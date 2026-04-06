액세스 제어란 무엇인가요?

게이트 및 잠금 장치가 있는 출입문과 같은 물리적 액세스 제어는 물리적 위치에 대한 접근을 제어합니다. 침입 탐지 및 방지 시스템과 같은 논리적 액세스 제어는 컴퓨터 시스템에 대한 액세스를 제어합니다. 이 문서에서는 주로 논리적 액세스 제어를 다룹니다.

액세스 관리 용어에서 액세스가 필요한 엔티티는 "주체(subject)"라고 합니다. 이러한 주체에는 사람 사용자뿐 아니라 봇, 앱, 자동화된 워크로드 및 AI 에이전트와 같은 비인간 ID도 포함됩니다.

실제로 클라우드 인프라 확산, DevOps의 성장 및 고급 인공지능 툴 도입에 힘입어 후자의 범주가 급격히 증가하면서 비인간 사용자는 액세스 제어의 핵심 관리 대상으로 부상하고 있습니다.

주체가 액세스해야 하는 대상인 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API), 운영 체제 설정 및 클라우드 데이터베이스 내 민감한 정보와 같은 요소는 "객체(object)"라고 합니다.

기업 네트워크에서 액세스 제어를 구현하는 작업은 일반적으로 시스템 내 각 주체의 액세스 권한을 정의하는 액세스 제어 정책을 수립하고 시행하는 과정입니다. 액세스 제어 정책은 주체가 문서와 같은 객체에 액세스할 수 있는지 여부와 해당 객체에 대해 어떤 권한을 가지는지를 정의합니다(예: 읽기 전용, 읽기 및 쓰기, 전체 관리자 권한).

액세스 제어는 ID 보안의 핵심 요소입니다.예를 들어 제로 트러스트 네트워크 아키텍처는 강력한 액세스 제어를 기반으로 승인되지 않은 액세스를 방지하는 동시에 승인된 사용자의 액세스는 간소화합니다.ID가 새로운 경계 역할을 하는 클라우드 네이티브 네트워크에서 액세스 제어는 전반적인 사이버 보안 운영에 매우 중요합니다.

동시에 액세스 제어는 많은 시스템에서 취약 지점이기도 합니다.손상된 액세스 제어는 가장 심각한 웹 애플리케이션 보안 위험 목록인 OWASP Top 10에서 1위를 차지하고 있습니다.또한 IBM® X-Force Threat Intelligence Index에 따르면 위협 행위자가 유효한 사용자 계정을 탈취해 액세스 권한을 악용하는 ID 기반 공격은 전체 침해 사고의 거의 3분의 1을 차지합니다.

따라서 액세스 관리가 조직의 보안 상태에서 핵심 역할을 수행하고 있음에도 불구하고 현재 데이터는 여전히 개선의 여지가 있음을 보여줍니다.