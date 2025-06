Autonomous Threat Operations Machine (ATOM)

L’IA générative alimente une seconde course aux armements en matière de sécurité, avec des attaques plus rapides, plus personnalisées et plus complexes. Les défenseurs humains ne peuvent pas gagner cette course seuls. C’est pourquoi nous avons créé ATOM, le moteur d’orchestration alimenté par l’IA qui est au cœur de nos services de détection et de réponse aux menaces.

ATOM est notre système d’IA agentique qui va au-delà des agents d’IA individuels pour créer des opérations de sécurité autonomes en coordonnant l’interaction et la collaboration de multiples agents tout au long du cycle de vie des menaces. Il automatise la traque des menaces, accélère leur détection, crée et exécute des plans d’investigation et met en œuvre des mesures correctives. ATOM se charge de la coordination afin que les équipes de sécurité puissent se consacrer à la gestion des menaces à haut risque plutôt qu’aux faux positifs ou aux menaces à faible risque.