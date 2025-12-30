Cos'è l'automazione della sicurezza?

La gestione delle vulnerabilità, il processo di continua scoperta e risoluzione delle vulnerabilità di sicurezza nell'infrastruttura di un'organizzazione, può beneficiare dell'automazione.

Il software di scansione delle vulnerabilità valuta automaticamente i sistemi di sicurezza alla ricerca di difetti o punti deboli. Gli scanner spesso si integrano con strumenti di automazione della sicurezza come SIEM ed EDR per dare priorità alla correzione.

Ad esempio, quando uno scanner identifica un dispositivo sconosciuto che accede all'intranet, può trasmettere quell'informazione all'EDR, che esegue un playbook per disconnettere il dispositivo in attesa dell'autenticazione.

Molte piattaforme scaricano e testano automaticamente le patch. Mentre le piattaforme di rilevamento e risposta degli endpoint (EDR) implementano automaticamente nuove patch, i sistemi unified endpoint management (UEM) possono aiutare a garantire che raggiungano e installino sui dispositivi utente.

Le pratiche avanzate includono anche l'igiene delle credenziali, come la rotazione automatica di token e chiavi, che può ridurre l'esposizione dei segreti e supportare il cloud ibrido e la scalabilità multicloud e cloud.