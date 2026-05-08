Was ist passwortlose Authentifizierung?

Die passwortbasierte Authentifizierung ist seit langem die Standardmethode zur Verify von Benutzeridentitäten. Leider ist es auch am wenigsten sicher. Passwortlose Methoden können eine der größten Schwachstellen moderner Netzwerke beseitigen und so eine vielfach ausgenutzte Sicherheitslücke in der Angriffsfläche von Unternehmen schließen.

Passwörter lassen sich leicht durch Social-Engineering-Angriffe wie Phishing und Malware wie Spyware und Infostealer stehlen. Sie sind besonders anfällig für Help-Desk-Angriffe, also Social-Engineering-Betrugsmaschen, bei denen böswillige Akteure beim Help-Desk anrufen und sich als Benutzer oder Mitarbeiter ausgeben, der eine Passwortzurücksetzung benötigt. Diese Angriffe werden immer häufiger, weil sie so verheerend wirksam sind. Wie Stephanie Carruthers, ehemalige Chief People Hacker bei IBM X-Force, einmal sagte:

Wir führen Social-Engineering-Kampagnen für unsere Kunden durch, bei denen das Ziel darin besteht, ihren Help Desk anzurufen und zu sehen, ob wir uns als Mitarbeiter ausgeben können, um ihr Passwort zurückzusetzen. Bis heute waren wir jedes Mal erfolgreich, wenn wir das getan haben.

Oft verwenden Menschen schwache Passwörter, die Angreifer durch Brute-Force- und Wörterbuchangriffe knacken können – also durch Ausprobieren gängiger Passwörter, bis eines funktioniert. Zudem verwenden manche Menschen Passwörter für mehrere Dienste wieder, was Credential Stuffing ermöglicht. Wenn Angreifer ein Passwort für einen Dienst haben, können sie es auch für eine Reihe anderer Dienste ausprobieren.

Selbst wenn die Leute die besten Passwortpraktiken befolgen – also für jeden Dienst ein anderes, schwer zu erratendes Passwort verwenden –, stoßen sie auf Probleme. Wenn man bedenkt, wie viele Konten die Leute haben, ist es leicht, diese Passwörter zu vergessen. Im Fall von NHI-Zugangsdaten, wie API-Schlüsseln, könnten sie in Apps fest codiert oder ungeschützt als Klartext auf gemeinsam genutzten Laufwerken liegen.

Um diese Herausforderungen im Bereich der Passworthygiene zu lösen, entstanden Passwortverwaltungstools, doch auch sie weisen spezifische Schwachstellen auf. Nämlich: Die meisten PASSWORD MANAGER sind durch Master-Passwörter geschützt, die selbst gestohlen werden können. Ja, Hacker können mit den richtigen Methoden gespeicherte Passwörter stehlen.

Die zunehmende Verbreitung von NHIs hat ebenfalls dazu beigetragen, dass die passwortlose Authentifizierung Priorität erlangt hat.

Apps, Systemprozesse und andere nichtmenschliche Benutzer haben keine klassischen Passwörter, sondern verwenden OAuth-Token, API-Schlüssel, Zertifikate und andere Geheimnisse zur Authentifizierung. KI-Agenten, die sich auf der Grenze zwischen traditionell menschlichen und nicht-menschlichen Funktionen bewegen, könnten sogar die Zugangsdaten ihrer menschlichen Benutzer „ausleihen“, um automatisierte Aufgaben auszuführen. Alle diese Geheimnisse können gestohlen und missbraucht werden, ähnlich wie Passwörter.

Traditionelle IAM-Systeme wurden nicht für das Management von NHI-Geheimnissen entwickelt, was eine Identitätssicherheitslücke schafft.

Experten für Identitätsmanagement und Sicherheit haben diese Herausforderungen schon seit geraumer Zeit erkannt. Doch passwortlose Verfahren gewinnen jetzt an Bedeutung, weil die Technologie endlich aufholt. Smartphones ermöglichen es alltäglichen Benutzern, biometrische Daten und zeitbasierte Einmalpasswörter zu verwenden. Durch die Entwicklung von FIDO-Standards und den zugrunde liegenden WebAuthn- und CTAP2-Protokollen ist die Passkey-basierte Authentifizierung für Websites und Web-Apps allgemein verfügbar geworden. Und neue Tools für das Security Lifecycle Management ermöglichen es Unternehmen, die Erstellung, Rotation, Speicherung und das Zugriffsmanagement für NHIs zu automatisieren.