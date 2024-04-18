OCR 有时称为文本识别。OCR 程序从扫描的文档、相机图像和纯图像 PDF 中提取和重新利用数据。OCR 软件将图像上的字母单列出来，将其组合成单词，再将单词组合成句子，从而实现对原始内容的访问和编辑。它还消除了多余的手动数据输入所浪费的精力。

OCR 系统使用硬件和软件的组合将物理打印文档转换为机器可读文本。硬件（例如光学扫描仪或专用电路板）可以复制或读取文本，然后软件通常进行高级处理。

OCR 软件可以利用人工智能 (AI) 实现更先进的智能字符识别 (ICR) 方法，识别语言或手写内容。组织经常通过 OCR 流程将打印的法律或历史文档转换为 PDF 文档，以便用户可以进行文档编辑、排版和搜索，就像使用文字处理器创建文档一样。