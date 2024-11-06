梯度提升 decision trees 是一种使用 梯度下降的提升算法。 与其他提升方法一样，梯度提升从弱学习器开始进行预测。梯度提升中的第一个 Decision Trees 称为基本学习器。接下来，根据基本学习器的错误以加法方式创建新树。然后，该算法计算每棵树预测的残差 ，以确定模型的预测与现实的偏差有多大。残差是模型预测值和实际值之间的差值。 然后汇总残差，利用损失函数对模型进行评分。

在机器学习中，损失函数用于衡量模型的性能。梯度提升 decision trees 中的梯度指的是梯度下降。梯度下降用于在训练新模型时最小化损失（即提高模型的性能）。梯度下降是一种流行的优化算法，用于尽量减少机器学习问题中的损失函数。一些损失函数的示例包括 regression 问题的均方误差或平均绝对误差、分类问题的交叉熵损失，或者可以为特定用例和数据集开发自定义损失函数。