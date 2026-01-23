Qu’est-ce que la gestion du cycle de vie de la sécurité ?

En centralisant et en automatisant les fonctions essentielles de l’IAM et de la gestion des secrets, la gestion du cycle de vie de la sécurité donne aux équipes plus de visibilité et de contrôle sur les utilisateurs humains et les identités non humaines. La centralisation et l’automatisation permettent de rationaliser la surveillance de l’activité, les contrôles d’accès et l’application des politiques, afin de prévenir les attaques exploitant l’identité, ainsi que d’autres incidents de sécurité et cybermenaces.

Dans les systèmes informatiques complexes, les identités humaines et non humaines peuvent exister et se déplacer entre les infrastructures cloud, sur site et distantes. La nature distribuée de ces réseaux rend difficile pour les équipes de sécurité de suivre ce que fait chaque identité. De plus, les ressources sont souvent dynamiques et éphémères dans les pipelines DevOps. De nouvelles identités non humaines peuvent être introduites dans un système. Ces dernières peuvent alors accéder à des informations sécurisées et disparaître avant même que l’équipe de sécurité ne s’en aperçoive. En conséquence, l’application de la politique est difficile et les risques de sécurité augmentent.

En l’absence d’une gestion sécurisée et d’une supervision centralisée, les utilisateurs risquent d’ignorer les bonnes pratiques en matière d’hygiène informatique. Ils peuvent définir des mots de passe faibles et les réutiliser. Ils peuvent omettre d’activer la MFA. Les pipelines DevOps sont connus pour être sujets à la propagation des secrets, c’est-à-dire la prolifération des secrets non gérés à travers les dépôts, le code, les bases de données et ailleurs, ce qui les rend vulnérables aux menaces.

La prolifération des applications, c’est-à-dire intégrer des applications dans un écosystème sans gestion centralisée, en particulier celles dont les fonctions d’authentification et d’autorisation ne s’intègrent pas aux systèmes IAM existants, pose également des problèmes. Lorsque des applications distinctes ont des répertoires d’identité différents, des paramètres d’autorisation et des identifiants séparés, il devient trop facile pour des activités de sécurité importantes, telles que les audits de privilèges et le déprovisionnement, de passer à travers les mailles du filet.

La gestion du cycle de vie de la sécurité peut aider à minimiser les menaces posées par des contrôles d’identité, d’accès et d’identifiants faibles en centralisant la gestion et en automatisant les processus clés.

Gérer toutes les identités, humaines et non humaines, à partir d’un seul et même système aide les équipes de sécurité à définir des politiques d’accès plus cohérentes. L’automatisation du provisionnement et du déprovisionnement permet de s’assurer que ces politiques sont appliquées d’une manière prompte et standardisée.

La gestion automatisée des identifiants permet de s’assurer que des identifiants robustes sont utilisés, sécurisés et renouvelés correctement, tandis que les outils de détection des identifiants aident à repérer les secrets non gérés et non sécurisés afin de pouvoir y remédier.

Grâce à l’enregistrement des sessions, les équipes de sécurité peuvent suivre tout ce que font les utilisateurs, ce qui simplifie tant l’application des politiques que la réponse aux incidents. En cas de violation de la sécurité, l’enregistrement permet aux enquêteurs de savoir ce que les pirates ont fait avec le compte compromis.

Enfin, sécuriser les connexions service-à-service permet de corriger l’une des vulnérabilités les plus importantes de la chaîne d’approvisionnement : les connexions entre les composants du système.

Comme l’a expliqué Jeff Crume, ingénieur distingué et inventeur en chef chez IBM, dans le podcast Security Intelligence :

« Certaines des plus grandes vulnérabilités se produisent dans ces jonctions entre deux éléments différents où se trouvent les interfaces. Mon composant peut être parfait, et votre composant peut être parfait, mais notre interface ne l’est pas. Bien sûr, les acteurs malveillants iront là où se trouvent les points faibles. »

En bref, une approche globale de la gestion du cycle de vie de la sécurité peut fournir à une entreprise un système d’enregistrement unique pour les identités humaines et non humaines, les informations d’identification et les autorisations dans l’ensemble de l’écosystème, soutenant le principe Zero Trust et le principe de moindre privilège.

Il est également important de noter que les outils et pratiques de gestion du cycle de vie de la sécurité visent à soutenir l’activité rapide et innovante des pipelines DevOps. En fait, ils contribuent à optimiser ces processus en se chargeant de gérer les identifiants à la place des développeurs. En créant, en stockant, en renouvelant et en protégeant automatiquement les secrets, la gestion du cycle de vie de la sécurité assure discrètement la protection de votre écosystème.