Le provisionnement des utilisateurs, également connu sous le nom de provisionnement des comptes, est une partie critique de la gestion des identités et des accès (IAM)- la pratique de contrôler les identités numériques et leur accès aux ressources organisationnelles.

Contrairement au provisionnement d’infrastructure, qui gère les serveurs et les réseaux, le provisionnement utilisateur se concentre spécifiquement sur la gestion de l’accès utilisateur afin de s’assurer que les bonnes personnes disposent des autorisations appropriées au bon moment.

Le processus de provisionnement des utilisateurs commence généralement lors de l'intégration des employés, lorsque les nouveaux employés reçoivent un premier accès aux systèmes et aux applications. Les entreprises ajustent continuellement le provisionnement en fonction des changements de rôles et déprovisionnent les utilisateurs lors de la sortie pour révoquer l'accès.

Le provisionnement utilisateur moderne repose fortement sur l’automatisation pour éliminer les processus manuels et chronophages qui ralentissaient traditionnellement l’intégration et augmentaient les risques de sécurité. Ces solutions de provisionnement peuvent aider les organisations à gérer efficacement plusieurs identités utilisateur dans des environnements hybrides, y compris les systèmes cloud, l’infrastructure sur site et les applications SaaS (Software as a Service).

Les outils de provisionnement avancés peuvent également s’intégrer aux systèmes RH, aux plateformes CRM et aux annuaires pour synchroniser les attributs des utilisateurs et automatiser la création, les mises à jour et le déprovisionnement de comptes.