Was ist Benutzerbereitstellung?

Die Benutzerbereitstellung, auch bekannt als Kontobereitstellung, ist ein kritischer Bestandteil von Identity und Access Management (IAM) – der Praxis der Kontrolle digitaler Identitäten und ihres Zugriffs auf organisatorische Ressourcen.

Im Gegensatz zur Infrastrukturbereitstellung, die Server und Netzwerke verwaltet, konzentriert sich die Benutzerbereitstellung speziell auf die Verwaltung des Benutzerzugriffs, um sicherzustellen, dass die richtigen Personen zur richtigen Zeit über die entsprechenden Berechtigungen verfügen.

Der Benutzerbereitstellungsprozess beginnt in der Regel während des Onboardings von Mitarbeitern, wenn neue Mitarbeiter den ersten Zugriff auf Systeme und Anwendungen erhalten. Unternehmen passen die Bereitstellung von Benutzerrechten kontinuierlich an, wenn sich Rollen ändern, und entziehen Benutzern im Rahmen des Offboardings die Zugriffsrechte.

Die moderne Benutzerbereitstellung setzt stark auf Automatisierung, um die manuellen, zeitaufwändigen Prozesse zu eliminieren, die traditionell das Onboarding verlangsamten und die Sicherheitsrisiken erhöhten. Diese Bereitstellungslösungen können Unternehmen dabei helfen, mehrere Benutzeridentitäten effizient in hybriden Umgebungen zu verwalten, einschließlich cloudbasierter Systeme, On-Premises-Infrastruktur und SaaS-Anwendungen (Software-as-a-Service).

Fortschrittliche Bereitstellungstools lassen sich auch in HR-Systeme, CRM-Plattformen und Verzeichnisse integrieren, um Benutzerattribute zu synchronisieren und die Kontoerstellung, Aktualisierungen und Deprovisionierung zu automatisieren.