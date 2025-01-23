Las soluciones ASPM son esenciales para abordar la seguridad de las aplicaciones en entornos informáticos modernos.

En el pasado, las empresas dependían de las pruebas de seguridad de las aplicaciones (AST) para mantener la seguridad de los ecosistemas de aplicaciones. Las soluciones AST por sí solas podrían proteger las aplicaciones monolíticas con código propietario y ciclos de lanzamiento más largos. Sin embargo, el desarrollo de software ha evolucionado significativamente desde entonces.

Muchas aplicaciones modernas usan dependencias de código abierto, interfaces de programación de aplicaciones (API), microservicios, contenedores e infraestructura como código (IaC). Estas herramientas a menudo funcionan en silos, es decir, de forma independiente entre sí, lo que puede dificultar que los equipos coordinen los análisis, racionalicen los hallazgos y traten los problemas de seguridad de manera eficiente. Las empresas también recurren cada vez más a prácticas de desarrollo ágiles y DevOps, que han acelerado los ciclos de lanzamiento de mensual a semanal, diario o incluso varias veces al día.

Además, las aplicaciones suelen exponer endpoints de API a los usuarios. Junto con la variedad de otros componentes en una pila de aplicaciones, los endpoints expuestos amplían la superficie de ataque para actores maliciosos.

Teniendo en cuenta todos los factores, AppSec se ha convertido en una empresa compleja en la era moderna.

Las soluciones ASPM buscan abordar las necesidades de seguridad de las aplicaciones modernas y el desarrollo de aplicaciones, y cerrar la brecha entre las herramientas de prueba y desarrollo dispares que operan en el mismo entorno. Sin ASPM, la gran diversidad de componentes en un ecosistema de aplicaciones a nivel empresarial podría introducir fricciones y vulnerabilidades de seguridad.

ASPM ofrece a las empresas un enfoque sistemático y holístico de la seguridad de las aplicaciones de red que se integra perfectamente con los procesos operativos y de desarrollo y proporciona a los equipos de TI una visión unificada de la pila completa de aplicaciones.