Qu’est-ce que la gestion des identités machines ?

Comme les humains, les machines doivent présenter des identifiants pour accéder aux systèmes et aux données. Mais là où les humains emploient des noms d’utilisateur, des mots de passe et une authentification à étapes (MFA), les machines s’appuient sur des identifiants tels que les clés et les certificats.

Ces identifiants permettent aux machines de prouver leur identité. Les formes courantes incluent les certificats TLS pour les connexions réseau sécurisées, les clés SSH pour l’accès à distance et les certificats d’appareil émis par l’infrastructure à clé publique (PKI) pour l’authentification des appareils.

À mesure que la communication entre machines se développe, sécuriser l’identité des machines contre les cybermenaces est devenue un défi majeur. Selon l’IBM X-Force Threat Intelligence Index, les attaques exploitant l’identité, lors desquelles les cybercriminels utilisent abusivement des identifiants valides pour accéder aux réseaux, représentent 30 % des violations de données.

Les infrastructures modernes peuvent également compliquer la gestion des identités machines. Les environnements informatiques évoluent rapidement, les appareils sont fréquemment mis à disposition et mis hors service, et il est nécessaire de renouveler constamment les identifiants.

La MIM contribue à mettre de l’ordre dans cette complexité et à améliorer la cybersécurité. Elle permet aux équipes de sécurité de découvrir où se trouvent les identifiants des appareils, d’automatiser la rotation et la révocation, d’appliquer les politiques de sécurité et de surveiller l’expiration ou l’utilisation abusive des identifiants.

Avec la MIM, les entreprises peuvent soutenir une architecture sécurité Zero Trust et réduire les accès non autorisés, les violations de données et les pannes liées aux certificats expirés. Elles peuvent également limiter l’exposition des clés fuitées et recueillir les traces d’audit nécessaires à leur conformité réglementaire.