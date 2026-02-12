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Was ist Benutzerbereitstellung?

By Jim Holdsworth , Annie Badman

Benutzerbereitstellung definiert

Die Benutzerbereitstellung ist der Prozess des Erstellens, Änderns und Löschens von Benutzerkonten in den IT-Systemen eines Unternehmens. Sie definiert Zugriffsrechte, Berechtigungen, Authentifizierungsmethoden und Gruppenzugehörigkeiten – und regelt damit, wer wann auf welche Ressourcen zugreifen kann.

Die Benutzerbereitstellung, auch bekannt als Kontobereitstellung, ist ein kritischer Bestandteil von Identity und Access Management (IAM) – der Praxis der Kontrolle digitaler Identitäten und ihres Zugriffs auf organisatorische Ressourcen. 

Im Gegensatz zur Infrastrukturbereitstellung, die Server und Netzwerke verwaltet, konzentriert sich die Benutzerbereitstellung speziell auf die Verwaltung des Benutzerzugriffs, um sicherzustellen, dass die richtigen Personen zur richtigen Zeit über die entsprechenden Berechtigungen verfügen.

Der Benutzerbereitstellungsprozess beginnt in der Regel während des Onboardings von Mitarbeitern, wenn neue Mitarbeiter den ersten Zugriff auf Systeme und Anwendungen erhalten. Unternehmen passen die Bereitstellung von Benutzerrechten kontinuierlich an, wenn sich Rollen ändern, und entziehen Benutzern im Rahmen des Offboardings die Zugriffsrechte.

Die moderne Benutzerbereitstellung setzt stark auf Automatisierung, um die manuellen, zeitaufwändigen Prozesse zu eliminieren, die traditionell das Onboarding verlangsamten und die Sicherheitsrisiken erhöhten. Diese Bereitstellungslösungen können Unternehmen dabei helfen, mehrere Benutzeridentitäten effizient in hybriden Umgebungen zu verwalten, einschließlich cloudbasierter Systeme, On-Premises-Infrastruktur und SaaS-Anwendungen (Software-as-a-Service).

Fortschrittliche Bereitstellungstools lassen sich auch in HR-Systeme, CRM-Plattformen und Verzeichnisse integrieren, um Benutzerattribute zu synchronisieren und die Kontoerstellung, Aktualisierungen und Deprovisionierung zu automatisieren.

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Wie funktioniert die Benutzerbereitstellung?

Der Benutzerbereitstellungsprozess verwendet einen strukturierten Ansatz, um eine sichere und effiziente Zugriffsverwaltung zu gewährleisten:

Planung und Rollendefinition

Unternehmen etablieren Frameworks für ein rollenbasiertes Zugriffskontrollsystem (RBAC), das Standardberechtigungen für verschiedene Aufgabenbereiche definiert. Auf diese Weise lässt sich feststellen, welche Apps, vertraulichen Daten und Systemressourcen für jede Rolle benötigt werden, und es werden Vorlagen für eine konsistente Kontoerstellung erstellt.

Zum Beispiel könnte die Rolle eines Marketingmanagers den Zugriff auf CRM-Systeme, Social-Media-Plattformen und Kampagnenanalyse-Tools umfassen, während die Rolle eines Finanzanalysten den Umgang mit Finanzdatenbanken und die Anwendung von Berichtswesen beinhalten würde.

Anfrage- und Genehmigungsworkflows

Etablierte Prozesse tragen zu einer korrekten Autorisierung bei. Manager oder IT-Teams prüfen Anfragen anhand festgelegter Richtlinien und überprüfen, ob die Berechtigungen mit den Aufgaben übereinstimmen und den Sicherheitsanforderungen entsprechen.

Zum Beispiel würde ein Entwickler, der Zugriff auf Produktionsdatenbanken beantragt, eine zusätzliche Sicherheitsfreigabe und eine Genehmigung durch den Manager benötigen, während der Zugriff auf Entwicklungsumgebungen je nach Rolle automatisch genehmigt werden könnte.

Automatisierte Bereitstellung

Benutzerbereitstellungssysteme erstellen Benutzerkonten und weisen entsprechende Zugriffsrechte gleichzeitig über mehrere Systeme zu. Durch die automatisierte Bereitstellung können auch weitere Sicherheitsmaßnahmen konfiguriert werden, wie z. B. Single Sign-on (SSO), sodass sich Benutzer nur einmal authentifizieren müssen, um auf mehrere Anwendungen zugreifen zu können.

Durch diese Automatisierung kann der zeitaufwändige manuelle IT-Aufwand, der bisher für jeden neuen Mitarbeiter oder jede Rollenänderung erforderlich war, erheblich reduziert werden. Früher brauchten IT-Teams für das Onboarding eines einzelnen Mitarbeiters mehrere Tage, um den Zugriff auf 15 bis 20 verschiedene Systeme zu konfigurieren. Mit automatisierten, skalierbaren Workflows können IT-Teams denselben Prozess nun in wenigen Minuten abschließen.

Laufendes Lebenszyklusmanagement

Benutzerverwaltungssysteme überwachen und aktualisieren die Zugriffsrechte kontinuierlich, sobald sich die Umstände ändern. Wenn Mitarbeiter befördert werden, in andere Abteilungen wechseln oder ihre Verantwortlichkeiten ändern, können automatisierte Prozesse die Berechtigungen entsprechend anpassen. Dieser Ansatz trägt dazu bei, dass Benutzer angemessene Zugriffsrechte behalten, ohne unnötige Berechtigungen anzuhäufen.

Diese Phase ist besonders kritisch für die Cybersicherheit, da sie dazu beiträgt, eine schleichende Ausweitung der Zugriffsrechte zu verhindern – die allmähliche Erweiterung der Zugriffsrechte, die Schwachstellen schaffen kann, wenn Mitarbeiter Berechtigungen aus früheren Rollen behalten.

Überwachung und Compliance

Unternehmen überprüfen regelmäßig die Benutzerzugriffe mittels automatisierter Reviews, um potenzielle Sicherheitsrisiken wie inaktive Konten oder übermäßige Berechtigungen zu identifizieren. Diese Überwachung kann dazu beitragen, die Einhaltung von Vorschriften sicherzustellen und unbefugte Zugriffsversuche oder verdächtiges Verhalten zu erkennen.

Deprovisionierung und Offboarding

Wenn Benutzer ein Unternehmen verlassen oder bestimmte Zugriffsrechte nicht mehr benötigen, werden durch die Deaktivierung von Workflows die Berechtigungen in den erforderlichen Systemen entfernt. Dadurch wird verhindert, dass ehemalige Mitarbeiter weiterhin Zugriff haben, was zu Datenschutzverletzungen oder Schwachstellen führen kann.

Arten der Benutzerbereitstellung

Unternehmen können die Benutzerbereitstellung über verschiedene Ansätze implementieren, von denen jeder spezifische Vorteile für unterschiedliche betriebliche Anforderungen bietet.

Automatisierte Benutzerbereitstellung

Die automatisierte Benutzerbereitstellung bildet in der Regel die Grundlage für die meisten modernen Systeme zur Benutzerbereitstellung. Diese Systeme sind in HR-Plattformen integriert, um automatisch die Erstellung, Änderung und Deaktivierung von Konten auf der Grundlage von Änderungen des Mitarbeiterstatus auszulösen. Die automatisierte Bereitstellung kann dazu beitragen, menschliche Fehler bei Routineaufgaben zu vermeiden und gleichzeitig unternehmensweit einheitliche Sicherheitsrichtlinien zu gewährleisten.

Künstliche Intelligenz kann die Effizienz in diesen Systemen weiter steigern. Laut einer Studie des IBM Institute for Business Value konnten 68,6 % der Unternehmen durch den Einsatz von generativen KI-Technologien erhebliche Verbesserungen bei ihren Prozessen zur Bereitstellung und Aufhebung von Ressourcen verzeichnen.

Manuelle Bereitstellung

Bei der manuellen Bereitstellung erstellen und konfigurieren IT-Administratoren die Benutzerkonten direkt, anstatt sich auf automatische Systeme zu verlassen.

Unternehmen entscheiden sich in der Regel für die manuelle Einrichtung von Benutzerkonten bei speziellen Rollen, die besondere Zugriffsmuster erfordern, oder in Hochsicherheitsumgebungen, in denen eine menschliche Überwachung erforderlich ist. Zum Beispiel könnte ein Chief Security Officer eine manuelle Bereitstellung verlangen, um sicherzustellen, dass der Zugriff auf hochsensible Systeme von mehreren Stakeholdern individuelle Reviews und Genehmigungen erhält.

Rollenbasierte Bereitstellung

RBAC-Systeme vergeben automatisch Berechtigungen auf der Grundlage vordefinierter Jobrollen. Neue Benutzer erhalten ohne individuelle Genehmigungsprüfung den entsprechenden Zugriff.

Zum Beispiel könnten alle Softwareentwickler automatisch Zugriff auf Code-Repositorys, Testumgebungen und Projektmanagement-Tools erhalten. Finanzanalysten erhalten Zugriff auf Buchhaltungssysteme, Ausgabenmanagementplattformen und Datenbanken für die Finanzberichterstattung. Wenn sich die Rolle eines Benutzers ändert, kann das RBAC-Framework die Zugriffsrechte automatisch aktualisieren und so die Sicherheitsrisiken durch angehäufte Berechtigungen reduzieren.

Self-Service-Bereitstellung

Self-Service-Portale ermöglichen es Benutzern, bestimmte Aspekte ihrer eigenen Benutzerinformationen zu verwalten, wie z. B. das Zurücksetzen von Passwörtern oder die Beantragung des Zugriffs auf andere Anwendungen. Dieser Ansatz kann die Benutzerfreundlichkeit verbessern und die IT-Workloads reduzieren, erfordert jedoch eine sorgfältige Steuerung, um die Sicherheitsstandards aufrechtzuerhalten.

Tools und Technologien zur Benutzerbereitstellung

Die Benutzerbereitstellung stützt sich oft auf mehrere integrierte Technologien, die zusammenarbeiten, um die Zugriffsverwaltung zu automatisieren und zu sichern.

Zu diesen Technologien gehören unter anderem:

IAM-Plattformen (Identity und Access Management)

IAM-Plattformen sind umfassende Lösungen, die digitale Identitäten verwalten und den Zugriff auf Unternehmensressourcen über den gesamten Lebenszyklus eines Benutzers hinweg kontrollieren. Die Benutzerbereitstellung ist neben Authentifizierung, Autorisierung, Zugriffsverwaltung und Compliance-Berichterstattung eine der Hauptkomponenten von IAM-Lösungen.

IAM-Plattformen übernehmen in der Regel den größten Teil der Benutzerbereitstellung in einem Unternehmen. Sie dienen als zentrales System, das Benutzerkonten für alle verbundenen Anwendungen und Systeme erstellt, ändert und deaktiviert.

Zu den führenden IAM-Plattformen gehören Microsoft Entra ID, Okta Customer Identity Cloud (Auth0) und IBM Verify, die alle diese Bereitstellungsfunktionen in ihre umfassenderen Identitätsmanagementfunktionen integrieren.

Verzeichnisse und Identitätsanbieter

Verzeichnisdienste speichern Benutzer, Gruppen und Attribute, während Identitätsanbieter (IdPs) Benutzer authentifizieren und Token für den Zugriff ausstellen. Moderne Bereitstellungstools integrieren häufig beide Systeme, um Identitäten über Cloud- und On-Premises-Systeme hinweg zu synchronisieren.

Microsoft Active Directory ist eines der am häufigsten verwendeten Unternehmensverzeichnisse. Für Cloud-IdP-Funktionen nutzen Unternehmen üblicherweise Microsoft Entra ID (ehemals Azure AD), Okta Customer Identity Cloud (Auth0) oder IBM Verify.

System für domänenübergreifendes Identitätsmanagement (SCIM)

SCIM ist ein offener Standard, der die Interoperabilität zwischen Bereitstellungssystemen und Anwendungen ermöglicht. SCIM-basierte APIs unterstützen die automatisierte Benutzerverwaltung über den gesamten Technologie-Stack hinweg und gewährleisten so konsistente Identitätsinformationen unabhängig von der zugrunde liegenden Infrastruktur.

Ein Unternehmen, das beispielsweise Salesforce, Slack und Google Workspace nutzt, kann mithilfe von SCIM Änderungen an Benutzerkonten automatisch über alle drei Plattformen hinweg synchronisieren, wenn ein Mitarbeiter neu eingestellt wird, die Position wechselt oder das Unternehmen verlässt.

Identitätsgovernance und -verwaltung (IGA)

IGA-Plattformen nutzen fortschrittliche Governance-Funktionen, wie automatisierte Reviews, Durchsetzung der Funktionstrennung und Compliance-Berichterstattung, um die grundlegende Bereitstellung um eine umfassende Aufsicht und ein umfassendes Risikomanagement zu erweitern. Diese Tools helfen Unternehmen bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und geben gleichzeitig Einblick in Zugriffsmuster und potenzielle Sicherheitsrisiken.

Ein IGA-System könnte beispielsweise automatisch darauf hinweisen, dass ein Finanzmitarbeiter Zugriff auf Systeme für die Kreditorenbuchhaltung und das Lieferantenmanagement erlangt hat. Diese Kombination kann gegen den Grundsatz der Funktionstrennung verstoßen und Betrug ermöglichen. Das System würde dann einen Review-Workflow auslösen, der die Genehmigung des Managers erfordert, um entweder einen Zugriff zu entfernen oder eine Begründung für die Ausnahme vorzulegen.

HR-Systemintegration

Moderne Bereitstellungslösungen lassen sich häufig direkt in Personalmanagementsysteme integrieren, um nahtlose Workflows vom Onboarding bis zum Offboarding von Mitarbeitern zu schaffen. Diese Integration trägt dazu bei, dass Benutzerkonten mit organisatorischen Änderungen Schritt halten und gleichzeitig administrative Workloads für IT-Teams reduziert werden.

Vorteile der Benutzerbereitstellung

Für Unternehmen aller Branchen kann die Benutzerbereitstellung erhebliche Vorteile bringen, einschließlich Verbesserungen bei Sicherheit, Effizienz und Benutzerzufriedenheit.

Verbesserter Sicherheitsstatus

Die Benutzerbereitstellung kann dazu beitragen, Sicherheitsrisiken zu reduzieren, indem häufige Probleme bei der Zugriffsverwaltung verhindert werden. Regelmäßiges Deprovisioning stellt sicher, dass ausscheidende Benutzer sofort ihren Zugriff verlieren, sodass ein unberechtigter Zugriff durch ehemalige Mitarbeiter verhindert wird. Standardisierte Onboarding-Prozesse tragen dazu bei, dass neue Mitarbeiter basierend auf dem Least-Privilege-Prinzip nur die notwendigen Berechtigungen erhalten.

Automatisierte Systeme können auch Sicherheitsanomalien erkennen, die bei manueller Überwachung möglicherweise übersehen werden. Sie können beispielsweise erkennen, wann Mitarbeiter möglicherweise übermäßige Berechtigungen angesammelt haben, und so potenzielle Schwachstellen schnell beseitigen.
Größere betriebliche Effizienz

Durch die automatisierte Benutzerbereitstellung lassen sich zeitaufwändige manuelle Prozesse vermeiden, die bisher erhebliche Ressourcen der IT-Abteilung beanspruchten. Neue Mitarbeiter können dank automatisierter Kontoerstellung oft sofort produktiv werden, während Self-Service-Funktionen routinemäßige Supportanfragen vereinfachen, die andernfalls einen Eingriff der IT-Abteilung erfordern würden.

Diese Effizienz erweist sich oft als besonders wertvoll, wenn Unternehmen wachsen. Bereitstellungssysteme können steigende Benutzerzahlen bewältigen, ohne dass sich die administrativen Workloads zwangsläufig erhöhen – was insbesondere bei rascher Personalaufstockung oder Fusionen von entscheidender Bedeutung ist, da manuelle Prozesse hier zu Engpässen führen können.
Verbesserte Nutzererfahrung

Die automatisierte Bereitstellung trägt dazu bei, dass Mitarbeiter vom ersten Tag an Zugriff auf die benötigten Tools und Anwendungen haben, wodurch frustrierende Verzögerungen vermieden werden. Cloudbasierte Systeme bieten in der Regel sofortigen Zugriff auf E-Mails, Kollaborationsplattformen und Geschäftsanwendungen, ohne dass auf eine manuelle Konfiguration gewartet werden muss.

Self-Service-Portale können die Erfahrung weiter verbessern, indem sie es den Benutzern ermöglichen, Routineaufgaben wie das Zurücksetzen von Passwörtern oder Zugriffsanfragen selbstständig durchzuführen, wodurch Wartezeiten und die Abhängigkeit vom IT-Support reduziert werden.
Compliance und Governance

Die automatisierte Bereitstellung kann Unternehmen dabei helfen, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch konsequente Richtliniendurchsetzung und Dokumentation zu gewährleisten. Die Systeme generieren automatisch Audit-Trails, die anzeigen, wann der Zugriff gewährt, geändert oder widerrufen wurde. Audit-Trails unterstützen die Einhaltung von Anforderungen wie dem Sarbanes-Oxley Act (SOX), dem Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

Herausforderungen der Benutzerbereitstellung

Die Benutzerbereitstellung bietet zwar erhebliche Vorteile, Unternehmen können jedoch bei der Implementierung mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert werden. Einige der häufigsten sind:
Datenqualität und Integrationskomplexität

Unternehmen müssen genaue Benutzerinformationen über verschiedene Systeme hinweg verwalten und dabei unterschiedliche Datenformate und Aktualisierungshäufigkeiten berücksichtigen. Diese Aufgabe kann sich als komplex erweisen, wenn mehrere Identitätsquellen – darunter HR-Systeme, Auftragnehmer, Partner und Kunden – verwaltet werden müssen, die möglicherweise nicht aufeinander abgestimmt sind.

Schnelle organisatorische Veränderungen können diese Herausforderungen weiter verstärken. Bei Fusionen, Übernahmen oder Umstrukturierungen erfordert die Aufrechterhaltung der Datengenauigkeit oft eine verstärkte manuelle Überwachung, um Bereitstellungsfehler zu vermeiden, die zu Schwachstellen führen können.
Rollendefinition und Wartung

Die rollenbasierte Zugriffskontrolle erfordert ständige Aufmerksamkeit, da sich die Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Unternehmen müssen Rollenvorlagen regelmäßig überprüfen und aktualisieren, um sicherzustellen, dass sie die aktuellen Aufgaben widerspiegeln und eine schleichende Ausweitung der Berechtigungen verhindert werden. Diese Wartung kann mit dem Wachstum von Unternehmen und der zunehmenden Spezialisierung oder funktionsübergreifenden Ausrichtung von Aufgaben immer komplexer werden, was ein sorgfältiges Gleichgewicht zwischen Standardisierung und Flexibilität erfordert.
Gleichgewicht zwischen Automatisierung und Kontrolle

Obwohl die Automatisierung die Effizienz steigert und menschliche Fehler reduziert, erfordern risikoreiche oder ungewöhnliche Zugriffsänderungen weiterhin eine menschliche Aufsicht.

Um das richtige Gleichgewicht zwischen automatisierter Bereitstellung und manuellen Genehmigungen zu finden, bedarf es klarer Richtlinien und Risikoschwellenwerte, da der Prozess sonst die IT-Ressourcen überlasten und die Bereitstellung verlangsamen kann.

Autoren

Jim Holdsworth

Staff Writer

IBM Think

Annie Badman

Staff Writer

IBM Think

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