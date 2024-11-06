发布日期：2024 年 5 月 9 日
贡献者：Eda Kavlakoglu、Erika Russi
XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) 是一个分布式的开源机器学习库，它使用了梯度提升 decision trees，这是一种利用梯度下降的监督学习提升算法。它以其速度、效率和可很好地扩展大型数据集的能力而闻名。
XGBoost 由华盛顿大学的 Tianqi Chen 开发，是通用框架相同的梯度提升的 高级实现；也就是说，它通过将残差相加，将弱学习器树组合成强学习器。该库适用于 C++、Python、R、Java、Scala 和 Julia 1。
Decision trees用于机器学习中的分类或回归任务。它们使用分层树结构，其中内部节点代表一个特征，分支代表决策规则，每个叶节点代表数据集的结果。
由于decision trees 容易过度拟合，集成方法（例如增强方法）通常可用于创建更为稳健的模型。提升将多个单独的弱树（即性能略好于随机机会的模型）组合在一起，以形成强学习器。每个弱学习器都经过顺序训练，以纠正先前模型所犯的错误。经过数百次迭代后，弱学习者转换为强学习者。
随机森林和提升算法都是流行的集成学习技术，它们使用单个学习器树来提高预测性能。随机森林基于 bagging（bootstrap 聚合）的概念，独立训练每棵树以组合它们的预测，而提升算法使用加法方法，其中弱学习器按顺序训练以纠正先前模型的错误。
梯度提升 decision trees 是一种使用 梯度下降的提升算法。 与其他提升方法一样，梯度提升从弱学习器开始进行预测。梯度提升中的第一个 Decision Trees 称为基本学习器。接下来，根据基本学习器的错误以加法方式创建新树。然后，该算法计算每棵树预测的残差 ，以确定模型的预测与现实的偏差有多大。残差是模型预测值和实际值之间的差值。 然后汇总残差，利用损失函数对模型进行评分。
在机器学习中，损失函数用于衡量模型的性能。梯度提升 decision trees 中的梯度指的是梯度下降。梯度下降用于在训练新模型时最小化损失（即提高模型的性能）。梯度下降是一种流行的优化算法，用于尽量减少机器学习问题中的损失函数。一些损失函数的示例包括 regression 问题的均方误差或平均绝对误差、分类问题的交叉熵损失，或者可以为特定用例和数据集开发自定义损失函数。
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以下是 XGBoost 在 Python 中的一些功能，与 scikit-learn 中的普通梯度提升包相比，这些功能使其脱颖而出2：
在本节中，我们将介绍如何使用 XGBoost 包、如何选择 XGBoost 树加速器的超参数、XGBoost 与其他加速器实现的对比及其一些用例。
接下来，您可能希望迭代超参数的组合，以帮助提高模型的性能。超参数调整是机器学习算法超参数的优化过程。可以使用网格搜索和交叉验证方法找到最佳超参数，这些方法将遍历可能的超参数组合的字典。
以下是 XGBoost 中可用于调整梯度增强树的一些 超参数的解释：
深入研究本教程，它使用 XGBoost 算法执行分类任务。
XGBoost 是众多可用的开源加速算法之一。在本节中，我们将 XGBoost 与其他三个助推框架进行比较。
AdaBoost 是由 Yoav Freund 和 Robert Schapire 于 1995 年发明的早期提升算法7。在 AdaBoost 中，通过权重系统更加重视错误的预测，这些权重系统会对更难预测的数据点产生更大的影响。 首先，数据集中的每个数据点都被分配了一个特定的权重。当弱势学习者正确预测一个例子时，该示例的权重就会减轻。但是，如果学习者举错了例子，该数据点的权重就会增加。 创建新树时，它们的权重是基于先前学习树的错误分类。随着学习者数量的增加，未来学习者将会越来越少地使用那些容易预测的样本，而那些较难预测的数据点将会被赋予更大的权重。梯度提升和 XGBoost 由于其准确性和速度，往往能成为 AdaBoost 更强大的替代方案。
CatBoost 是另一个梯度提升框架。它由 Yandex 于 2017 年开发，专门用于处理分类特征，无需任何预处理，并且通常开箱即用，无需执行广泛的超参数调整8。与 XGBoost 一样，CatBoost 内置了对处理缺失数据的支持。CatBoost 对于具有许多分类特征的数据集特别有用。据 Yandex 称，该框架可用于搜索、推荐系统、个人助理、自动驾驶汽车、天气预报和其他任务。
XGBoost 和梯度增强decision trees用于各种数据科学应用，包括：
1 “可扩展且灵活的梯度提升，”https://xgboost.ai/（ibm.com 外部链接）。
2 Tianqi Chen 和 Carlos Guestrin，“XGBoost：一种可扩展的 Tree Boosting 系统，” 华盛顿大学，2016 年 6 月 10 日， https://arxiv.org/pdf/1603.02754（ibm.com 外部链接）。
3 "XGBoost Python 包简介，数据接口，" https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/python/python_intro.html#data-interface（ibm.com 外部链接）。
4 “XGBoost API 参考， 核心数据结构”， https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/python/python_api.html#module-xgboost.core （ibm.com 外部链接）。
5 “XGBoost 参数，学习任务参数”, https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/parameter.html#learning-task-parameters （ibm.com 外部链接）。
6"Tree Booster 的 XGBoost 参数，"https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/parameter.html#parameters-for-tree-booster （链接位于 ibm.com 外部）。
7 Yoav Freund 和 Robert E. Schapire，“在线学习的决策理论概括和提升的应用”，《计算机与系统科学杂志》，第 55 卷，第 119-139 页，1997 年 8 月。
8 " CatBoost 是一个高性能开源库，用于增强决策树的梯度，" https://catboost.ai/ （ibm.com 外部链接）。
9 Qi Meng、Guolin Ke、Taifeng Wang、Wei Chen、Qiwei Ye、Zhi-Ming Ma and Tie-Yan Liu，“一种高效通信的 Decision Tree 并行算法”，北京大学、微软研究院和 中国数学与系统科学研究院，2016 年 11 月 4 日， https://arxiv.org/pdf/1611.01276 （ibm.com 外部链接）。
10 “LightGBM 功能， 逐叶（最佳优先）树生长”，https://lightgbm.readthedocs.io/en/latest/Features.html#leaf-wise-best-first-tree-growth （ibm.com 外部链接）。
11 "XGBoost 教程，学习排名概述，" https://xgboost.readthedocs.io/en/latest/tutorials/learning_to_rank.html#overview （ibm.com 外部链接）。
12 AlAli Moneera、AlQahtani Maram、AlJuried Azizah、Taghareed AlOnisan、Dalia Alboqaytah、Nida Aslam 和 Irvan Ullah Khan，“ 使用极端梯度提升对移动广告的点击率有效性预测”，计算机科学与信息技术学院，Imam Abdulrahman bin Faisal大学， 2020 年 9 月 12 日， https://www.techscience.com/cmc/v66n2/40673/html （ibm.com 外部链接）。
13 Yetunde Faith Akande、Joyce Idowood、Abhavya Gautam、Sanjay Misra、Oluwatobi Noah Akande 和 Ranjan Kumar Behera，“Xgboost 算法在使用沃尔玛数据集的销售 Forecasting 中的应用”，Landmark University、Ladoke Akintola University of Technology、 Brandan University、Covenant University 和 XIM 大学，2022 年 6 月， https://www.researchgate.net/publication/361549465_Application_of_XGBoost_Algorithm_for_Sales_Forecasting_Using_Walmart_Dataset （ibm.com 外部链接）。
14 Jakub Palša、Norbert Ádám、Ján Hurtuk、Eva Chovancová、Branislav Madoš、Martin Chovanec 和 Stanislav Kocan，“MLMD—基于 XGBoost 机器学习算法的恶意软件检测防病毒工具”， MDPI.com 《应用科学杂志》，第 12 卷，6672，2022 年 7 月 1 日，https://www.mdpi.com/2076-3417/12/13/6672（ibm.com 外部链接）。
15 "分布式 （深度）机器学习社区 XGBoost 机器学习挑战赛获奖解决方案，" https://github.com/dmlc/xgboost/tree/master/demo#machine-learning-challenge-winning-solutions （ibm.com 外部链接）。