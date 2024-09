IBM Consulting Services for Google Cloud Platform offre une approche ouverte et sécurisée de la transformation multicloud. Nos experts collaborent à la modernisation et à la migration de vos charges de travail et applications principales.

Modernisez vos applications existantes à l’aide de Red Hat OpenShift, de Kubernetes, des microservices, d’Apigee et de nombreuses API. Réduisez les risques et accélérez votre transition vers Google Cloud Platform en vous appuyant sur les professionnels certifiés d’IBM, un portefeuille d’outils et des méthodologies agiles.