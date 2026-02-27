Analogamente agli esseri umani, le macchine devono presentare credenziali per accedere a sistemi e dati. Ma mentre gli esseri umani si affidano a nomi utente, password e autenticazione a più fattori (MFA), le macchine si affidano alle credenziali del dispositivo come chiavi e certificati.

Queste credenziali consentono alle macchine di dimostrare la propria identità. I moduli comuni includono certificati TLS per connessioni di rete sicure, chiavi SSH per l'accesso remoto e certificati di dispositivo rilasciati da infrastruttura di chiave pubblica (PKI) per l'autenticazione dei dispositivi.

Con la crescita della comunicazione machine-to-machine, la sicurezza delle identità delle macchine contro le minacce informatiche è diventata una sfida importante. Secondo l'IBM X-Force Threat Intelligence Index, gli attacchi basati sull'identità, dove i criminali informatici abusano delle credenziali valide degli account per accedere alle reti, rappresentano il 32% delle violazioni dei dati.

Le infrastrutture moderne possono anche rendere più difficile la gestione delle identità delle macchine. Gli ambienti IT si espandono rapidamente, configurano e disattivano frequentemente i dispositivi e necessitano di rinnovare costantemente le credenziali.

La MIM aiuta a mettere ordine in questa complessità e a migliorare la cybersecurity. Permette ai team di sicurezza di scoprire dove si trovano le credenziali dei dispositivi, automatizzare la rotazione e la revoca, applicare le politiche di sicurezza e monitorare eventuali scadenze o abusi.

Con la MIM, le organizzazioni possono supportare l'architettura zero trust e ridurre accessi non autorizzati, violazioni di dati e interruzioni dovute a certificati scaduti. Possono anche limitare la potenziale esposizione di chiavi trapelate e raccogliere le tracce di audit necessarie per la conformità normativa.