Una guida per implementare la sicurezza dei dati

By Bryan Clark

Cos'è la sicurezza dei dati?

La sicurezza dei dati si riferisce all'insieme di tecnologie e pratiche di sicurezza progettate per proteggere le informazioni digitali da accessi non autorizzati, manomissioni o furto durante il ciclo di vita. La sicurezza dei dati riguarda sia il landscape fisico che quelli digitale e si collega a ogni dispositivo e applicazione che utilizzi quotidianamente.   

Proteggere i dati sensibili non è solo importante: è essenziale sia per la conformità che per la fiducia. Una strategia di implementazione della sicurezza dei dati completa e multilivello è una difesa indispensabile. La domanda è: come possiamo realizzare al meglio questa strategia? Vediamo un esempio di un operatore sanitario di medie dimensioni chiamato Maplewood Health Network. Questo operatore attualmente memorizza i dati dei pazienti (nomi, date di nascita, dettagli del trattamento e altro ancora) in un servizio standard di storage cloud senza controllo granulare degli accessi o crittografia per dati inattivi. Un mercoledì qualsiasi, un semplice attacco di phishing riesce a bypassare il firewall obsoleto del provider. I dati dei pazienti vengono sottratti dall'autore dell'attacco. Improvvisamente, Maplewood Health Network si trova ad affrontare sanzioni amministrative, cause legali e la potenziale perdita di molti pazienti a causa della fiducia compromessa dovuta alla cattiva gestione dei propri dati. Purtroppo, questo scenario non è raro ed è un rischio reale per tutte le aziende con una sicurezza dei dati debole. Di seguito presenteremo alcune best practice nell'implementazione della sicurezza dei dati per mantenere i tuoi dati al sicuro, conformi e protetti.

Perché l'implementazione della sicurezza dei dati è importante? 

Le violazioni possono causare danni finanziari e reputazionali significativi, oltre a una perdita di fiducia sia da parte dei clienti che degli stakeholder. Le normative sulla protezione dei dati come RGPD, HIPAA, PCI DSS, ISO e CCPA impongono una protezione rigorosa e una gestione trasparente dei dati. Il Report Cost of a Data Breach di IBM del 2025 evidenzia che le organizzazioni con controlli di sicurezza dei dati inadeguati affrontano rischi e costi di violazione significativamente più elevati. Gli incidenti di sicurezza che coinvolgono la "shadow AI" finiscono per costare in media 670.000 USD in più ed espongono più dati dei clienti rispetto alle violazioni tipiche. Questi risultati rafforzano l'importanza critica dell'implementazione di misure di sicurezza dei dati solide e complete per ridurre al minimo i danni finanziari, proteggere le informazioni sensibili e garantire la conformità normativa in un panorama di minacce sempre più complesso.​

Strategia di implementazione della sicurezza dei dati

Governance dei dati

Un piano di implementazione affidabile della sicurezza dei dati inizia con la definizione di strutture di governance chiare. È necessario definire la titolarità dei dati, le responsabilità e l'affidabilità di tali dati. È fondamentale implementare e far rispettare politiche e procedure di gestione dei dati, assicurando che coprano accesso, condivisione, conservazione e distruzione. Ad esempio, tutti i dati aziendali classificati come "riservati" devono essere accessibili solo al personale autorizzato utilizzando l'autenticazione a più fattori (MFA). Inoltre, i dati sensibili possono essere condivisi esternamente solo dopo l'approvazione del titolare dei dati e utilizzando un metodo di trasferimento criptato approvato. Inoltre, ogni accesso, condivisione, conservazione e distruzione dei dati deve essere registrato e periodicamente verificato per garantire la conformità alle policy e affrontare tempestivamente eventuali violazioni. È inoltre fondamentale che il personale venga regolarmente formato sulla conformità e sulle best practice. Questo approccio garantisce che tutti comprendano i rischi e il loro ruolo nella protezione dei dati.

Rilevamento e classificazione

Successivamente, devi rilevare, classificare e inventariare tutti i dati. Capire quali dati esistono, dove si trovano e la riservatezza di ogni componente è fondamentale per implementare la sicurezza dei dati. La scoperta dei dati può essere effettuata utilizzando strumenti automatizzati per scansionare i sistemi alla ricerca di dati memorizzati, tra cui lo shadow IT e i servizi cloud. Lo shadow IT si riferisce a qualsiasi hardware, software o sistema basato su cloud che i dipendenti utilizzano e che non è stato esplicitamente approvato per l'uso da parte del dipartimento IT dell'azienda. Questa circostanza rappresenta una grande opportunità per condurre una valutazione del rischio sui tuoi dati. Una volta rilevati tutti i dati in tuo possesso, puoi vedere quali potenziali punti deboli potrebbero risiedere nel tuo attuale livello di sicurezza. Questo passaggio può includere l'implementazione di qualche forma di test di penetrazione per individuare dove si trovano le debolezze. Durante la fase di classificazione dei dati, diversi tipi di dati vengono etichettati in base alla riservatezza e possono ricevere una classificazione come pubblica, interna o riservata. Questi livelli di classificazione variano nel nome, ma generalmente hanno lo stesso significato in diverse aziende. L'inventario dei dati dovrebbe garantire che siano mantenuti registri accurati e aggiornati di tutti gli asset dati e delle loro posizioni.

Gestione delle identità e degli accessi (identity and access management, IAM)

Il prossimo passo ci porta alla parte dei controlli di accesso e della gestione dell'identità del nostro percorso. Controllare chi può accedere ai dati è fondamentale per una sicurezza informatica di successo. Potresti aver registrato tutti i tuoi dati e averli organizzati in modo eccellente, ma se le persone sbagliate vi accedono, quanto tempo ci vorrà prima che i dati vengano usati in modo improprio o diventino un caos? Per realizzare questo controllo, vogliamo assicurarci di implementare pratiche di autenticazione e autorizzazione efficaci. In questo modo, è necessario mettere in atto meccanismi come l'autenticazione a più fattori (MFA) o addirittura l'autenticazione a più fattori adattiva (A-MFA) per una maggiore protezione dei dati. Successivamente, vorrai assicurarti di limitare l'accesso basandoti sul principio del minimo privilegio. Se non hai familiarità con questo principio, esso afferma che agli individui dovrebbe essere concesso solo il numero minimo di autorizzazioni per svolgere il proprio lavoro. Ad esempio, Sally del marketing non ha bisogno di accedere agli stessi dati che Harry utilizza in contabilità per completare il suo lavoro. È inoltre importante distribuire controlli di accesso basati sui ruoli (RBAC). Gli RBAC possono assegnare diritti di accesso in base al ruolo dell'utente all'interno dell'organizzazione. Dobbiamo inoltre garantire che venga effettuato un monitoraggio continuo delle autorizzazioni. Per esempio, il mese scorso Samy ha collaborato a un progetto con Maria, che non fa parte del suo dipartimento. Al termine del progetto, è una best practice revocare l'accesso di Samy ai dati a cui Maria ha accesso perché non ha più motivo di accedervi.

Crittografia

Passeremo ora al processo di crittografia dei dati. La crittografia maschera i dati convertendoli da dati leggibili a testo cifrato illeggibile. Questa misura di sicurezza è fondamentale e protegge i dati sia quando vengono memorizzati che quando vengono trasmessi. La crittografia per dati inattivi protegge file e database, mentre la crittografia dei dati in transito utilizza protocolli come TLS/SSL per proteggere le informazioni che viaggiano tra le reti. L'applicazione di un solido protocollo di crittografia rafforza le difese contro gli aggressori e supporta i requisiti cruciali di conformità normativa.

Prevenzione della perdita di dati (DLP)

Dopo la crittografia, il passo successivo nell'implementazione di una politica di sicurezza dei dati affidabile è la prevenzione della perdita di dati (DLP). Le soluzioni DLP svolgono un ruolo critico nella protezione delle informazioni sensibili identificando, monitorando e prevenendo i trasferimenti di dati non autorizzati. Questi strumenti di sicurezza vengono applicati a dispositivi di rete e endpoint per bloccare tentativi di invio di dati sensibili all'esterno dell'organizzazione, che possono includere la copia di file su chiavette USB o il caricamento su account cloud non autorizzati. Utilizzare strumenti come l'etichettatura automatica e strumenti di monitoraggio consente di etichettare e tracciare i dati. Questo passaggio può aiutare notevolmente la risposta agli incidenti (IR) e il supporto di audit di conformità completi.

Condivisione dei dati

Dopodiché, dovremmo concentrarci sull'implementazione di una solida strategia di condivisione dei dati. Poiché la condivisione dei dati espone individui e organizzazioni a rischi aggiuntivi, è necessario prestare grande attenzione nello sviluppo di questo piano. Innanzitutto, è essenziale limitare la condivisione interna ed esterna di dati sensibili stabilendo politiche esplicite e implementando controlli tecnici appropriati. Ad esempio, un rivenditore online di elettronica chiamato Real Good Electronics (RGE) implementa una politica che consente solo al personale autorizzato di accedere ai dettagli degli ordini e ai registri di pagamento. Questo processo limita essenzialmente l'accesso e protegge le informazioni sensibili. Inoltre, utilizzare piattaforme di collaborazione sicure, in particolare quelle che offrono controllo granulare degli accessi e tracce di controllo complete, è fondamentale per mantenere la sicurezza dei dati durante tutto il processo di condivisione.

Monitoraggio, controllo e risposta agli incidenti (IR)

Successivamente, passiamo al monitoraggio, al controllo e alla risposta agli incidenti (IR). Il monitoraggio continuo svolge un ruolo importante nell'implementazione della sicurezza dei dati, in quanto consente di rilevare in modo proattivo le minacce informatiche e di imporre la responsabilità. Le organizzazioni dovrebbero implementare la registrazione e il monitoraggio centralizzati per raccogliere tracce di controllo dettagliate sull'accesso e l'utilizzo dei dati. Anche controlli regolari delle attività del sistema, insieme a recensioni per anomalie, accessi non autorizzati o violazioni delle politiche, sono fondamentali. Infine, l'implementazione e il mantenimento di un piano IR resiliente sono fondamentali per gestire efficacemente le violazioni dei dati derivanti da attacchi come il ransomware e ridurre al minimo qualsiasi perdita di dati. Prendiamo, ad esempio, il nostro rivenditore di elettronica online preferito RGE, ma questa volta l'azienda ha subito una violazione di sicurezza. Dopo la violazione, l'RGE attiva rapidamente il suo piano IR. Agendo e collaborando con le forze dell'ordine, l'organizzazione dimostra un piano di risposta agli incidenti solido e ben ponderato.

Backup and recovery

Ora parleremo di data backup and recovery. Un'altra parte cruciale dell'implementazione della sicurezza dei dati è questa fase che avviene dopo la corretta implementazione del piano IR. Dopo che la minaccia è stata eliminata, un'organizzazione deve valutare quali sistemi e dati sono stati colpiti, così da poter ripristinare questi sistemi dai backup. Le organizzazioni devono programmare questi backup regolari dei dati critici in modo che le copie siano memorizzate in modo sicuro esternamente al sito o nel cloud. La fase di ripristino si basa sui backup memorizzati per ricostruire i sistemi e i dati. Questo approccio mitiga l'impatto di un disastro e consente un ritorno al normale funzionamento dopo una violazione. Il recupero include anche il rafforzamento dei controlli sulla cybersecurity e la patch delle vulnerabilità, poiché i criminali informatici spesso prendono di mira i dati di un'organizzazione subito dopo una violazione, sapendo che le debolezze possono persistere.

Sicurezza fisica

Il tema della physical security è spesso sottovalutato, ma è probabilmente uno dei componenti più critici nell'implementazione della sicurezza dei dati. Senza un piano adeguato che tenga conto della physical security, e come consegnare subito i propri dati ai criminali informatici. Gli individui e le organizzazioni devono prestare attenzione a piccoli dettagli come lasciare aperte le aree protette e seguire procedure di identificazione inadeguate, poiché possono causare vulnerabilità immediate. I criminali approfittano della disattenzione e un momento di distrazione può fornire loro l'accesso di cui hanno bisogno. Alcuni esempi possono anche essere quelli in cui qualcuno lascia una postazione di lavoro aperta, consentendo a un criminale opportunista di accedere a PII esposte, o in cui un visitatore viene ammesso senza confermare la sua identità. Mantenere una consapevolezza costante e rispettare le procedure di sicurezza è fondamentale per garantire la sicurezza dei dati.

Automazione e intelligenza artificiale (AI)

Infine, esploreremo come l'automazione e l'intelligenza artificiale (AI) possono essere applicate all'implementazione della sicurezza dei dati. Le aziende moderne stanno trasformando la sicurezza dei dati attraverso l'AI e l'automazione. Queste tecnologie consentono il rilevamento in tempo reale di attività sospette e automatizzano attività di routine come il patching e la gestione delle vulnerabilità. Questo approccio può ridurre notevolmente il rischio di attacchi informatici, lasciare il tempo agli analisti di svolgere altre attività e rafforzare la protezione complessiva dei tuoi dati. Ad esempio, Real Good Electronics ha recentemente implementato un sistema di sicurezza basato su AI. Questo sistema monitora costantemente l'ambiente cloud del rivenditore e segnala qualsiasi attività insolita, come un improvviso aumento dell'accesso ai dati o anche connessioni di rete insolite. Il sistema è in grado di identificare rapidamente un potenziale attacco di phishing mirato a un reparto specifico.

Conclusione

Nel panorama digitale odierno, l'implementazione della sicurezza dei dati è una preoccupazione costante, che richiede attenzione costante e adattamento. Un'implementazione efficace richiede un approccio multilivello che includa una governance solida, una classificazione chiara dei dati, controlli di accesso rigorosi, crittografia, prevenzione della perdita di dati e un piano di risposta agli incidenti. Altrettanto cruciali sono la formazione regolare dei dipendenti e la promozione di una cultura che metta la sicurezza al primo posto. Sfruttare l'AI e l'automazione può migliorare significativamente le capacità di rilevamento e risposta alle minacce (TDR), ma il contributo umano deve rimanere centrale nel processo. Applicando queste strategie complete, le organizzazioni possono ridurre significativamente i rischi e proteggere i propri dati preziosi in un ambiente di minacce sempre più complesso.

