richiedevano risorse significative del reparto IT. I nuovi dipendenti possono spesso diventare produttivi immediatamente con la creazione automatica degli account, mentre le funzionalità self-service semplificano le richieste di supporto di routine che altrimenti richiederebbero un intervento IT.

Questa efficienza diventa spesso particolarmente preziosa con la crescita delle organizzazioni. I sistemi di provisioning possono gestire un aumento del volume di utenti senza necessariamente aumentare il workload, cosa spesso cruciale durante le assunzioni rapide o le fusioni, quando i processi manuali possono creare colli di bottiglia.
Esperienza utente migliorata

Il provisioning automatizzato contribuisce a garantire che i dipendenti possano accedere agli strumenti e alle applicazioni necessari fin dal primo giorno, eliminando ritardi frustranti. I sistemi basati su cloud possono in genere fornire accesso immediato a e-mail, piattaforme di collaborazione e applicazioni aziendali senza attendere la configurazione manuale.

I portali self-service possono migliorare ulteriormente l'esperienza permettendo agli utenti di gestire in modo indipendente compiti di routine, come il reset della password o le richieste di accesso, riducendo i tempi di attesa e la dipendenza dal supporto IT.
Conformità e governance

Il provisioning automatizzato può aiutare le organizzazioni a mantenere la conformità normativa attraverso un'applicazione coerente delle politiche e documentazione. I sistemi generano automaticamente audit trail che mostrano quando l'accesso è stato concesso, modificato o revocato. Gli audit trail supportano la conformità a requisiti come il Sarbanes-Oxley Act (SOX), l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e il Payment Card Industry Standard sicurezza dei dati (PCI DSS).

Sfide del provisioning degli utenti

Sebbene il provisioning degli utenti offra benefici significativi, le organizzazioni possono affrontare diverse sfide di implementazione. Tra i più comuni:
Qualità dei dati e complessità di integrazione

Le organizzazioni devono mantenere informazioni accurate sugli utenti in diversi sistemi, tenendo conto di diversi formati di dati e frequenze di aggiornamento. Questa attività può diventare complessa quando si gestiscono più fonti di identità, inclusi sistemi HR, appaltatori, partner e clienti, che potrebbero non essere allineate.

Cambiamenti organizzativi rapidi possono amplificare ulteriormente queste sfide. Durante fusioni, acquisizioni o ristrutturazioni, mantenere l'accuratezza dei dati richiede spesso una maggiore supervisione manuale per prevenire errori di provisioning che possono creare vulnerabilità di sicurezza.
Definizione e manutenzione dei ruoli

Il controllo degli accessi basato sui ruoli richiede un'attenzione continua, in base all'evoluzione delle esigenze aziendali. Le organizzazioni devono rivedere e aggiornare regolarmente i modelli di ruolo per assicurarsi che riflettano le attuali responsabilità lavorative, prevenendo al contempo lo slittamento delle autorizzazioni. Questa manutenzione può diventare più complessa quando le organizzazioni crescono e i ruoli lavorativi diventano più specializzati o interfunzionali, richiedendo un attento equilibrio tra standardizzazione e flessibilità.
Trovare un equilibrio tra automazione e controllo

Sebbene l'automazione aumenti l'efficienza e riduca l'errore umano, cambiamenti ad alto rischio o insoliti nell'accesso richiedono comunque supervisione umana.

Trovare il giusto equilibrio tra provisioning automatico e approvazioni manuali richiede politiche chiare e soglie di rischio, perché senza di esse il processo può affaticare le risorse IT e rallentare le consegne.

Autori

Jim Holdsworth

Staff Writer

IBM Think

Annie Badman

Staff Writer

IBM Think

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