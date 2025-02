¿Qué es la detección y respuesta de datos (DDR)?

A diferencia de otras herramientas de data loss prevention (DLP) tools that monitor network infrastructure and endpoints for signs of suspicious activity, DDR tools focus on the data itself, tracking data movement and activity.

Diseñado como un enfoque proactivo de la seguridad en la nube, el DDR detecta en tiempo real las ciberamenazas a los datos en reposo o en movimiento. También automatiza la respuesta a los ciberataques para que las filtraciones de datos, los ataques de ransomware y otros intentos de exfiltración puedan contener en el momento en que se producen.