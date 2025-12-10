Um guia para implementar segurança de dados

By Bryan Clark

O que é segurança de dados?

Segurança de dados refere-se ao conjunto de tecnologias e práticas de segurança projetadas para proteger informações digitais contra acesso não autorizado, corrupção ou roubo ao longo de todo o seu ciclo de vida. Formuladores de políticas públicas em todo o mundo têm afirmado que as tecnologias de IA não devem, em hipótese alguma, ser isentas da responsabilidade de cumprir proteções básicas de privacidade.   

Proteger dados sensíveis não é apenas importante: é essencial tanto para a conformidade quanto para a confiança. Uma estratégia de implementação de segurança de dados completa e em múltiplas camadas é uma defesa indispensável. A questão é: como implementar essa estratégia da melhor forma? Vejamos o exemplo de um provedor de saúde de médio porte chamado Maplewood Health Network. Atualmente, esse provedor armazena registros de pacientes (nomes, datas de nascimento, detalhes de tratamento e outros) em um serviço padrão de armazenamento em nuvem, sem controles de acesso granulares nem criptografia em repouso. Em uma quarta-feira comum, um simples ataque de phishing consegue contornar o firewall desatualizado do provedor. Os dados dos pacientes acabam sendo exfiltrados pelo atacante. De repente, a Maplewood Health Network passa a enfrentar multas regulatórias, ações judiciais e a possível perda de muitos pacientes devido à erosão da confiança causada pelo tratamento inadequado dos dados. Infelizmente, esse cenário não é raro e representa um risco real para todas as organizações com segurança de dados fraca. A seguir, abordaremos algumas práticas recomendadas para a implementação de segurança de dados, a fim de manter seus dados protegidos, em conformidade e seguros.

Por que a implementação da segurança de dados é importante? 

Violações podem resultar em danos financeiros e reputacionais significativos, além da perda de confiança tanto de clientes quanto de stakeholders. Regulamentações de proteção de dados como GDPR, HIPAA, PCI DSS, ISO e CCPA exigem proteção rigorosa e tratamento transparente dos dados. O relatório do custo das violações de dados da IBM de 2025 destaca que organizações com controles de segurança de dados deficientes enfrentam riscos e custos de violação significativamente mais altos. Incidentes de segurança envolvendo “IA oculta” acabam custando, em média, USD 670.000 a mais e expõem mais dados de clientes do que violações típicas. Essas constatações reforçam a importância crítica de implementar medidas de segurança de dados fortes e abrangentes para minimizar danos financeiros, proteger informações confidenciais e garantir a conformidade regulatória em um cenário de ameaças cada vez mais complexo.​

Estratégia de implementação de segurança de dados

Gestão de dados

Um plano confiável de implementação de segurança de dados começa com o estabelecimento de estruturas claras de governança. É necessário definir a propriedade dos dados, bem como responsabilidades e prestação de contas sobre esses dados. É fundamental implementar e aplicar políticas e procedimentos de manuseio de dados, garantindo que cubram acesso, compartilhamento, retenção e destruição. Por exemplo, todos os dados da organização classificados como “confidenciais” devem ser acessados apenas por pessoal autorizado, por meio do uso de autenticação multifator (MFA). Além disso, dados confidenciais só podem ser compartilhados externamente após aprovação do responsável pelos dados e por meio de um método de transferência criptografado aprovado. Adicionalmente, todo acesso, compartilhamento, retenção e destruição de dados deve ser registrado e auditado periodicamente para garantir a conformidade com as políticas e tratar prontamente quaisquer violações. Também é fundamental que os funcionários sejam treinados regularmente em conformidade e melhores práticas. Essa abordagem garante que todos compreendam os riscos e seu papel na proteção dos dados.

Descoberta e classificação

Em seguida, é preciso descobrir, classificar e inventariar todos os dados. Entender quais dados existem, onde estão localizados e o nível de sensibilidade de cada item é fundamental para a implementação da segurança de dados. A descoberta de dados pode ser realizada com o uso de ferramentas automatizadas para examinar sistemas em busca de dados armazenados, incluindo TI invisível e serviços em nuvem. TI invisível refere-se a qualquer hardware, software ou sistema baseado em nuvem que os funcionários estejam utilizando sem aprovação explícita do departamento de TI da organização. Essa situação representa uma excelente oportunidade para conduzir uma avaliação de riscos sobre seus dados. Depois de identificar todos os dados que você possui, é possível enxergar onde podem estar os pontos fracos potenciais da sua postura de segurança. Essa etapa pode incluir a implementação de algum tipo de teste de penetração para identificar onde estão as vulnerabilidades. Durante a fase de classificação de dados, diferentes tipos de dados são marcados com base em sua sensibilidade e podem receber classificações como público, interno ou confidencial. Esses níveis de classificação variam em nomenclatura, mas, em geral, têm o mesmo significado em diferentes organizações. O inventário de dados deve garantir que registros precisos e atualizados de todos os ativos de dados e de suas localizações sejam mantidos adequadamente.

Gerenciamento de acesso e identidade (IAM)

A próxima etapa nos leva à parte de controles de acesso e gerenciamento de identidade da nossa jornada. Controlar quem pode acessar os dados é essencial para o sucesso da segurança da informação. Você pode ter identificado todos os seus dados e organizado tudo de forma impecável, mas, se as pessoas erradas estiverem acessando essas informações, quanto tempo levará até que os dados sejam usados de forma indevida ou se tornem uma confusão? Para alcançar esse controle, é importante garantir a implementação de práticas robustas de autenticação e autorização. Isso significa que mecanismos como autenticação multifator (MFA) ou até autenticação multifator adaptativa (A-MFA) devem ser adotados para oferecer proteção adicional aos dados. Em seguida, é necessário assegurar que o acesso esteja sendo limitado com base no princípio do menor privilégio. Caso você não esteja familiarizado com esse princípio, ele estabelece que as pessoas devem receber apenas o número mínimo de permissões necessário para desempenhar suas funções. Por exemplo, Sally, do marketing, não precisa ter acesso aos mesmos dados que Harry, da contabilidade, utiliza para realizar o seu trabalho. Também é importante implementar controles de acesso baseados em função (RBAC). O RBAC permite atribuir direitos de acesso com base na função do usuário dentro da organização. Além disso, é necessário garantir que haja monitoramento contínuo das autorizações. Por exemplo, no mês passado, Samy colaborou em um projeto com Maria, que é de outro departamento. Após a conclusão do projeto, é uma prática recomendada revogar o acesso de Samy aos dados aos quais Maria tem acesso, pois não há mais justificativa para que ele continue acessando essas informações.

Criptografia

Em seguida, avançamos para o processo de criptografia de dados. A criptografia mascara os dados ao convertê-los de informações legíveis em texto cifrado ilegível. Essa medida de segurança é vital e protege os dados tanto quando estão armazenados quanto quando estão sendo transmitidos. A criptografia de dados em repouso protege arquivos e bancos de dados, enquanto a criptografia de dados em trânsito usa protocolos como TLS/SSL para proteger informações que trafegam pelas redes. A aplicação de um protocolo de criptografia sólido fortalece as defesas contra atacantes e atende a requisitos regulatórios críticos de conformidade.

Data loss prevention (DLP)
 

Após a criptografia, a próxima etapa na implementação de uma política robusta de segurança de dados é a data loss prevention (DLP). As soluções de DLP desempenham um papel crítico na proteção de informações confidenciais ao identificar, monitorar e impedir transferências não autorizadas de dados. Essas ferramentas de segurança são aplicadas a dispositivos de rede e de endpoint para bloquear tentativas de enviar dados confidenciais para fora da organização, o que pode incluir a cópia de arquivos para unidades USB ou o upload para contas em nuvem não autorizadas. O uso de recursos como rotulagem automatizada e ferramentas de monitoramento permite a marcação e o rastreamento dos dados. Essa etapa pode auxiliar significativamente a resposta a incidentes (IR) e dar suporte a auditorias de conformidade abrangentes.

Compartilhamento de dados
 

Depois disso, devemos nos concentrar na implementação de uma estratégia robusta de compartilhamento de dados. Como o compartilhamento de dados expõe indivíduos e organizações a riscos adicionais, é preciso ter grande cuidado na elaboração desse plano. Primeiro, é essencial restringir o compartilhamento interno e externo de dados confidenciais por meio do estabelecimento de políticas explícitas e da implementação de controles técnicos adequados. Por exemplo, um varejista on-line de eletrônicos chamado Real Good Electronics (RGE) implementa uma política que permite que apenas funcionários autorizados acessem detalhes de pedidos e registros de pagamento. Esse processo limita efetivamente o acesso e protege informações confidenciais. Além disso, o uso de plataformas seguras de colaboração (especialmente aquelas que oferecem controles de acesso detalhado e trilhas de auditoria abrangentes) é fundamental para manter a segurança dos dados ao longo de todo o processo de compartilhamento.

Monitoramento, auditoria e resposta a incidentes (IR)

Em seguida, passamos para monitoramento, auditoria e resposta a incidentes (IR). O monitoramento contínuo desempenha um papel importante na implementação da segurança de dados, pois permite detectar proativamente ameaças cibernéticas e garantir a responsabilização. As organizações devem implementar registros e monitoramento centralizados para coletar trilhas de auditoria detalhadas sobre o acesso e o uso dos dados. Auditorias regulares das atividades do sistema, juntamente com revisões de anomalias, acessos não autorizados ou violações de políticas, também são essenciais. Por fim, estabelecer e manter um plano de IR resiliente é fundamental para lidar de forma eficaz com violações de dados decorrentes de ataques como ransomware e minimizar qualquer vazamento de dados. Tomemos como exemplo nosso varejista on-line de eletrônicos favorito, a RGE, mas desta vez a empresa sofreu uma violação de segurança. Após a violação, a RGE ativa rapidamente seu plano de IR. Ao agir prontamente e colaborar com as autoridades policiais, a organização demonstra um plano de resposta a incidentes robusto e bem estruturado.

Backup e recuperação

Agora vamos abordar backup e recuperação de dados. Outra parte crucial da implementação da segurança de dados, essa etapa ocorre após a implementação bem-sucedida do plano de IR. Depois que a ameaça é eliminada, a organização deve avaliar quais sistemas e dados foram afetados, para que seja possível restaurá-los a partir dos backups. As organizações devem programar backups regulares de dados críticos, garantindo que as cópias sejam armazenadas com segurança fora do ambiente principal ou na nuvem. A etapa de recuperação utiliza os backups armazenados para reconstruir sistemas e dados. Essa abordagem reduz o impacto de um desastre e possibilita o retorno à operação normal após uma violação. A recuperação também inclui o fortalecimento dos controles de cibersegurança e a aplicação de correções em vulnerabilidades, pois os atacantes frequentemente visam os dados de uma organização logo após uma violação, sabendo que as fragilidades podem persistir.

Segurança física

O tema da segurança física costuma ser subestimado, mas é, sem dúvida, um dos componentes mais críticos da implementação da segurança de dados. Sem um plano adequado para contemplar a segurança física, é como se você já estivesse entregando seus dados aos atacantes. Indivíduos e organizações precisam considerar até mesmo aspectos aparentemente simples, como deixar áreas seguras destrancadas ou procedimentos inadequados de credenciamento, pois todos eles podem gerar vulnerabilidades imediatas. Atacantes exploram a complacência, e um momento de descuido pode fornecer o acesso de que precisam. Alguns exemplos incluem deixar uma estação de trabalho desbloqueada, permitindo que um atacante oportunista tenha acesso a informações pessoais identificáveis expostas, ou permitir a entrada de um visitante sem a confirmação de sua identidade. Manter consciência constante e aderência rigorosa aos procedimentos de segurança é fundamental para manter seus dados protegidos.

Automação e inteligência artificial (IA)

Por fim, vamos explorar como a automação e a inteligência artificial (IA) podem ser aplicadas à implementação da segurança de dados. As organizações modernas estão transformando a segurança de dados por meio da IA e da automação. Essas tecnologias possibilitam a detecção em tempo real de atividades suspeitas e automatizam tarefas rotineiras como aplicação de patches e gerenciamento de vulnerabilidades. Essa abordagem pode reduzir consideravelmente o risco de ataques cibernéticos, liberar analistas para outras atividades e fortalecer a proteção geral dos seus dados. Por exemplo, a Real Good Electronics implementou recentemente um sistema de segurança orientado por IA. Esse sistema monitora continuamente o ambiente de nuvem do varejista e sinaliza qualquer atividade incomum, como um aumento repentino no acesso a dados ou conexões de rede atípicas. O sistema é capaz de identificar rapidamente um possível ataque de phishing direcionado a um departamento específico.

Conclusão

No cenário digital atual, a implementação de segurança de dados é uma preocupação contínua, que exige atenção constante e capacidade de adaptação. Uma implementação eficaz requer uma abordagem em múltiplas camadas, incluindo governança robusta, classificação clara de dados, controles de acesso rigorosos, criptografia, prevenção contra perda de dados e um plano abrangente de resposta a incidentes. Treinamentos regulares para funcionários e a promoção de uma cultura voltada à segurança também são igualmente cruciais. O uso de IA e automação pode melhorar significativamente as capacidades de detecção e resposta a ameaças (TDR), mas a participação humana deve permanecer central no processo. Ao aplicar essas estratégias abrangentes, as organizações podem reduzir significativamente os riscos e proteger seus dados valiosos em um ambiente de ameaças cada vez mais complexo.

Autores

Bryan Clark

Senior Technology Advocate
