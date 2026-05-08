Cos'è l'autenticazione senza password?

L'autenticazione basata su password è da tempo il metodo predefinito per verificare le identità degli utenti. Purtroppo, è anche il meno sicuro. I metodi senza password possono rimuovere uno degli anelli più deboli delle reti moderne, colmando una lacuna ampiamente sfruttata nella superficie di attacco aziendale.

Le password vengono facilmente rubate attraverso attacchi di ingegneria sociale come phishing e malware come spyware e infostealer. Sono particolarmente vulnerabili agli attacchi all'help desk, alle truffe di ingegneria sociale in cui attori malintenzionati chiamano un help desk fingendo di essere un utente o un dipendente che necessita di reimpostare la password. Questi attacchi stanno diventando sempre più comuni perché sono incredibilmente efficaci. Come ha detto una volta Stephanie Carruthers, ex chief people hacker di IBM X-Force:

"Facciamo campagne di social engineering per i nostri clienti con l'obiettivo di chiamare il loro help desk e vedere se possiamo impersonare un dipendente per reimpostare la password. Ad oggi, ci siamo riusciti ogni volta che lo abbiamo fatto."

Le persone spesso utilizzano password deboli che i criminali informatici possono decifrare attraverso attacchi di brute force e attacchi a dizionario, ovvero provando password comuni finché una funziona. Le persone riutilizzano anche le password per più servizi, abilitando il riempimento delle credenziali. Quando i criminali informatici hanno una password per un servizio, possono provarla anche per molti altri.

Anche quando le persone seguono le best practice per la gestione delle password, ovvero utilizzano una password diversa e difficile da indovinare per ogni servizio, si imbattono comunque in problemi. Considerato il numero di account che le persone possiedono, è facile dimenticare queste password. Nel caso delle credenziali NHI, come le chiavi API, queste potrebbero essere lasciate codificate direttamente nelle app o non protette come testo semplice nelle unità condivise.

Gli strumenti di gestione delle password sono nati per risolvere questi problemi di igiene delle password, ma hanno le loro vulnerabilità peculiari. Vale a dire: la maggior parte dei gestori di password è protetto da password principali, che possono essere a loro volta rubate. Quindi, sì, gli hacker possono rubare le password salvate con le giuste manovre.

La proliferazione di NHIS ha anche contribuito a rendere prioritaria l'autenticazione senza password.

App, processi di sistema e altri utenti non umani non hanno password classiche, ma usano token OAuth, chiavi API, certificati e altri segreti per autenticarsi. Gli agenti AI, che si trovano a cavallo tra funzionalità tradizionalmente umane e non umane, potrebbero persino "prendere in prestito" le credenziali dei loro utenti umani per eseguire attività automatizzate. Tutti questi segreti possono essere rubati e utilizzati in modo improprio, proprio come le password.

I sistemi di gestione delle identità e degli accessi (IAM) tradizionali non sono stati progettati per la gestione dei segreti NHI, creando una lacuna nella sicurezza delle identità.

I professionisti dell'identità e della sicurezza riconoscono queste pressioni da parecchio tempo. Ma le soluzioni senza password stanno prendendo piede perché la tecnologia si sta finalmente adeguando. Gli smartphone consentono agli utenti di tutti i giorni di adottare password monouso biometriche e temporizzate. Lo sviluppo degli standard FIDO e dei protocolli sottostanti WebAuthn e CTAP2 ha reso ampiamente disponibile l'autenticazione basata su passkey per siti web e app web. E nuovi strumenti di Security Lifecycle Management permettono alle organizzazioni di automatizzare la creazione, la rotazione, lo storage e la gestione degli accessi delle credenziali per le NHI.