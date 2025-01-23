¿Qué es la gestión de la postura de seguridad de las aplicaciones (ASPM)?

Autores

Chrystal R. China

Staff Writer, Automation & ITOps

IBM Think

¿Qué es la gestión de la postura de seguridad de las aplicaciones (ASPM)?

La gestión de la postura de seguridad de las aplicaciones (ASPM) es un enfoque de ciberseguridad que se centra en proteger la aplicación contra las amenazas de seguridad a lo largo del ciclo de vida de la aplicación.

Ayuda a los equipos de seguridad y desarrollo a monitorear, evaluar y mejorar continuamente la postura de seguridad de las aplicaciones empresariales personalizadas para evitar filtraciones de datos, proteger la información confidencial y mantener el cumplimiento de los estándares regulatorios.

Las herramientas de ASPM funcionan como parte de un plan integral de ciberseguridad. Permiten a las empresas implementar controles de seguridad dinámicos que ayudan a mantener una sólida postura de seguridad de las aplicaciones e identificar y mitigar los riesgos comerciales de manera más eficaz.

¿Por qué es importante ASPM para la seguridad de las aplicaciones (AppSec)?

Las soluciones ASPM son esenciales para abordar la seguridad de las aplicaciones en entornos informáticos modernos.

En el pasado, las empresas dependían de las pruebas de seguridad de las aplicaciones (AST) para mantener la seguridad de los ecosistemas de aplicaciones. Las soluciones AST por sí solas podrían proteger las aplicaciones monolíticas con código propietario y ciclos de lanzamiento más largos. Sin embargo, el desarrollo de software ha evolucionado significativamente desde entonces.

Muchas aplicaciones modernas usan dependencias de código abierto, interfaces de programación de aplicaciones (API), microservicios, contenedores e infraestructura como código (IaC). Estas herramientas a menudo funcionan en silos, es decir, de forma independiente entre sí, lo que puede dificultar que los equipos coordinen los análisis, racionalicen los hallazgos y traten los problemas de seguridad de manera eficiente. Las empresas también recurren cada vez más a prácticas de desarrollo ágiles y DevOps, que han acelerado los ciclos de lanzamiento de mensual a semanal, diario o incluso varias veces al día.

Además, las aplicaciones suelen exponer endpoints de API a los usuarios. Junto con la variedad de otros componentes en una pila de aplicaciones, los endpoints expuestos amplían la superficie de ataque para actores maliciosos.

Teniendo en cuenta todos los factores, AppSec se ha convertido en una empresa compleja en la era moderna.

Las soluciones ASPM buscan abordar las necesidades de seguridad de las aplicaciones modernas y el desarrollo de aplicaciones, y cerrar la brecha entre las herramientas de prueba y desarrollo dispares que operan en el mismo entorno. Sin ASPM, la gran diversidad de componentes en un ecosistema de aplicaciones a nivel empresarial podría introducir fricciones y vulnerabilidades de seguridad.

ASPM ofrece a las empresas un enfoque sistemático y holístico de la seguridad de las aplicaciones de red que se integra perfectamente con los procesos operativos y de desarrollo y proporciona a los equipos de TI una visión unificada de la pila completa de aplicaciones.

Características clave de las soluciones ASPM

Las estrategias de ASPM suelen estar automatizadas por plataformas avanzadas de AppSec. Sin embargo, para una visibilidad y cobertura de seguridad completas, las herramientas ASPM deben proporcionar características de seguridad de AST y pipeline (o seguridad de la cadena de suministro de software) y capacidades de integración que permitan la integración con otras herramientas de desarrollo y seguridad.

Las plataformas ASPM pueden ofrecer a las empresas:

Observabilidad de lote completo

Las soluciones ASPM ofrecen una amplia visibilidad de toda la pila de aplicaciones, que abarca infraestructura, código, configuraciones, permisos, dependencias y vulnerabilidades en entornos on premises, en la nube e híbridos. La observabilidad integral ayuda a los equipos de desarrollo a eliminar los puntos ciegos de seguridad e identificar y mitigar de forma proactiva los posibles riesgos de las aplicaciones.

Resultados consolidados de las pruebas de seguridad

Las plataformas ASPM recopilan los resultados de varios análisis de seguridad en toda la red para identificar vulnerabilidades de software, dependencias en riesgo y configuraciones erróneas. Algunos proveedores de escaneo ofrecen características de ASPM que mejoran las herramientas de escaneo nativas de una empresa. Sin embargo, muchas soluciones de ASPM pueden funcionar con cualquier herramienta de escaneo y unificar los resultados de múltiples fuentes, independientemente de los cambios de proveedor o las nuevas tecnologías.

Monitoreo y evaluación de riesgos en tiempo real

Las herramientas de ASPM utilizan monitoreo continuo en tiempo real para identificar problemas de seguridad a medida que surgen. Esto ayuda a las organizaciones a mantenerse informadas sobre su postura de AppSec y permite una gestión dinámica de riesgos.

Las herramientas de ASPM pueden agregar y evaluar las amenazas de seguridad para correlacionar los hallazgos; evaluar su impacto potencial en la postura de seguridad de la organización; y clasificarlos en función de la gravedad, la explotabilidad y el impacto en el negocio (un proceso llamado puntuación basada en el riesgo).

Detección y corrección automatizadas de amenazas

La ASPM utiliza la automatización inteligente para identificar amenazas basadas en patrones, comportamientos y reglas de seguridad establecidas. También proporciona sugerencias automatizadas e inicia flujos de trabajo de corrección para resolver problemas rápidamente, minimizando el tiempo medio de reparación (MTTR).

Si, por ejemplo, una prueba de seguridad arroja un resultado negativo, una herramienta ASPM de alta calidad generará automáticamente un ticket de reparación; y si el problema afecta a aplicaciones o servicios de misión crítica, el sistema lo escalará automáticamente para una reparación prioritaria.

Monitoreo e informes de cumplimiento

Las herramientas de ASPM utilizan características de monitoreo continuo para ayudar a las empresas a mantener el cumplimiento de las regulaciones de las industrias y la infraestructura de seguridad sin la carga de las auditorías manuales. Ofrecen informes detallados y pistas de auditoría que permiten a los equipos de seguridad y cumplimiento hacer un seguimiento del cumplimiento de las infraestructuras de seguridad y los estándares específicos de las industrias (por ejemplo, HIPAA).

Alertas contextualizadas

En lugar de inundar a los equipos con alertas de seguridad excesivas, las soluciones ASPM correlacionan los datos en toda la pila de aplicaciones para proporcionar inteligencia de amenazas contextualizada y mejorar las estrategias de priorización de respuestas. Los insights basados en el contexto brindan a los equipos de seguridad una comprensión más clara de cada vulnerabilidad (si afecta a un activo de alto valor, por ejemplo) para que puedan tomar decisiones informadas más rápido.

Integración con DevOps y DevSecOps

ASPM se puede integrar con pipelines de integración continua/despliegue continuo (CI/CD) para ayudar a las empresas a seguir el ritmo de los ciclos de desarrollo acelerados. Las herramientas de ASPM utilizan una "estrategia de desplazamiento a la izquierda", ejecutando comprobaciones de seguridad al principio del proceso de desarrollo de software, cuando generalmente son más fáciles y baratas de arreglar.

Las estrategias de desplazamiento a la izquierda permiten a las empresas dirigirse a las amenazas antes de que lleguen a la producción e incorporar consideraciones de seguridad en el flujo de trabajo de desarrollo.

Racionalización de herramientas

ASPM permite a las organizaciones evaluar la adopción, la cobertura y la superposición de sus herramientas dentro del ecosistema de desarrollo de software. Esta evaluación ayuda a identificar brechas y eliminar redundancias.

La racionalización de herramientas también ayuda a las empresas a realizar un seguimiento de los recursos informáticos y financieros que requiere cada herramienta. Con esta información, las organizaciones pueden gestionar más fácilmente los presupuestos de TI y decidir qué herramientas conservar, retirar o reemplazar.  

Tecnología de IA y ASPM

Las herramientas y estrategias avanzadas de automatización de la seguridad ayudan a las empresas a fortalecer mejor las complejas y expansivas arquitecturas de TI actuales. Y la inteligencia artificial (IA) ha transformado cada una de ellas, incluida ASPM.

Las tecnologías de IA y machine learning (ML) tienen el poder de mejorar significativamente las capacidades de seguridad de ASPM. Las características basadas en IA en las herramientas de ASPM realizan automáticamente análisis de datos de seguridad para identificar tendencias y anomalías, de modo que los equipos puedan anticipar y abordar mejor los problemas de seguridad antes de que creen problemas mayores.

Las soluciones ASPM impulsadas por IA también pueden mejorar el proceso de corrección. Mediante el uso de modelos de lenguaje grandes (LLM) entrenados en datos de propiedad exclusiva, riesgos de seguridad y tareas de corrección, las herramientas de ASPM pueden generar insights aplicables en la práctica, priorizados por criticidad, para que el personal de seguridad pueda abordar las vulnerabilidades de manera más eficiente y eficazmente.

ASPM frente a pruebas de seguridad de aplicaciones (AST)

AST es un término general para un grupo de soluciones de seguridad de aplicaciones tradicionales que analizan las aplicaciones de software en busca de riesgos de seguridad.

Las pruebas de seguridad de aplicaciones estáticas (SAST) adoptan un enfoque de "caja blanca" (interno), escaneando repositorios de código fuente en busca de vulnerabilidades conocidas sin ejecutar el programa. Las pruebas dinámicas de seguridad de aplicaciones (DAST) utilizan un enfoque de "caja negra" (externo), probando aplicaciones en su entorno de tiempo de ejecución desde el exterior y utilizando ataques simulados para imitar a actores maliciosos.

Las pruebas interactivas de seguridad de aplicaciones (IAST), que combinan elementos de SAST y DAST, analizan las aplicaciones en tiempo de ejecución dentro del servidor de aplicaciones (para que pueda acceder al código fuente) para ofrecer a los desarrolladores una visión más completa de los problemas de seguridad. Y el análisis de composición de software (SCA) se centra en identificar vulnerabilidades en componentes y bibliotecas de terceros dentro de una aplicación.

Las prácticas de AST son invaluables para la seguridad de las aplicaciones: las empresas identifican problemas de seguridad específicos en una aplicación Sin embargo, las metodologías AST a menudo se utilizan de forma independiente, normalmente para evaluaciones puntuales en etapas específicas del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC). Por lo tanto, los análisis AST solo proporcionarán una comprensión de un problema específico con una aplicación específica en un momento específico.

ASPM incorpora técnicas AST, pero ofrece un enfoque más amplio y holístico. ASPM proporciona insights sobre la postura de seguridad general de una empresa y ofrece orientación estratégica para mejorar la seguridad de las aplicaciones a lo largo del tiempo. Los servicios de ASPM también buscan integrar estrategias de seguridad en todo el ciclo de vida de la aplicación y en diversas herramientas y plataformas.

ASPM frente a orquestación y correlación de seguridad de aplicaciones (ASOC)

ASOC, a menudo visto como el precursor de ASPM, integra y automatiza varias políticas, herramientas y flujos de trabajo de seguridad para optimizar las operaciones de seguridad de las aplicaciones. Se centra principalmente en correlacionar los datos de seguridad de múltiples fuentes para mejorar la detección y corrección de amenazas antes de que las vulnerabilidades entren en el pipeline de producción.

Las herramientas ASOC brindan a las empresas una plataforma de orquestación de panel único que puede integrar y agregar alertas de seguridad de diferentes herramientas de seguridad.

Mientras que los servicios de ASOC brindan a los equipos la capacidad de implementar flujos de trabajo de correlación y agregación de datos de preproducción multiplataforma, ASPM les permite realizar monitoreo continuo y detección de riesgos en tiempo real y automatizar flujos de trabajo de corrección en toda la canalización de desarrollo. Como tales, las ASPM representan un enfoque más amplio y holístico de la seguridad de las aplicaciones.

Las herramientas de ASPM a menudo utilizan características de ASOC, junto con DevSecOps y prácticas de observabilidad, para agregar datos de aplicación y automatizar prácticas de seguridad específicas de aplicación en las fases iniciales de diseño y a través de la integración, las pruebas, la entrega y el despliegue.

APSM frente a la gestión de seguridad de la postura en la nube (CPSM)

Tanto ASPM como CSPM son esenciales para estrategias sólidas de ciberseguridad, especialmente para las organizaciones que buscan fortalecer su postura de seguridad de aplicaciones. Mientras que APSM prioriza la seguridad de las aplicaciones de software en todos los entornos, CSPM es específico del entorno y se centra en la seguridad de la infraestructura en la nube.

CPSM es una tecnología de ciberseguridad que unifica la identificación y corrección de riesgos en entornos y servicios multinube y de nube híbrida, incluida la infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS). Funciona mediante:

  • Descubrir y catalogar de forma nativa los activos en la nube de una organización
  • Monitorearlos continuamente contra las infraestructuras de seguridad y cumplimiento establecidas
  • Ayudar a los equipos a encontrar y corregir rápidamente las amenazas de seguridad

Las herramientas de CSPM proporcionan seguridad avanzada para todo tipo de entornos en la nube, pero no suelen analizar la capa de aplicación de la red (ni ninguna infraestructura on premises).

Las herramientas ASPM agregan datos de seguridad de diferentes dispositivos de escaneo de seguridad en una pila de aplicaciones para brindar a los desarrolladores Full Stack Observability y ayudar a los equipos a implementar la Automatización de la postura de seguridad. Sin embargo, a diferencia de las herramientas CSPM, las herramientas ASPM no realizan ningún escaneo por sí mismas; simplemente ejecutan flujos de trabajo de agregación para los escáneres de seguridad de aplicaciones existentes.

Además, las herramientas de ASPM suelen integrarse en el ciclo de vida del desarrollo de software, mientras que las soluciones de CSPM se utilizan con herramientas operativas y de gestión en la nube.

En el desarrollo de software moderno, las aplicaciones y los componentes de la infraestructura suelen estar entrelazados. Sin las capacidades de agregación de seguridad de la capa de aplicaciones de APSM y las características de escaneo de infraestructura en la nube de CPSM, los equipos podrían tener que lidiar con silos de datos cambiantes que crean brechas en la cobertura de seguridad de la red.

ASPM frente a plataformas de protección de aplicaciones nativas de la nube (CNAPP)

Las CNAPP combinan la gestión de postura de seguridad en la nube (CSPM), las plataformas de protección de carga de trabajo en la nube (CWPPs) y el escaneo de infraestructura como código (IaC) y otras característica para ofrecer protección en tiempo de ejecución y escaneo de vulnerabilidades para contenedores. También pueden aplicar Kubernetes y políticas de red, así como proteger e integrarse con herramientas de despliegue y orquestación en la nube.

Con las CNAPP, las empresas obtienen observabilidad y seguridad en tiempo de ejecución para aplicaciones nativas de la nube en producción. Las herramientas de ASPM también proporcionan una visibilidad detallada, pero se centran en proteger la capa de aplicación de una infraestructura, incluidos los contenedores y las configuraciones de IaC.

ASPM también puede integrar funciones de seguridad de aplicaciones con la cobertura de seguridad en la nube de CNAPP para ampliar las características de visibilidad a la infraestructura on premises.

Beneficios y casos de uso de ASPM

Elegir la solución ASPM adecuada puede ofrecer a las empresas:

  • Inventario actualizado de datos. Las herramientas de ASPM pueden catalogar automáticamente las aplicaciones y sus dependencias (incluidas bibliotecas, archivos de configuración, microservicios, API, bases de datos, servicios de terceros y variables ambientales) para establecer líneas base e índices. Las capacidades dinámicas de gestión de inventario ayudan a los equipos a comprender mejor la postura de seguridad de la arquitectura y realizar análisis de riesgos más precisos.  
  • Respuesta más rápida a incidentes. ASPM agiliza la respuesta y corrección de incidentes con flujos de trabajo automatizados (creación y escalamiento de tickets), minimizando las interrupciones de la red y reduciendo el MTTR.
  • Resiliencia de aplicaciones Mediante el uso de procesos de seguridad automatizados y monitoreo continuo en tiempo real, ASPM ayuda a salvaguardar el funcionamiento óptimo de la aplicación frente a las amenazas emergentes. ASPM también permite a las organizaciones desarrollar aplicaciones de alta calidad capaces de resistir las amenazas de seguridad en evolución, reduciendo el riesgo de futuras filtraciones y fallas del sistema.
  • Mejor concientización de la desviación. La desviación se refiere a riesgos de seguridad inesperados que surgen cuando hay modificaciones en el código o la configuración de una aplicación. Las herramientas de ASPM gestionan la desviación utilizando líneas de base establecidas para medir las desviaciones e implementando el control de versiones para la arquitectura de aplicaciones. Detectan cualquier cambio no autorizado o inesperado para que las desviaciones problemáticas se aborden rápidamente y las aplicaciones permanezcan seguras a lo largo del tiempo.
  • Visibilidad basada en datos. ASPM consolida los hallazgos de seguridad de todos los programas y herramientas de AppSec en un único panel, proporcionando a los equipos datos en tiempo real sobre vulnerabilidades en código, componentes de software, API y procesos de seguridad. La visibilidad mejorada del código a la nube permite a los equipos resolver las amenazas de seguridad antes de que se intensifiquen o afecten la experiencia del usuario.
  • Seguridad y operaciones mejoradas. ASPM lleva la seguridad de las aplicaciones a la vanguardia de la estrategia de DevOps. Una práctica sólida de ASPM se centra en el código seguro para aplicaciones de mayor calidad. Una seguridad más sólida acelera la detección, frustra más ataques y da más tiempo para la innovación.
  • Colaboración fluida entre los equipos de seguridad y desarrollo. ASPM integra los análisis de seguridad y la mitigación de amenazas en el flujo de trabajo de desarrollo. Esto permite a los desarrolladores obtener retroalimentación oportuna de los equipos de seguridad y acelera los lanzamientos de software seguros.
  • Escalabilidad optimizada. Dado que las plataformas ASPM automatizan las comprobaciones de seguridad y los procesos de resolución de amenazas para las aplicaciones en el pipeline de CI/CD, las organizaciones pueden ampliar más fácilmente su postura de seguridad a medida que crece la red.
  • Mejor seguridad de API. ASPM mejora la seguridad de API al proporcionar un inventario completo de API internas, externas y de terceros, incluidos endpoints conocidos y desconocidos. El descubrimiento continuo de API garantiza que el inventario se actualice automáticamente a medida que se agregan nuevas API o cambian las API existentes. Esto ayuda a mantener informados a los equipos de seguridad con los datos más recientes.
