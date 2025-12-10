Il prossimo passo ci porta alla parte dei controlli di accesso e della gestione dell'identità del nostro percorso. Controllare chi può accedere ai dati è fondamentale per una sicurezza informatica di successo. Potresti aver registrato tutti i tuoi dati e averli organizzati in modo eccellente, ma se le persone sbagliate vi accedono, quanto tempo ci vorrà prima che i dati vengano usati in modo improprio o diventino un caos? Per realizzare questo controllo, vogliamo assicurarci di implementare pratiche di autenticazione e autorizzazione efficaci. In questo modo, è necessario mettere in atto meccanismi come l'autenticazione a più fattori (MFA) o addirittura l'autenticazione a più fattori adattiva (A-MFA) per una maggiore protezione dei dati. Successivamente, vorrai assicurarti di limitare l'accesso basandoti sul principio del minimo privilegio. Se non hai familiarità con questo principio, esso afferma che agli individui dovrebbe essere concesso solo il numero minimo di autorizzazioni per svolgere il proprio lavoro. Ad esempio, Sally del marketing non ha bisogno di accedere agli stessi dati che Harry utilizza in contabilità per completare il suo lavoro. È inoltre importante distribuire controlli di accesso basati sui ruoli (RBAC). Gli RBAC possono assegnare diritti di accesso in base al ruolo dell'utente all'interno dell'organizzazione. Dobbiamo inoltre garantire che venga effettuato un monitoraggio continuo delle autorizzazioni. Per esempio, il mese scorso Samy ha collaborato a un progetto con Maria, che non fa parte del suo dipartimento. Al termine del progetto, è una best practice revocare l'accesso di Samy ai dati a cui Maria ha accesso perché non ha più motivo di accedervi.