Im Bereich der Cybersicherheit liefern sich Angreifer und Verteidiger seit langem ein Wettlauf. Angreifer identifizieren eine Schwachstelle und nutzen diese aus. Verteidiger patchen die Schwachstelle und verstärken den Schutz, um ähnliche Angriffe in Zukunft zu verhindern. Anschließend wiederholen.

Aber da die Sicherheitslösungen immer fortschrittlicher und die Sicherheitspraktiken immer ausgefeilter werden, haben es Hacker immer schwerer, ausnutzbare Schwachstellen zu finden.

Als Reaktion darauf haben sich viele Angreifer auf weniger patchbare Ziele konzentriert: Menschen.

Laut dem IBM X-Force Threat Intelligence Index sind Phishing und der Missbrauch gültiger Benutzerkonten zwei der drei häufigsten Methoden, mit denen Cyberkriminelle heute in Unternehmensnetzwerke eindringen.

Durch das Kapern legitimer Konten können sich Angreifer als echte Benutzer ausgeben und viele Sicherheitsmaßnahmen umgehen, während sie sich lateral bewegen und Berechtigungen ausweiten.

Während E-Mails und SMS früher die Standardmethoden von Phishing-Angreifern überall waren, führen diese Methoden im Zeitalter fortschrittlicher Spamfilter eher nicht zum Erfolg.

Bei Telefonanrufen sieht das anders aus.

„Wenn Sie sich jetzt viele größere Data Breaches ansehen, werden Sie feststellen, dass es eigentlich ein Telefonanruf war, der den Verstoß auslöste“, sagt Carruthers. „Jemand, der sich als Mitarbeiter ausgab, rief den Help Desk an, um ein Kontopasswort zurückzusetzen. Jetzt haben sie die Kontrolle über dieses Konto und können in viele Systeme eindringen.“

Service-Anbieter haben Anruffilter für Spam-Anrufe eingeführt, um Telefonbetrug zu bekämpfen. Diese sind jedoch nicht so zuverlässig wie E-Mail- und SMS-Filter.

Darüber hinaus nutzen Mitarbeiter dank der Beliebtheit von BYOD-Programmen (Bring Your Own Device) häufig private Smartphones für geschäftliche Aufgaben. Unternehmen haben oft viel weniger Kontrolle über die Sicherheit dieser Geräte als z. B. über die E-Mail-Konten des Unternehmens.

Aber das vielleicht Gefährlichste am Vishing ist, dass, wenn das Opfer einen Anruf entgegennimmt, es wenig gibt, was jemand anderes tun kann, um einzugreifen.

Ein Telefongespräch bietet nicht die Gelegenheiten für eine ungestörte Prüfung wie eine E-Mail. Betrüger nutzen diese Tatsache zu ihrem Vorteil, indem sie das Gefühl der Dringlichkeit verstärken und das Opfer mit Fragen und Informationen bombardieren. Das Opfer hat keinen Raum, innezuhalten und darüber nachzudenken, ob es sich alles zusammenrechnet.

All diese Faktoren machen Vishing bemerkenswert effektiv. Carruthers kennt diese Tatsache aus erster Hand, sowohl aus ihrer Zeit als People Hackerin als auch als eine der Moderatorinnen des Social Engineering Community Vishing Wettbewerbs (SECVC) bei DEF CON.

Bei dem Wettbewerb treten 14 Teams gegeneinander an, um zu sehen, wer während eines Live-Vising-Anrufs, der von einer schalldichten Kabine vor der Zielgruppe aus stattfindet, die meisten Ziele erreichen kann.

„Es geht nicht darum, zu sagen: ‚Schauen Sie, wie gut wir in diesem Social-Engineering-Sachen sind‘“, erklärt Carruthers. „Es soll zeigen, wie verbreitet Social Engineering ist und was wirklich dabei passiert. Viele Leute denken, dass es nur um E-Mails geht. Sie vergessen die Telefonanrufe und welche Erfolge damit erzielt werden.“

Beim jüngsten Wettbewerb, so Carruthers, hat jedes Team zumindest einige seiner Ziele erreicht, d. h. es hat irgendeine Art von Informationen extrahiert oder Menschen zu riskanten Handlungen gebracht.

Mit anderen Worten: Vishing-Scams scheinen immer etwas von ihren Zielen zu erhalten. Die Gegenmaßnahmen von niemandem sind perfekt.

Als Mitglied von X-Force hat Carruthers vielen Unternehmen dabei geholfen, ihre Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein zu überarbeiten. Ihrer Erfahrung nach behandeln die meisten Schulungsprogramme Vishing-Betrug überhaupt nicht. Wenn sie es tun, hören sie bei wichtigen Ratschlägen wie „Geben Sie Ihr Passwort nicht am Telefon heraus“ auf.

„Wir haben Tricks, um das zu umgehen“, sagt Carruthers. „Ich werde am Telefon nicht nach Ihrem Passwort fragen. Ich werde sagen: „Gehen Sie auf diese Website und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Sagen Sie mir nichts. Das ist nicht sicher.“

Natürlich handelt es sich um eine Website, die von Carruthers oder schlimmer noch einem echten Bedrohungsakteur kontrolliert wird, und jetzt haben sie Ihre Zugangsdaten.