Che cos'è la gestione del ciclo di vita della sicurezza?

Una rete aziendale media ospita migliaia, se non decine di migliaia, di identità, che vanno da utenti umani (sviluppatori e altri stakeholder) a identità non umane (come agenti AI, dispositivi, workload e servizi). Questa popolazione è dinamica. Gli utenti umani entrano, escono e cambiano ruolo frequentemente. Le nuove identità non umane appaiono continuamente man mano che l'infrastruttura effettua il provisioning, scala e si disattiva, soprattutto nei contesti cloud-native e DevOps, in cui la pipeline CI/CD e i workflow automatizzati generano regolarmente servizi e workload di breve durata.

Ogni identità rappresenta una potenziale vulnerabilità. Gli utenti possono usare in modo improprio o negligente i propri privilegi, trasformandosi in minacce interne. Gli attori delle minacce possono impossessarsi delle identità umane e non umane usando credenziali rubate e attacchi di forza bruta per ottenere l'accesso non autorizzato a dati e sistemi sensibili.

In effetti, gli attacchi basati sulle identità, in cui gli hacker abusano di credenziali di account valide per entrare in una rete, sono uno dei metodi di attacco informatico più comuni. Rappresentano il 30% delle violazioni dei dati registrate nell'IBM X-Force Threat Intelligence Index.

La gestione del ciclo di vita della sicurezza mira a ridurre la superficie di attacco alle identità e a colmare le lacune nella sicurezza centralizzando la gestione di queste identità e delle autorizzazioni e credenziali associate in un'unica piattaforma o insieme di strumenti strettamente integrati. La gestione del ciclo di vita della sicurezza automatizza le funzioni fondamentali di cybersecurity, come la creazione e la rotazione delle credenziali, il provisioning e la disattivazione degli account e l'applicazione delle policy di sicurezza, per rafforzare i controlli degli accessi e la gestione dei segreti senza interrompere i workflow critici per le aziende.