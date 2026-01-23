Was ist Security Lifecycle Management?

Durch die Zentralisierung und Automatisierung der Kernfunktionen des IAM und der Verwaltung von Passwörtern hilft das Security Lifecycle Management Sicherheitsteams dabei, mehr Transparenz und Kontrolle über menschliche Benutzer und nichtmenschliche Identitäten zu gewinnen. Zentralisierung und Automatisierung können dazu beitragen, die Aktivitätsüberwachung, die Zugriffskontrolle und die Durchsetzung von Richtlinien zu optimieren und so das Risiko von identitätsbasierten Angriffen und anderen Sicherheitsvorfällen und Cyberbedrohungen zu verringern.

In komplexen IT-Systemen können menschliche und nichtmenschliche Identitäten auf lokalen, Remote- und Cloud-Infrastrukturen existieren und zwischen diesen verschoben werden. Die Aufteilung dieser Netzwerke erschwert es Sicherheitsteams, die Aktivitäten jeder Identität nachzuverfolgen. Außerdem sind Ressourcen in DevOps-Pipelines oft dynamisch und kurzlebig. Neue nichtmenschliche Identitäten können in ein System eingeführt werden, auf sichere Informationen zugreifen und wieder verschwinden, bevor das Sicherheitsteam überhaupt weiß, dass sie da sind. Ergebnisse zeigen, dass die Durchsetzung von Richtlinien schwierig ist und die Sicherheitsrisiken zunehmen.

Da es keine sichere Verwaltung oder zentrale Aufsicht gibt, befolgen einzelne Benutzer möglicherweise nicht die Best Practices für den Sicherheitszustand. Es kann sein, dass sie schwache Passwörter vergeben und diese wiederverwenden. Oder sie versäumen, die Multi-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren. DevOps-Pipelines sind bekanntermaßen anfällig für die Ausbreitung von Passwörtern, also die Ausbreitung nicht verwalteter Passwörter über Repos, Codes, Datenbanken und andere Stellen, was sie anfällig für potenzielle Bedrohungen macht.

App-Sprawl – die Integration von Apps in ein Ökosystem ohne zentrale Verwaltung, insbesondere Apps, deren Authentifizierungs- und Autorisierungsfunktionen nicht mit bestehenden IAM-Systemen integriert sind – bringt ebenfalls Probleme mit sich. Wenn separate Apps getrennte Identitätsverzeichnisse, Berechtigungseinstellungen und Anmeldedaten haben, kann es schnell passieren, dass wichtige Sicherheitsmaßnahmen durch das Raster fallen, zum Beispiel Berechtigungsprüfungen und Deprovisioning.

Das Security Lifecycle Management kann dabei helfen, die Sicherheitsbedrohungen durch schwache Identitäts-, Zugriffs- und Anmeldedatenkontrollen zu minimieren, indem die Verwaltung zentralisiert und Kernprozesse automatisiert werden.

Die Verwaltung menschlicher wie nichtmenschlicher Identitäten in einem System hilft Sicherheitsteams dabei, einheitlichere Zugriffsrichtlinien festzulegen. Automatisiertes Provisioning und Deprovisioning tragen dazu bei, dass diese Richtlinien rechtzeitig und standardisiert angewendet werden.

Die automatisierte Verwaltung von Anmeldedaten trägt dazu bei, dass starke Anmeldedaten verwendet, gesichert und ordnungsgemäß ausgetauscht werden, während Tools zur Erkennung von Anmeldedaten dabei helfen können, nicht verwaltete und ungesicherte Passwörter zur Sanierung zu finden.

Mit der Sitzungsaufzeichnung können Sicherheitsteams alles verfolgen, was Benutzer tun, wodurch sowohl die Durchsetzung von Richtlinien als auch die Reaktion auf Vorfälle optimiert werden. Falls und wenn eine Sicherheitsverletzung eintritt, können Ermittler die Aufzeichnungen nutzen, um zu erkennen, was Hacker mit einem kompromittierten Konto gemacht haben.

Außerdem hilft die Sicherung von Service-to-Service-Verbindungen dabei, eine der wichtigsten Sicherheitslücken in der Software-Lieferkette zu beheben: die Verbindungen zwischen Komponenten in einem System.

Wie Jeff Crume, Distinguished Engineer und Master Inventor bei IBM, im Security Intelligence Podcast sagt:

„Einige der größten Schwachstellen treten an den Schnittstellen zwischen zwei verschiedenen Punkten auf. Meine Komponente mag perfekt sein und Ihre Komponente mag perfekt sein, aber unsere Schnittstelle ist es nicht. Und natürlich werden böswillige Akteure dort angreifen, wo die Schwachstellen sind.“

Kurz gesagt, ein umfassender Ansatz für das Security Lifecycle Management kann einem Unternehmen ein gemeinsames Dokumentationssystem für menschliche und nichtmenschliche Identitäten, Zugangsdaten und Berechtigungen im Ökosystem bieten und so Zero-Trust und das Prinzip der minimalen Berechtigungen unterstützen.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass Tools und Praktiken für das Security Lifecycle Management dazu bestimmt sind, die schnelle, innovative Aktivität von DevOps-Pipelines zu unterstützen. Sie können sogar dazu beitragen, diese Prozesse zu optimieren, indem sie den Entwicklern die Verwaltung der Zugangsdaten vollständig abnehmen. Durch die automatische Erstellung, Speicherung, Rotation und den Schutz von Passwörtern kann das Security Lifecycle Management das IT-Ökosystem sichern, ohne dabei im Weg zu stehen.