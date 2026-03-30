Was ist phishing-resistente MFA und wie funktioniert sie?

Die meisten MFA-Methoden – etwa SMS-Codes, Einmalpasswörter oder Push-Benachrichtigungen – funktionieren, indem eine geheime Information generiert wird, die der Endbenutzer dann einem Dienst zur Verfügung stellt. Wenn sich ein Benutzer beispielsweise bei seinem Bankkonto anmeldet, wird neben dem Passwort zusätzlich ein sechsstelliger Code eingegeben, der per SMS gesendet oder von einer Authenticator-App generiert wird.

Diese MFA-Methoden können zwar viele Angriffe abwehren, haben aber mit Phishing-Angriffen zu kämpfen. Dabeihandelt es sich um Cyberangriffe, bei denen Benutzer durch betrügerische Kommunikation dazu verleitet werden, Anmeldedaten preiszugeben oder betrügerischen Zugriff zu genehmigen.

Phishing-Angriffe nutzen menschliches Verhalten statt technischer Schwachstellen aus, weshalb sie von herkömmlichen MFA-Methoden häufig nur schwer erkannt werden können. Die von Angreifern gestohlenen oder manipulierten Authentifizierungsfaktoren sind technisch gesehen gültig. Der Code ist echt, die Freigabe authentisch und die Zugangsdaten korrekt. Die herkömmliche Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) kann nicht zwischen einer legitimen Anmeldung und einer durch Täuschung erlangten oder abgefangenen Anmeldung unterscheiden.

Laut dem IBM X-Force Threat Intelligence Index ist Phishing eine der Hauptmethoden, mit denen Angreifer an gültige Zugangsdaten gelangen, die sie dann missbrauchen. Gestohlene Accounts sind einer der häufigsten ersten Angriffsvektorenund machen 32 % der Vorfälle aus.

Phishing-resistente Multifaktor-Authentifizierung hilft, diese Angriffe zu stoppen, indem sie die Authentifizierung auf eine grundlegend andere Weise ermöglicht. Anstatt ein Geheimnis zu übertragen, verwendet es Public-Key-Kryptographie und eine Technik namens Origin Binding.



Die Kryptographie mit öffentlichen Schlüsseln ist ein kryptographischer Ansatz, bei dem ein Paar mathematisch verknüpfter Schlüssel (ein öffentlicher und ein privater Schlüssel) verwendet wird, um die Identität zu überprüfen, ohne ein gemeinsames Geheimnis zu übertragen.

„Origin Binding“ bedeutet, dass der Authenticator – etwa ein Sicherheitsschlüssel oder ein Passkey auf einem Smartphone – nur dann reagiert, wenn die legitime Domain erkannt wird. Wird eine Website gefälscht, bleibt der Authenticator inaktiv, sodass Angreifer keine Authentifizierungsdaten abfangen können.

Nehmen wir beispielsweise an, ein Mitarbeiter wird auf eine gefälschte Anmeldeseite anstatt auf die echte gelockt. Ihr Authenticator überprüft die Domain, erkennt keine Übereinstimmung und bleibt inaktiv, selbst dann, wenn bereits Zugangsdaten eingegeben wurden.

Mit phishing-resistenter MFA können Unternehmen Benutzerkonten auch dann schützen, wenn Mitarbeiter auf Phishing-Angriffe hereinfallen. Sie können auch dazu beitragen, die wachsende Zahl von Normen und regulatorischen Anforderungen zu erfüllen – etwa von Organisationen wie dem National Institute of Standards and Technology (NIST), der Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) oder Cyberversicherern –, die phishing-resistente Authentifizierung inzwischen als Grundlage starker Authentifizierung betrachten.