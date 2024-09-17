发布日期：2024 年 4 月 29 日
作者：Jacob Murel 博士
上采样增加了数据集中数据样本的数量。这样做的目的是纠正不平衡数据，从而提高模型性能。
上采样（又称过采样）是一种数据处理和优化技术，通过添加数据来解决数据集中的类不平衡问题。通过使用少数类的原始样本来添加数据，直到所有类别的数据量相等。Python scikit-learn 和 Matlab 都包含实现上采样技术的内置函数。
数据科学中的上采样常常被误认为是数字信号处理（DSP）中的上采样。两者在精神上相似，但又截然不同。与数据科学中的上采样类似，DSP 的上采样也是通过内插更高的采样率，人为地从输入信号（特别是离散时间信号）的频域中创建更多的采样。这些新样本是通过在原始信号中插入零，并使用低通滤波器进行插值产生的。这与数据平衡中的数据上采样方式不同。
用于数据平衡的上采样也有别于图像处理中的上采样。在后者中，高分辨率图像首先要降低分辨率（去除像素）以加快计算速度，然后卷积将图像恢复到原始尺寸（添加回像素）。
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上采样是解决数据集失衡问题的有效方法。不平衡数据集的定义是，相对于真实人口而言，某一类别在数据集中的代表性严重不足，从而造成意外偏差。例如，假设一个模型经过训练，可以将图像分类为显示猫或狗的图像。所使用的数据集由 90% 的猫和 10% 的狗组成。在这种情况下，猫的比例过高，如果我们让分类器每次都预测猫，那么它对猫的分类准确率将达到 90%，而对狗的分类准确率则为 0%。在这种情况下，不平衡的数据集将导致分类器偏向于提高多数类别的准确性，而牺牲少数类的准确性。多类数据集也会出现同样的问题。1
上采样过程可以解决数据集不平衡的问题。它将根据原始数据集少数类特征合成的点填充到数据集中。这种方法通过有效增加代表性不足的少数类的样本数量来平衡数据集，直到数据集中所有类别的点数比例相等。
虽然只需绘制每个类别中数据点的计数图就能看到不平衡现象，但这并不能说明它是否会对模型产生重大影响。幸运的是，我们可以利用性能指标来衡量上采样技术纠正类不平衡的效果。这些指标大多用于二元分类，即只有两个类别：正类和负类。通常，正类是少数类，而负类是多数类。两种常用的指标是接收者工作特征曲线（ROC）和精确度-召回曲线。1
自适应合成采样法 (ADASYN) 与 Borderline SMOTE 相似，都是生成更难学习的数据供模型学习。但其目的也是为了保留少数类数据的分布。6为此，它首先根据邻域中多数类示例的数量，创建所有少数点的加权分布。这样，在生成新数据时，它就会更频繁地使用更接近多数类的少数类点。
过程如下：2
数据增强通过创建数据的变体来创建新数据。数据增强适用于各种机器学习领域。
数据增强的最基本形式是对数据集的原始输入进行转换。例如，在计算机视觉中，图像增强（裁剪、模糊、镜像等）可用于创建更多图像供模型分类。同样，数据增强也可用于自然语言处理任务，如用同义词替换单词或创建语义等效的句子。
研究人员发现，数据增强能有效提高计算机视觉和 NLP 任务的模型准确性，因为它能以低成本增加类似数据。但是，在使用这些技术之前，必须注意一些注意事项。对于传统的几何增强技术，在进行转换之前应考虑转换的“安全性”。例如，旋转“9”的图像会使其看起来像“6”，从而改变其语义。7
1 Haobo He 和 Edwardo Garcia，《从不平衡数据中学习》，IEEE，2009 年 9 月， https://ieeexplore.ieee.org/document/5128907 （链接位于 ibm.com 以外）。(1,2,10)
2 Kumar Abishek 和 Mounir Abdelaziz，《不平衡数据的机器学习》，Packt，2023 年 11 月， https://www.packtpub.com/product/machine-learning-for-imbalanced-data/9781801070836（链接位于 ibm.com 以外）。(3,4,6,8,9,12,14-17)
3 Kumar Abishek 和 Mounir Abdelaziz，《不平衡数据的机器学习》，Packt，2023 年 11 月， https://www.packtpub.com/product/machine-learning-for-imbalanced-data/9781801070836（链接位于 ibm.com 以外）。Alberto Fernandez 等人，《从不平衡数据集中学习》，2018 年。
4 Nitesh Chawla 等人，SMOTE：合成少数过采样技术，JAIR，2002 年 6 月 1 日， https://www.jair.org/index.php/jair/article/view/10302（链接位于 ibm.com 以外）。
5 Kumar Abishek 和 Mounir Abdelaziz，《不平衡数据的机器学习》，Packt，2023 年 11 月。Haobo He 和 Edwardo Garcia，《从不平衡数据中学习》，IEEE，2009 年 9 月， https://ieeexplore.ieee.org/document/5128907 （链接位于 ibm.com 以外）。
6 Alberto Fernandez 等人，《从不平衡的数据集中学习》，Springer，2018 年。
7 Connor Shorten 和 Taghi Khoshgoftaar，《深度学习图像数据增强调查》，Springer，2019 年 7 月 6 日**,** https://journalofbigdata.springeropen.com/articles/10.1186/s40537-019-0197-0（链接位于 ibm.com 以外）。
8 Zhen Wei、Li Zhang 和 Lei Zhao，《基于少数预测概率的不平衡学习过采样技术》，Science Direct，2022 年 12 月 6 日， https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020025522014578?casa_token=TVVIEM3xTDEAAAAA:LbzQSgIvuYDWbDTBKWb4ON-CUiTUg0EUeoQf9q12IjLgXFk0NQagfh0bU3DMUSyHL_mjd_V890o （链接位于 ibm.com 以外）。
9 Zeyu Teng 等人，《多标签边界过采样技术》，ScienceDirect，2023 年 9 月 14 日，https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031320323006519?casa_token=NO8dLh60_vAAAAAA:AWPCvCP8PQG43DvkQFChZF2-3uzB1GJBBtgPURevWe_-aR0-WTbLqOSAsiwxulNAuh_4mIDZx-Y（链接位于 ibm.com 以外）。
10 Justin Engelmann 和 Stefan Lessmann，《实现不平衡学习的基于条件 Wasserstein GAN 的表格数据过采样》，2021 年 7 月 15 日，ScienceDirect，https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957417421000233?casa_token=O0d1BtspA8YAAAAA n2Uv3v2yHvjl9APVU9V_13rQ9K_KwT0P__nzd6hIngNcZJE-fmQufDgR6XT1uMmDBHx8bLXPVho （链接位于 ibm.com 以外）。Shuai Yang 等人，《基于生成式对抗网络的过采样方法进行风力涡轮机故障诊断》，IOP Science，2023 年 1 月 12 日， https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6501/acad20/meta（链接位于 ibm.com 以外）。