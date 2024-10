Qu’est-ce que l’analyse du comportement des utilisateurs (UBA) ?

Définie pour la première fois par le cabinet d’analystes Gartner en 2015, l’analyse du comportement des utilisateurs et des entités (« user and entity behavior analytics » ou UEBA) est une catégorie d’outils de sécurité qui a été développée à partir de l’UBA.

Comme l’UBA, les outils d’UEBA surveillent l’activité du réseau, établissent des bases de référence pour les comportements normaux et détectent les écarts par rapport à ces normes. La principale différence est que l’UBA suit uniquement les utilisateurs humains, tandis que les systèmes UEBA suivent également l’activité et les indicateurs d’entités non humaines comme les applications et les appareils.

La question de savoir si ces termes sont interchangeables fait toujours l’objet de débats. Certaines entreprises, comme IDC, soutiennent qu’il s’agit de technologies distinctes.1 D’autre part, Anton Chuvakin, ancien analyste de Gartner, a déclaré qu’il considérait l’UBA et l’UEBA comme étant à peu près synonymes.

Quoi qu’il en soit, le fait de se concentrer sur les utilisateurs est ce qui distingue l’UBA et l’UEBA d’outils de sécurité similaires, comme la gestion des informations et des événements de sécurité (« security information and event management » ou SIEM) ou la détection et réponse des terminaux (« endpoint detection and response » ou EDR). Ces outils permettent aux équipes de sécurité de comprendre et d’analyser l’activité du système au niveau de l’utilisateur individuel. Le suivi d’entités non humaines peut ajouter un certain contexte, mais ce n’est pas nécessairement l’objectif principal de ces outils.

Pour citer M. Chuvakin : « U » comme « utilisateur » est le principal, ajouter un « E » pour « entité » est accessoire.