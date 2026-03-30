A maioria dos métodos de MFA (códigos SMS, senhas únicas, notificações por push) funciona gerando um segredo que o usuário final fornece a um serviço. Por exemplo, quando um usuário faz login em sua conta bancária, ele pode inserir uma senha e um código de seis dígitos enviado ao telefone ou gerado por um aplicativo autenticador.

Embora esses métodos de MFA possam ajudar a impedir muitos ataques, eles podem enfrentar problemas de phishing, ataques cibernéticos que usam comunicações enganosas para enganar os usuários e levá-los a revelar suas credenciais ou aprovar um acesso fraudulento.

Os ataques de phishing exploram o comportamento humano em vez de vulnerabilidades técnicas, o que pode dificultar o bloqueio por parte dos sistemas tradicionais de MFA. Os fatores de autenticação que os invasores roubam ou manipulam são tecnicamente válidos. O código é real, a aprovação é genuína e as credenciais estão corretas. A MFA tradicional não tem como distinguir a diferença entre um login legítimo e um que foi coagido ou interceptado.

De acordo com o IBM X-Force Threat Intelligence Index, o phishing é uma das principais formas pelas quais os invasores obtêm as credenciais válidas que depois abusam. As contas roubadas são um dos vetores de ataque inicial mais comuns, sendo responsáveis por 32% dos incidentes.

A autenticação multifator resistente a phishing ajuda a interromper esses ataques, fornecendo autenticação de uma maneira fundamentalmente diferente.Em vez de transmitir um segredo, utiliza criptografia de chave pública e uma técnica chamada origem vinculativa.



A criptografia de chave pública é uma abordagem criptográfica que utiliza um par de chaves matematicamente vinculadas, uma pública e outra privada, para verificar a identidade sem transmitir um segredo compartilhado.

A vinculação de origem ocorre quando o autenticador (como uma chave de segurança ou chave de acesso em um telefone) responde apenas quando reconhece o domínio legítimo. Se o site for falsificado, o autenticador permanecerá em silêncio e não haverá nada para o invasor capturar.

Por exemplo, digamos que um funcionário seja atraído para uma página de login falsa em vez da verdadeira. Seu autenticador verifica o domínio, não encontra nenhuma correspondência e permanece em silêncio, mesmo que já tenha inserido suas credenciais.

Com a MFA resistente a phishing, as organizações podem ajudar a proteger as contas de usuários mesmo quando os funcionários caem em tentativas de phishing. Elas também podem ajudar a atender ao crescente conjunto de padrões e requisitos regulatórios, de entidades como o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA (NIST), a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura (CISA) e seguradoras cibernéticas, que agora consideram a autenticação resistente a phishing como o requisito básico para uma autenticação forte.