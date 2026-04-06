ما المقصود بضوابط الوصول؟

تتحكم ضوابط الوصول المادية -مثل البوابات والأبواب المقفلة- في الوصول إلى المواقع الفعلية. أما ضوابط الوصول المنطقية -مثل أنظمة اكتشاف التسلل ومنعه- فتتحكم في الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر. ويركِّز هذا المقال بشكل أساسي على ضوابط الوصول المنطقية.

في سياق إدارة الوصول، تُعرَف الكيانات التي تحتاج إلى الوصول باسم "الكيانات (Subjects)". وتشمل هذه الكيانات المستخدمين البشريين والهويات غير البشرية، مثل الروبوتات والتطبيقات وأعباء العمل المؤتمتة ووكلاء الذكاء الاصطناعي.

في الواقع، ومع التوسع الهائل في هذه الفئة الأخيرة -مدفوعًا بالانتشار المتزايد للبنية التحتية السحابية، وصعود عمليات التطوير، واعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة- أصبحت الهويات غير البشرية محورًا رئيسيًا في ضوابط الوصول.

أما العناصر التي تحتاج الكيانات إلى الوصول إليها -مثل واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وإعدادات أنظمة التشغيل، والمعلومات الحساسة داخل قاعدة بيانات سحابية- فتُعرَف باسم "الكائنات (Objects)".

وعادةً ما يتم تطبيق ضوابط الوصول داخل شبكات المؤسسات من خلال إنشاء سياسات وصول وفرضها، وهي السياسات التي تحدِّد حقوق الوصول الخاصة بكل كيان داخل النظام. وتحدِّد سياسات الوصول إذا ما كان بإمكان الكيان الوصول إلى عنصر معين (مثل مستند)، وما الصلاحيات الممنوحة له تجاه هذا العنصر (على سبيل المثال: القراءة فقط، أو القراءة والكتابة، أو التحكم الإداري الكامل).

وتُعَد ضوابط الوصول أحد الركائز الأساسية لأمن الهوية.فعلى سبيل المثال، تعتمد بنى الشبكات القائمة على الثقة الصفرية على ضوابط وصول قوية لمنع الوصول غير المصرَّح به، مع تسهيل الوصول للمستخدمين المصرَّح لهم.وفي البيئات السحابية الحديثة، حيث أصبحت الهوية هي خط الدفاع الجديد، تؤدي ضوابط الوصول دورًا محوريًا في جهود الأمن الإلكتروني بشكل عام.

وفي المقابل، تمثِّل ضوابط الوصول أيضًا نقطة ضعف في العديد من الأنظمة. فقد جاءت ضوابط الوصول المعطلة في المرتبة الأولى ضمن قائمة OWASP Top 10 لأخطر مخاطر أمن تطبيقات الويب. ووفقًا لمؤشر IBM X-Force Threat Intelligence Index، فإن الهجمات القائمة على الهوية -التي يستولي فيها المهاجمون على حسابات مستخدمين شرعية لاستغلال امتيازات الوصول الخاصة بها- تمثِّل ما يقرب من ثلث حوادث الاختراق.

ولهذا، فعلى الرغم من أن إدارة الوصول تؤدي دورًا محوريًا في تعزيز الوضع الأمني للمؤسسات، تُشير البيانات المتاحة إلى أن هناك مجالًا واضحًا للتحسين.