Il provisioning degli utenti, noto anche come provisioning degli account, è una parte critico della gestione delle identità e degli accessi (IAM), cioè la pratica di controllare le identità digitali e il loro accesso alle Risorse.

A differenza del provisioning infrastrutturale, che gestisce server e reti, il provisioning degli utenti si concentra specificamente sulla gestione dell'accesso degli utenti per garantire che le persone giuste abbiano i permessi appropriati nei momenti giusti.

Il processo di provisioning degli utenti inizia tipicamente durante l'onboarding dei dipendenti, quando i nuovi assunti ricevono l'accesso iniziale a sistemi e applicazioni. Le organizzazioni regolano continuamente il provisioning in base alla modifica dei ruoli e deprovisionano gli utenti durante l'offboarding per revocare l'accesso.

Il provisioning moderno dagli utenti si basa fortemente sull'automazione per eliminare i processi manuali e lunghi che tradizionalmente rallentavano l'onboarding e aumentavano i rischi di sicurezza. Queste soluzioni di provisioning possono aiutare le organizzazioni a gestire in modo efficiente più identità utente in ambienti ibridi, inclusi sistemi basati su cloud, infrastrutture on-premise e applicazioni software come servizio (SaaS).

Gli strumenti di provisioning avanzati possono anche integrarsi con sistemi HR, piattaforme CRM e directory per sincronizzare gli attributi degli utenti e automatizzare la creazione, gli aggiornamenti e la deprovisioning degli account.