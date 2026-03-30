Cos'è l'MFA resistente al phishing e come funziona?

La maggior parte dei metodi MFA (codici SMS, password monouso, notifiche push) funziona generando un segreto che l'utente finale fornisce poi a un servizio. Ad esempio, quando un utente accede al proprio conto bancario, può inserire sia una password che un codice a sei cifre inviato al telefono o generato da un'app di autenticazione.

Sebbene questi metodi MFA possano aiutare a fermare molti attacchi, possono avere difficoltà con il phishing–attacchi informatici che utilizzano comunicazioni ingannevoli per indurre gli utenti a rivelare credenziali o ad approvare accessi fraudolenti.

Gli attacchi di phishing utilizzano il comportamento umano piuttosto che vulnerabilità tecniche, rendendoli più difficili da bloccare per la MFA tradizionale. I fattori di autenticazione rubati o manipolati dagli attaccanti sono tecnicamente validi. Il codice è reale, l'approvazione è autentica e le credenziali sono corrette. L'MFA tradizionale non è in grado di distinguere tra un accesso legittimo e uno forzato o intercettato.

Secondo l'IBM X-Force Threat Intelligence Index, il phishing è una delle modalità principali in cui gli aggressori ottengono le credenziali valide di cui abusano. Gli account rubati sono uno dei vettori di attacco iniziali più comuni e rappresentano il 32% degli incidenti.

L'autenticazione a più fattori resistente al phishing aiuta a fermare questi attacchi fornendo l'autenticazione in modo fondamentalmente diverso. Invece di trasmettere un segreto, utilizza una crittografia a chiave pubblica e una tecnica chiamata origin binding.



La crittografia a chiave pubblica è un approccio crittografico che utilizza una coppia di chiavi matematicamente collegate, una pubblica e una privata, per verificare l'identità senza trasmettere un segreto condiviso.

Il binding dell'origine avviene quando l'autenticatore, come una chiave di sicurezza o una chiave di accesso su un telefono, risponde solo quando riconosce il dominio legittimo. Se il sito è contraffatto, l'autenticatore rimane silenzioso e non c'è nulla che l'aggressore possa catturare.

Ad esempio, supponiamo che un dipendente venga attirato da una pagina di login contraffatta invece che da quella reale. L'autenticatore controlla il dominio, non trova corrispondenza e rimane in silenzio, anche se le credenziali sono già state inserite.

Con l'MFA resistente al phishing, le organizzazioni possono contribuire a proteggere gli account degli utenti anche quando i dipendenti cadono vittima dei tentativi di phishing. Possono anche contribuire a soddisfare il crescente numero di standard e requisiti normativi provenienti da parti come il National Institute of Standards and Technology (NIST), la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) e i sottoscrittori di assicurazioni informatiche — che ora considerano l'autenticazione resistente al phishing come base per un'autenticazione solida.