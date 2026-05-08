Qu’est-ce que l’authentification sans mot de passe ?

L’authentification par mot de passe a longtemps été la méthode par défaut pour vérifier les identités des utilisateurs. Malheureusement, c’est aussi la moins sécurisée. Les méthodes sans mot de passe permettent de supprimer l’un des maillons faibles des réseaux modernes, comblant ainsi une faille largement exploitée dans la surface d’attaque des entreprises.

Les mots de passe sont facilement volés par le biais d’attaques d’ingénierie sociale telles que le phishing, ou de logiciels malveillants tels que les logiciels espions et les voleurs d’informations. Ils sont particulièrement vulnérables aux attaques visant le service d’assistance, une forme d’escroquerie par ingénierie sociale où des acteurs malveillants appellent ce service en se faisant passer pour un utilisateur ou un employé ayant besoin de réinitialiser son mot de passe. Ces attaques sont de plus en plus courantes car elles s’avèrent d’une efficacité redoutable. Comme l’a déclaré un jour Stephanie Carruthers, ancienne Chief People Hacker chez IBM X-Force :

Nous menons des campagnes d’ingénierie sociale pour nos clients dont l’objectif est d’appeler leur service d’assistance et de voir si nous pouvons nous faire passer pour un employé afin de réinitialiser leur mot de passe. À ce jour, nous avons réussi à chaque fois que nous avons tenté cette manœuvre.

Les utilisateurs choisissent souvent des mots de passe peu sûrs que les pirates peuvent déchiffrer à l’aide d’attaques par force brute et d’attaques par dictionnaire, c’est-à-dire en essayant des mots de passe courants jusqu’à ce que l’un d’entre eux fonctionne. Les utilisateurs réutilisent également les mots de passe sur plusieurs services, ce qui permet le bourrage d’identifiants. Lorsque les cybercriminels disposent d’un mot de passe pour un service, ils peuvent également l’essayer pour plusieurs autres services.

Même lorsque les utilisateurs respectent les bonnes pratiques en matière de mots de passe, c’est-à-dire en utilisant un mot de passe différent et difficile à deviner pour chaque service, ils rencontrent des problèmes. Compte tenu du nombre de comptes dont ils disposent, il est facile d’oublier tous ces mots de passe. Dans le cas des identifiants NHI, tels que les clés API, il leur arrive d’être laissés en dur dans les applications ou non protégés sous forme de texte clair sur des disques partagés.

Les outils de gestion des mots de passe ont vu le jour pour résoudre ces problèmes d’hygiène, mais ils présentent eux-mêmes des vulnérabilités. En effet, la plupart d’entre eux sont protégés par des mots de passe maîtres, qui peuvent à leur tour être volés. Donc, oui, les pirates informatiques peuvent voler les mots de passe enregistrés en utilisant les bonnes techniques.

La prolifération des NHI a également contribué à faire de l’authentification sans mot de passe une priorité.

Les applications, les processus système et autres utilisateurs non humains ne disposent pas de mots de passe classiques, mais ils utilisent des tokens OAuth, des clés API, des certificats et d’autres secrets pour s’authentifier. Les agents d’IA, qui se situent à la frontière entre les capacités traditionnellement humaines et non humaines, peuvent même « emprunter » les identifiants de leurs utilisateurs humains pour exécuter des tâches automatisées. Tous ces secrets sont susceptibles d’être volés et détournés de la même manière que les mots de passe.

Les systèmes IAM traditionnels n’ont pas été conçus dans l’optique d’une gestion des secrets NHI, ce qui crée une faille de sécurité au niveau de l’identité.

Les professionnels de l’identité et de la sécurité sont conscients de ces pressions depuis un certain temps. Mais les solutions sans mot de passe gagnent désormais du terrain, car la technologie a enfin rattrapé son retard. Les smartphones permettent aux utilisateurs ordinaires d’adopter la biométrie et des mots de passe à usage unique. Le développement des normes FIDO et des protocoles sous-jacents WebAuthn et CTAP2 a permis de généraliser l’authentification par clé d’accès sur les sites web et les applications Web. Et de nouveaux outils de Security Lifecycle Management permettent aux entreprises d’automatiser la création, la rotation, le stockage et la gestion des accès des identifiants pour les NHI.