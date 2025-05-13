增量学习使模型能够获取新知识，并跟上现实世界的不可预测性，同时不会遗忘已有知识。非平稳数据意味着数据分布不是静态的。当成功实施时，持续学习可使模型既保持任务特定的知识，又能够在动态数据分布中进行泛化。

持续学习模型旨在在变化的环境中自适应地应用新数据。持续学习也被称为终身学习，它的灵感来自神经科学概念，即人类在保留已有知识的同时学习新事物。如果一个人学会了滑板，他们不会立即忘记如何骑自行车。