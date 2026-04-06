In un episodio del podcast Security Intelligence di IBM, Dave McGinnis, partner globale del gruppo di offerta di gestione delle minacce cibernetiche di IBM, ha definito gli agenti AI "le minacce interna più utili." McGinnis si riferiva alla capacità degli agenti di generare sia incredibili vantaggi che incredibili danni.

Per svolgere un lavoro significativo, gli agenti hanno bisogno di un accesso altamente privilegiato ai sistemi e ai dati aziendali. Tuttavia, gli agenti sono anche non deterministici e, senza un'adeguata protezione, possono utilizzare il loro accesso in modi nuovi e non del tutto autorizzati.

Come ha spiegato Seth Glasgow, consulente esecutivo presso il cyber range di IBM, sull' Security Intelligence, l'uso oculato dei controlli di accesso è fondamentale per abilitare gli agenti AI riducendo i rischi di abuso dei privilegi:

L'implementazione standard di [un agente AI] è che può vedere tutto, giusto? È un agente che li governa tutti, in mancanza di un termine migliore. ... Ma proprio lì ho creato un asset di altissimo valore. Quell'app è configurata per accedere a moltissimi dati sensibili.

Quindi la prima cosa da fare dal punto di vista della gestione delle identità e degli accessi (IAM) è iniziare a segmentare questo aspetto. Non abbiamo bisogno di un agente in grado di fare tutto questo. Deve allinearsi meglio con il caso d'uso specifico e deve avere delle autorizzazioni in grado di allinearsi direttamente con ciò che l'agente deve fare.