Was ist das Management von Maschinenidentitäten?

Ähnlich wie Menschen müssen auch Maschinen Zugangsdaten vorweisen, um auf Systeme und Daten zugreifen zu können. Doch während Menschen auf Benutzernamen, Passwörter und die Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zurückgreifen, nutzen Maschinen Gerätezugangsdaten wie Schlüssel und Zertifikate.

Mit diesen Anmeldedaten können Computer ihre Identität nachweisen. Zu den gängigen Formen zählen TLS-Zertifikate für sichere Netzwerkverbindungen, SSH-Schlüssel für den Fernzugriff und von der Public-Key-Infrastruktur (PKI) ausgestellte Gerätezertifikate zur Geräteauthentifizierung.

Angesichts der zunehmenden Maschine-zu-Maschine-Kommunikation ist der Schutz von Maschinenidentitäten vor Cyberbedrohungen zu einer großen Herausforderung geworden. Laut dem IBM X-Force Threat Intelligence Index machen identitätsbasierte Angriffe – bei denen Cyberkriminelle gültige Anmeldedaten missbrauchen, um sich Zugang zu Netzwerken zu verschaffen – 32 % aller Datenschutzverletzungen aus.

Moderne Infrastrukturen können zudem das Management von Maschinenidentitäten erschweren. IT-Umgebungen wachsen rasch, Geräte werden häufig bereitgestellt und außer Betrieb genommen, und Zugangsdaten müssen ständig erneuert werden.

MIM hilft dabei, diese Komplexität zu bewältigen und die Cybersicherheit zu verbessern. Es ermöglicht Sicherheitsteams, festzustellen, wo sich Gerätezugangsdaten befinden, die Rotation und Sperrung zu automatisieren, Sicherheitsrichtlinien durchzusetzen und auf Ablauf oder Missbrauch zu überwachen.

Mit MIM können Unternehmen eine Zero-Trust-Architektur unterstützen und unbefugte Zugriffe, Datenschutzverletzungen sowie Ausfälle aufgrund abgelaufener Zertifikate reduzieren. Zudem können sie das Risiko durch offengelegte Schlüssel begrenzen und die für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften erforderlichen Prüfpfade erfassen.